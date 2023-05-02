Варшава ждет выплаты репараций от Берлина. А потом — от Москвы

В Польше вновь подняли вопрос о выплатах, которых Варшава ждет от Берлина за ущерб после Второй мировой войны. В канцелярии президента республики заявили, что после взыскания репараций с Берлина, Варшава будет требовать того же и у Москвы — за ущерб от действий Советского Союза. Позиция России и ФРГ здесь сходится — платить они не собираются.

После того, как Польша получит репарации от Германии, она может потребовать выплаты и от России. Об этом в интервью Financial Times сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с [Москвой]», — ответил он на вопрос о том, почему Варшава не требует репараций от Москвы.

В Кремле комментировать слова Пшидача не стали.

«Нет, не могу [прокомментировать]. Мы не хотели бы такие, скажем так, непонятные заявления как-то комментировать», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Германия на диалог не идет. Польша требует

Варшава хочет, чтобы Берлин компенсировал ущерб, причиненный стране Третьим Рейхом во время Второй мировой войны. Польские власти оценивают объем репараций в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

В апреле Польша приняла постановление о том, что необходимо урегулировать вопрос выплат из-за нападения Германии на республику в 1939 году.

«Постановление Совета Министров формально подтверждает, что ни во времена Польской Народной Республики, ни после восстановления суверенитета в 1989 году вопрос репараций, убытков, компенсаций и других форм возмещения ущерба, причиненного Польше и полякам во время Второй мировой войны, никак не был закрыт», – говорится на сайте польского правительства.

В Германии считают иначе. В начале января этого года Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны. Немецкие дипломаты объявили МИД Польши, что вопрос закрыт.

В правительстве ФРГ неоднократно напоминали Варшаве о соглашении 1953 года, по которому польская сторона отказалась от репараций. В Польше утверждают, что документ был подписан с нарушением и под давлением СССР.

Варшава настаивает: бумаги касались только уже не существующих ГДР и Польской Народной Республики, которая не являлась суверенным государством.

Несмотря на то, что Германии не намерена вести переговоры по этому вопросу, Польша по-прежнему требует от немецкой стороны выплаты. В этом году заявления об этом звучат практически ежемесячно.

В январе польский МИД предупредил Германию, что ее отказ от диалога станет для имиджа этой страны «большой проблемой».

«Потому что мы будем говорить об этом очень громко. Германия говорит о себе, что хочет быть моральным государством, которое определяет тренды, если говорить о правах человека и международном праве, но одновременно делает нечто такое. Это будет для них большой проблемой. Им будет очень стыдно за это», – предупредил замглавы ведомства Павел Яблоньский.

В этом же месяце польский министр Шимон Шинковский вель Сенк выразил мнение, что урегулирование вопроса по выплатам Германии за принесенный ущерб затянется на «нескольких поколений».

По его словам, на эти деньги имеют право претендовать и дети, и внуки современных поляков.

В то же время Польша инициировала в Совете Европы резолюцию, которая касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от Берлина. Польские власти заявили, что проект подписали 35 парламентариев из 11 стран СЕ.

В начале февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил итальянскому изданию Corriere della Sera, что Германия отняла будущее от поляков.

«Наши требования столь же серьезны, как ущерб, нанесенный немцами Польше. У поляков отняли будущее. От рук немцев погибло более пяти миллионов польских граждан. Каждая пятая жертва – ребенок, которому не исполнилось 10 лет», – подчеркнул он.

Моравецкий уверен, что выплатив Польше требуемую сумму, ФРГ сможет «закрыть самую мрачную главу в своей истории». По его словам, «это и юридический, и исторический вопрос».

1 сентября прошлого года Варшава представила трехтомный доклад о потерях, которые понесла Польша из-за нападения гитлеровской Германии и немецкой оккупации на протяжении шести лет.

Польше нужны репарации и от России

Параллельно с этими заявлениями звучат и требования польских политиков в адрес России. Так, в сентябре 2022 года эту инициативу поддержал президент Польши Анджей Дуда.

«Россия позднее присоединилась к этой войне [Второй мировой], поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России. Я считаю, что мы должны это сделать. Не вижу причины, по которой мы должны были бы этого не добиваться», – сказал он.

В октябре МИД Польши сообщил о подготовке отчета о военном ущербе, который, как считают в Варшаве, СССР причинил республике.

«Отчет о военных потерях, причиненных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», – заявили в ведомстве.

В Москве неоднократно выступали против такой инициативы. Российские дипломаты говорили о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе против нацизма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла такие заявления «шаромыжничеством».