«Исчезнет вместе с глупым премьером»: Медведев пригрозил Польше

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша «исчезнет» в случае военного конфликта между Россией и НАТО. По его мнению, «форпост альянса» сотрут с лица земли вместе с ее «глупым премьером». Так Медведев прокомментировал заявление главы польского кабмина Матеуша Моравецкого о том, что в случае войны с НАТО «Россия очень быстро проиграет».

В случае войны между НАТО и Россией Польша будет стерта с лица земли. Об этом в своем Twitter написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, страна наверняка исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром», — заявил Медведев.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в эфире NBC News ранее заявил, что Украина имеет право на удары по территории России и что такие действия не нарушают никаких соглашений с поддерживающими ее странами.

Он также отметил, что не слишком обеспокоен тем, что такие атаки могут привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией, потому что «Россия очень быстро проиграет такую войну, и Кремль это знает».

Моравецкий выразил мнение, что «украинская война может продлиться еще несколько лет». Премьер-министр отметил, что, хотя ВСУ ведут ожесточенные бои, нельзя недооценивать силу ВС РФ. «Вот почему мы должны готовиться к более длительной войне», — сказал он.

8 апреля обозреватель газеты Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе в своей статье написал, что «польские специалисты» советуют восстановить устройство Речи Посполитой, присоединив Украину к современной Польше. Такое «большое и сильное польское государство» могло бы противостоять «натиску» со стороны РФ и обеспечило бы стабильность и безопасность всего региона, выразил мнение журналист.

«Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой», — говорится в колонке Гроссе.

Украинское издание «Страна» 5 апреля написало, что в офисе президента Украины обсуждают план конфедерации с Польшей, который в конечном итоге должен вылиться в создание новой Речи Посполитой.

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический вопрос: как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну <…> откажутся брать в НАТО», — говорилось в материале.

По словам одного из собеседников издания, идея об объединении появилась как один из «вариантов ответа» в случае, если Украину откажутся принимать в НАТО.

20 марта глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участие Польши в конфликте на Украине будет означать развязывание НАТО Третьей мировой войны.

«Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Истина, которую не могут не понимать в столицах стран — членов альянса», — сказано в сообщении. Слуцкий также добавил, что подобный вариант развития событий не привлекает страны Североатлантического альянса, так как польское посольство опровергло эти заявления.

4 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши ожидает удачного момента, чтобы попытаться установить контроль над частью украинских территорий.

«Поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования конфликта», — подчеркнул глава СВР.