Помогут ли новые ракеты для HIMARS украинской армии

На этой неделе Сухопутные войска ВС США подписали с Lockheed Martin контракт на сумму $4,8 млрд на поставку ракет типа GMLRS к высокомобильным армейским ракетным системам HIMARS, которые США в больших количествах поставляют на Украину.

С лета прошлого года Соединенные Штаты поставляли вооруженным силам Украины ракеты типа GMLRS вместе с пусковыми установками высокомобильной армейской ракетной системы. При этом Пентагон ни разу не раскрывал точное количество отправленных ВСУ ракет GMLRS.

Как ранее писала «Газета.Ru», семейство реактивных снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) калибра 227 мм на настоящий момент времени состоит из двух образцов — М30 и М31.

М30 уничтожает незащищенные и легкобронированные цели в случае, когда нет точных данных об их координатах. Ракета М31, в свою очередь, предназначена для точного поражения неподвижных целей по предварительно разведанным координатам. Каждая модель имеет модификации. Для М30 это — М30А1 и М30А2, для М31 - М31А1 и М31А2.

В M30A1 вместо кассетной боеголовки применена альтернативная боевая часть. Она комплектуется 80 тыс. шариками из карбида вольфрама. Дальность применения — от 15 до 84 км. Круговое вероятное отклонение — 7 метров. Модификация М30А2 отличается от А1 только двигателем.

Реактивный снаряд M31 — производная от M30 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью массой 90 кг. Дальность применения этого РС такая же.

Круговое вероятное отклонение — 7 метров. Изделие М31 имеет две модификации — M31A1 и M31A2. М31А1 представляет собой усовершенствованную версию М31, а М31А2 комплектуется другим двигателем.

Сухопутные войска ВС США планируют увеличить производство ракет GMLRS c 6 тыс. до 14 тыс. единиц в год и рассчитывают подписать с компанией Lockheed Martin многолетнее соглашение в 2024 финансовом году благодаря новым полномочиям конгресса США.

Согласно последним, Пентагону предоставлены возможности заключать многолетние контракты для закупок и поставок вооруженным силам Украины «высокоприоритетных» ракет и боеприпасов.

Помимо всего прочего, долгосрочные контракты, обычно предназначенные для дорогостоящих и крупных программ поставок вооружения и военной техники, позволяют существенно снизить стоимость того или иного образца ВВТ.

Согласно уведомлению Пентагона, работа над контрактом с Lockheed Martin, объявленным на этой неделе, должна быть завершена к 30 октября 2026 года.

Вице-президент подразделения ракет и управления огнем компании Lockheed Martin Джей Прайс по этому поводу заявил, что компания «тесно сотрудничает с заказчиками из Сухопутных войск ВС США и партнерами по кооперации соисполнителей, которые движутся с беспрецедентной скоростью, чтобы нарастить производственные мощности, удовлетворяющие острую потребность в этом высокоэффективном оружии.

«GMLRS — надежная, проверенная в боях ракета», — добавил Джей Прайс.

Как ранее писала «Газета.Ru», в предстоящей наступательной операции ВСУ во многом делают ставку именно на массированное применение высокоточного оружия. Есть все основания полагать, что для осуществления подобных замыслов ВСУ запаслись большим количеством планирующих авиабомб JDAM-ER (Extended Range — увеличенная дальность), бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB) и боеприпасов к боевым машинам М142 HIMARS и М270 MRLS, к которым как раз и относятся ракеты типа GMLRS.

А в Lockheed Martin отнюдь не собираются останавливаться на достигнутом. В дополнение к наращиванию производства GMLRS в компании также усиленно работают над версией ракеты с увеличенной дальностью стрельбы (ER GMLRS).

Причем в Lockheed Martin надеются, что в 2024 году Сухопутные войска ВС США примут решение о том, следует ли переводить версию ракеты с увеличенной дальностью стрельбы на производственную линию. В компании считают, что новая ракета GMLRS увеличенной дальности стрельбы (более 150 км) будет поражать противника с той же надежностью и точностью.

Lockheed Martin уже произвела более 50 тыс. ракет типа GMLRS и заключила контракт на поставку еще 9 тыс. ракет GMLRS с унитарными и альтернативными боеголовками, а также более 1800 недорогих учебных ракет уменьшенной дальности стрельбы как для Сухопутных войск ВС США, так и для иностранных заказчиков.

В ВСУ, похоже, надеются, что именно ракеты GMLRS станут той палочкой-выручалочкой, с помощью которой украинская армия решит большинство боевых и оперативных задач.