«Буря» становится на крыло: Британия обкатает технологии для истребителя шестого поколения

Британская команда разработчиков получила 656 миллионов фунтов стерлингов ($822 млн) на совершенствование технологий для создания перспективного истребителя Tempest. Концептуальную модель самолета представили еще в 2018 году, в Королевские ВВС он должен поступить к 2035 году. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, какие разработки лягут в основу боевой машины и где она будет применяться.

Коллектив разработчиков под кураторством британской корпорации BAE Systems, занимающийся разработкой боевого самолета следующего поколения (Tempest, «Буря»), выиграл контракт у министерства обороны Соединенного Королевства на отработку десятков новых технологий перед созданием истребителя-демонстратора. Об этом пишет Defense News.

По словам представителей BAE, средства в объеме $822 млн выделены на финансирование «концепции и технологий», связанных с разработкой истребителя Tempest.

Минобороны Великобритании рассчитывает с помощью этого проекта определить, какие передовые технологии будут использоваться при создании самолета-демонстратора, который планируется поднять в воздух до 2027 года.

Сообщается, что в настоящее время конструкторы истребителя Tempest (Team Tempest) и их партнеры работают над 60 перспективными технологиями и многочисленными концептуальными разработками.

Помимо BAE, партнерами Team Tempest являются MBDA UK (британское подразделение общеевропейской компании по производству ракетных систем MBDA), разработчик силовых установок Rolls-Royce и компания Leonardo UK, производящая датчики и электронику.

Министерство обороны Соединенного Королевства представило концептуальную модель истребителя нового поколения, получившую название Tempest, еще во время авиасалона в Фарнборо в 2018 году в рамках запуска новой национальной авиационной стратегии.

Подробностей о том, какие именно технологии рассматриваются на данном этапе программы создания истребителя Tempest, мало. Вероятно, усилия будут концентрироваться в следующих областях: усовершенствованная сверхзвуковая двигательная установка, производство электроэнергии, интегрированные средства получения информации, лазерное оружие, интегрированные системы связи и материалы малой радиолокационной заметности.

Выделенные средства являются частью запланированных государственных расходов Великобритании на проект истребителя Tempest на сумму более £2 млрд до мая 2025 года.

В корпорации BAE сообщили, что британские партнеры Tempest, работающие во взаимодействии с Минобороны, теперь будут развивать технологии, «критически важные для обороноспособности Великобритании», и помогут сформировать окончательные требования для истребителя следующего поколения. Это будет осуществляться в рамках программы Global Combat Air Program (Глобальная программа боевой авиации, GCAP) совместно с Японией и Италией. На выходе должна получиться боевая воздушная платформа, которая должна поступить на вооружение Королевских ВВС к 2035 году.

«Следующий транш финансирования будущей боевой авиации поможет объединить технологии и опыт, которыми мы обладаем, с нашими международными партнерами как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе для создания этого лучшего в мире истребителя к 2035 году», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Однако для чего Великобритании в принципе нужен истребитель Tempest?

Как ранее писала «Газета.Ru», какое-либо реальное боевое применение истребителей Tempest для обороны Британских островов отсутствует, поскольку, если не рассматривать вариант ядерного сценария, исключается любое вооруженное столкновение с Россией, западными странами и с Китаем.

К тому все последние войны, которые вела Великобритания, были коалиционными (как правило, во главе с США).

Возможно, истребитель шестого поколения Tempest будет решать какие-то задачи на заморских территориях Соединенного Королевства? Но в этом случае противником ВВС Великобритании будут самолеты гораздо технологически ниже классом даже Eurofighter Typhoon, не говоря уже о Tempest.

То есть Королевские ВВС нигде не столкнутся с самолетом, который бы их превосходил по технологическому уровню. Иными словами, по большому счету, для решения практически всех своих задач достаточно истребителей класса Eurofighter Typhoon.

Получается, какого-либо военного значения этот проект, по большому счету, не имеет.

Да и образно можно сказать, что Великобритания «не в гонке» по созданию истребителей подобного типа, в отличие от Китая и России, например.

По всей вии, самолет шестого поколения создается для сохранения статуса, а главные задачи проекта Tempest - финансово-экономического плана.

Лондон пытается поддержать свою промышленность, статус BAE Systems как крупнейшей авиа и ракетно-космической фирмы не только Великобритании, но и мира, загрузить производственные мощности, взбодрить кадры разработчиков, инженерно-технического состава, высококвалифицированных рабочих.