«Все менее эффективны»: на Западе признали, что русские нашли методы борьбы с HIMARS

В Пентагоне пытаются разобраться, как противостоять российским военным, которые снижают эффективность работы американских систем HIMARS. Предполагается, что ВС РФ усилили работу радиоэлектронной борьбы, что является помехой для наведения цели по GPS. В связи с этим иностранным специалистам приходится вносить изменения в ПО и совершенствовать свое оружие.

Последние месяцы военной спецоперации на Украине Россия все чаще блокирует мобильные ракетные системы HIMARS, которые использует Украина на поле боя, пишет Military Watch. Авторы издания не понимают, почему это происходит. Они предполагают, что к снижению эффективности оружия приводит усиливающаяся радиоэлектронная борьба ВС РФ.

В материале отмечается, что HIMARS становятся «все менее эффективными» с точки зрения их точности при использовании. Хотя эта ракетная система «оказала одно из самых значительных боевых воздействий среди всех боевых средств, использовавшихся в конфликте, и стала причиной нескольких успехов Украины». В качестве примера приводится удар ВСУ по «российской казарме 1 января, в результате которого погибло 89 военнослужащих».

Также, по мнению авторов статьи, результативное использование этого вида оружия обеспечивало «большое количество задействованного западного персонала».

«Доступ к сотням спутников государств-членов НАТО, которые могут предоставлять ключевые данные для наведении ракет на российские позиции, также был ключевым, поскольку сама система HIMARS зависела от GPS-наведения», – утверждается в материале.

Но в последнее время все чаще российские средства ПВО успешно сбивают ракеты HIMARS. «При этом остается непонятным, как российские вооруженные силы могли так снизить ее эффективность», – считают журналисты.

Они отмечают, что «по имеющимся на Западе данным, скорее всего, это происходит в связи со значительно усилившейся радиоэлектронной борьбой, в которой используются новые средства подавления ракет противника». Указывается также на то, что в российской армии наибольшая концентрация «электронных средств подавления и специалистов по их эксплуатации, чем в армии многих западных стран».

Представитель Пентагона на условиях анонимности назвал действия России «постоянной игрой в кошки-мышки». Другой чиновник из Минобороны США заявил, что теперь системы HIMARS необходимо «постоянно дорабатывать, чтобы оставаться эффективными против российских контрмер».

При этом издание отмечает, что Москва могла бы повлиять на работу ударных систем повреждением спутников, но «Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО в ограниченном военном конфликте на Украине, несмотря на шаги по дальнейшему расширению своих противоспутниковых боевых возможностей».

5 мая CNN со ссылкой на информированный источник написал, что американские установки начинают проигрывать действиям российских военных.

«Россия в последние месяцы все чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет», – говорится в материале.

Телеканал обращает внимание, что специалисты из Великобритании и США перенастраивают программное обеспечение систем целеполагания, чтобы обойти средства РЭБ России.

Собеседник издания также подтвердил, что США постоянно контактируют с ВСУ в связи с этой проблемой.

7 мая в эфире «Военной приемки» представитель АО «Щегловский вал» (холдинг «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») Олег Ситников заявил, что HIMARS перестали быть проблемой для отечественных ЗРПК «Панцирь».

«HIMARS имеет в своем вооружении различные типы ракет, летящих на различной дальности, с различными скоростями. И уже есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина 12 ракетами, это полный боекомплект нашей машины, поражает 12 ракет HIMARS», – отметил он.

То, что российские военные эффективно подстраиваются под новое оружие, поставляемой украинской армии, подтвердил и министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», – признал он.

Он напомнил, что Украина получила американские системы в прошлом году летом. Зона поражения HIMARS составляет 80 км. Со временем ВС РФ приспособились к их действию и изменили свою логистику.

По мнению Резникова, это и стало причиной того, что Киев просит у Запада новые системы с зоной действия от 150 км.

За последние сутки ВС России перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также одну тактическую ракету «Точка-У», сообщает Минобороны РФ.