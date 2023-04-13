«Сафари-шоу» биатлонисток-снайперов. Какие спортсмены служат в ВСУ

Команда бывших украинских биатлонисток участвует в боевых действиях на херсонском направлении, обстреливая российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров противника, сообщил РИА Новости снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».
«По информации радиоперехвата, это команда бывших биатлонисток. «Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. <…> Как известно, их двое, плюс еще один снайпер ВСУ»,
— сказал снайпер с позывным «Крестик».
Также он заявил, что украинские снайперы на этом участке используют дальнобойный крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. «По раневой баллистике понятно, что это калибр 12,7, не меньше. У них очень хорошая оптика, хорошие приборы», — добавил «Крестик».
Спортсмены с оружием
В рядах вооруженных сил Украины, по данным СМИ, служит большое число спортсменов. Большинство из них взяли в руки оружие в самом начале спецоперации и вступили в ряды территориальной обороны.
Так, 27 февраля 2022 года экс-чемпион мира в полулегком и 2-м полулегком весе по версии WBO, легком весе по версиям WBA, WBO и The Ring Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского Одесской области. Он покинул Украину в августе того же года ради боя в США.
28 февраля действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны Киева. Спустя месяц, 25 марта, Усик покинул ряды теробороны ради реванша с англичанином Энтони Джошуа. «Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву», — сказал Усик. В бою с Джошуа он победил по очкам раздельным решением судей.
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк также вступил в ряды киевской теробороны. В отличие от своих титулованных коллег, Беленюк не покидал Украину.
Известно, что оружие в руки взяли также футболисты Артем Федецкий (экс-защитник сборной Украины, «Днепра», «Шахтера» и других клубов), Александр Алиев и Виталий Мандзюк (оба – киевское «Динамо»). Тренер Юрий Вернидуб, тренировавший молдавский «Шериф», вернулся на Украину после начала спецоперации. Сообщалось, что он служил в артиллерии «где-то на юге Украины». Однако уже летом Вернидуб возглавил криворожский «Кривбасс».
Также в ряды военных вступил капитан национальной сборной Украины по карате Станислав Горуна (подписал контракт с ВСУ), а биатлонист-олимпиец Дмитрий Подручный пошел на службу в Нацгвардию Украины. Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по биатлону Анастасия Меркушина сменила спортивную винтовку на автомат и ушла в Госпогранслужбу Украины. Также ряды Нацгвардии пополнила чемпионка юношеских Олимпийских игр по биатлону, 22-летняя Кристина Дмитренко.