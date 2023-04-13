«Сафари-шоу» биатлонисток-снайперов. Какие спортсмены служат в ВСУ

Украинские биатлонистки участвуют в боях на Херсонском направлении в качестве снайперов, рассказал РИА Новости доброволец из десантно-штурмового батальона «Сокол». По его словам, они приезжают на «сафари-шоу» и обстреливают российских военных на левом берегу Днепра. В ряды ВСУ и теробороны украинские спортсмены начали вступать сразу после начала спецоперации, в их числе чемпионы мира и Европы, а также олимпийские чемпионы.

Команда бывших украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров противника, сообщил РИА Новости снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».

«По информации радиоперехвата, это команда бывших биатлонисток. «Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. <…> Как известно, их двое, плюс еще один снайпер ВСУ»,

— сказал снайпер с позывным «Крестик».

Биатлонистки против России «Белые колготки», или «Белый чулок» — сленговое именование женщин-снайперов преимущественно прибалтийского происхождения, якобы воевавших на стороне антироссийских сил и добровольческих отрядов в Приднестровье, а также во время Грузино-Абхазского конфликта и Чеченской войне. В российском военном фольклоре считается, что в прошлом эти женщины были биатлонистками. Явление не носило массовый характер и считалось скорее мифом, однако в ходе Чеченской войны были... Читать дальше

Также он заявил, что украинские снайперы на этом участке используют дальнобойный крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. «По раневой баллистике понятно, что это калибр 12,7, не меньше. У них очень хорошая оптика, хорошие приборы», — добавил «Крестик».

Спортсмены с оружием

В рядах вооруженных сил Украины, по данным СМИ, служит большое число спортсменов. Большинство из них взяли в руки оружие в самом начале спецоперации и вступили в ряды территориальной обороны.

Так, 27 февраля 2022 года экс-чемпион мира в полулегком и 2-м полулегком весе по версии WBO, легком весе по версиям WBA, WBO и The Ring Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского Одесской области. Он покинул Украину в августе того же года ради боя в США.

28 февраля действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны Киева. Спустя месяц, 25 марта, Усик покинул ряды теробороны ради реванша с англичанином Энтони Джошуа. «Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву», — сказал Усик. В бою с Джошуа он победил по очкам раздельным решением судей.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк также вступил в ряды киевской теробороны. В отличие от своих титулованных коллег, Беленюк не покидал Украину.

Известно, что оружие в руки взяли также футболисты Артем Федецкий (экс-защитник сборной Украины, «Днепра», «Шахтера» и других клубов), Александр Алиев и Виталий Мандзюк (оба – киевское «Динамо»). Тренер Юрий Вернидуб, тренировавший молдавский «Шериф», вернулся на Украину после начала спецоперации. Сообщалось, что он служил в артиллерии «где-то на юге Украины». Однако уже летом Вернидуб возглавил криворожский «Кривбасс».

Также в ряды военных вступил капитан национальной сборной Украины по карате Станислав Горуна (подписал контракт с ВСУ), а биатлонист-олимпиец Дмитрий Подручный пошел на службу в Нацгвардию Украины. Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по биатлону Анастасия Меркушина сменила спортивную винтовку на автомат и ушла в Госпогранслужбу Украины. Также ряды Нацгвардии пополнила чемпионка юношеских Олимпийских игр по биатлону, 22-летняя Кристина Дмитренко.