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«Сафари-шоу» биатлонисток-снайперов. Какие спортсмены служат в ВСУ

РИА Новости: украинские биатлонистки служат снайперами на Херсонском направлении

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Global Look Press
Украинские биатлонистки участвуют в боях на Херсонском направлении в качестве снайперов, рассказал РИА Новости доброволец из десантно-штурмового батальона «Сокол». По его словам, они приезжают на «сафари-шоу» и обстреливают российских военных на левом берегу Днепра. В ряды ВСУ и теробороны украинские спортсмены начали вступать сразу после начала спецоперации, в их числе чемпионы мира и Европы, а также олимпийские чемпионы.

Команда бывших украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров противника, сообщил РИА Новости снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».

«По информации радиоперехвата, это команда бывших биатлонисток. «Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. <…> Как известно, их двое, плюс еще один снайпер ВСУ»,

— сказал снайпер с позывным «Крестик».

Также он заявил, что украинские снайперы на этом участке используют дальнобойный крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. «По раневой баллистике понятно, что это калибр 12,7, не меньше. У них очень хорошая оптика, хорошие приборы», — добавил «Крестик».

Спортсмены с оружием

В рядах вооруженных сил Украины, по данным СМИ, служит большое число спортсменов. Большинство из них взяли в руки оружие в самом начале спецоперации и вступили в ряды территориальной обороны.

Так, 27 февраля 2022 года экс-чемпион мира в полулегком и 2-м полулегком весе по версии WBO, легком весе по версиям WBA, WBO и The Ring Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского Одесской области. Он покинул Украину в августе того же года ради боя в США.

28 февраля действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны Киева. Спустя месяц, 25 марта, Усик покинул ряды теробороны ради реванша с англичанином Энтони Джошуа. «Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву», — сказал Усик. В бою с Джошуа он победил по очкам раздельным решением судей.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк также вступил в ряды киевской теробороны. В отличие от своих титулованных коллег, Беленюк не покидал Украину.

Известно, что оружие в руки взяли также футболисты Артем Федецкий (экс-защитник сборной Украины, «Днепра», «Шахтера» и других клубов), Александр Алиев и Виталий Мандзюк (оба – киевское «Динамо»). Тренер Юрий Вернидуб, тренировавший молдавский «Шериф», вернулся на Украину после начала спецоперации. Сообщалось, что он служил в артиллерии «где-то на юге Украины». Однако уже летом Вернидуб возглавил криворожский «Кривбасс».

Также в ряды военных вступил капитан национальной сборной Украины по карате Станислав Горуна (подписал контракт с ВСУ), а биатлонист-олимпиец Дмитрий Подручный пошел на службу в Нацгвардию Украины. Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по биатлону Анастасия Меркушина сменила спортивную винтовку на автомат и ушла в Госпогранслужбу Украины. Также ряды Нацгвардии пополнила чемпионка юношеских Олимпийских игр по биатлону, 22-летняя Кристина Дмитренко.

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