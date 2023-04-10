Украина без ПВО. Стоит ли верить секретным документам Пентагона, попавшим в сеть

Боекомплекты ЗУР для украинских ЗРК/ЗРС средней дальности закончатся к 23 мая, следует из попавших в сеть секретных документов Пентагона. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал содержание этих документов.

Слитые в сеть секретные документы Пентагона о конфликте на Украине говорят о слабостях противовоздушной обороны ВСУ, пишет Washington Post.

«Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина устоит еще против двух-трех волн ударов», — приводит издание выдержки из документов.

Начнем с терминологии. Никакой «противовоздушной обороны среднего радиуса» в природе не существует. Есть, конечно, разница в американской и российской военной терминологии, существуют определенные трудности перевода, но все-таки правильнее говорить – зенитные ракетные комплексы (системы) ближнего действия, малой дальности, средней дальности, большой дальности (или дальнего действия).

«Две-три волны ударов» все-таки лучше называть двумя-тремя массированными ракетно-авиационными ударами.

Что касается накопления до установленных норм запасов зенитных управляемых ракет и боевых частей к ним, то эти вопросы относятся к так называемому ракетно-техническому обеспечению. Не стоит смешивать ракеты с боеприпасами, что зачастую у нас (да и у них) делается сплошь и рядом. Ракеты – отдельно, боеприпасы – отдельно.

К примеру, к началу контрнаступательной операции ВСУ, о которой так много говорится последнее время, украинские военные, безусловно, создают запасы ракет и боеприпасов в размерах потребности войск на операцию. Однако для того, чтобы предположить, что эти данные стали доступны СМИ, надо все-таки достаточно большое воображение. Тем более оглашать, что запасы зенитных управляемых ракет к ЗРК средней дальности истощатся к 23 мая (вот именно так — точно и конкретно — к 23 мая).

А вот как пишут военные в настоящих документах по планированию наступательных операций. К примеру, для определения общей потребности войск в ракетах и боеприпасах необходимо учитывать их возможные потери (10-20%) от планируемого расхода, а также необходимость создания к концу операции запасов, гарантирующих возможность ведения боевых действий и последующих операций без оперативной паузы. Такие запасы должны быть, как правило, не менее 75% от норм содержания.

Обратим внимание на цифры – 10-20%, 75%. А в утечках и тексте Washington Post приводится совершенно конкретная дата – 23 мая. Сразу видно, что это откровенная халтура. Такой точности, да еще при ведении боевых действий, не может быть просто по определению.

Подобная оценка относится ко всем якобы секретным документам, утекшим в сеть в Соединенных Штатах. Иными словами, чтобы сделать убедительную подделку, квалификация исполнителей должна находиться на уровне разработчиков подлинных документов. А вот как раз этого из ставших достоянием гласности документов никак не следует.

Вместе с тем проблемы в зенитных ракетных войсках ВСУ действительно есть. Следует отметить, что передача зенитного ракетного вооружения западного образца вооруженным силам Украины по большей части еще только набирает обороты и весьма далека от того, чтобы в полном объеме удовлетворить запросы украинской стороны.

В свою очередь, как ранее писала «Газета.Ru», боевое применение и эксплуатация российского зенитного ракетного вооружения в частях и соединениях ПВО Украины с каждым днем становятся все более проблемным и затруднительным делом.

Во-первых, с начала конфликта зенитные ракетные войска ВСУ понесли значительные потери. О боевом и численном составе ЗРВ ПВО Украины в настоящее время судить трудно. Достоверно нельзя сказать, сколько и чего имелось даже на начало конфликта, а уж сколько оружия осталось в строю на сегодня — область исключительно предположений и гипотез. Помимо боевых потерь, немалая часть украинских ЗРК/ЗРС полностью выработала отведенный ресурс.

Во-вторых, значительные трудности у ВСУ имеются и с ремонтом вышедшего из строя вооружения. Постепенно иссякают необходимые запасные части, инструменты и принадлежности.

В-третьих, и это самое главное — подходят к концу запасы зенитных управляемых ракет (а собственного производства на Украине нет).

В подобной обстановке удивительным является тот факт, что ВСУ удалось добиться хотя бы минимальных результатов при отражении массированных ракетно-авиационных ударов ВКС и ВМФ ВС РФ.

Ситуацию с зенитным ракетным вооружением (в первую очередь, это касается ЗРК/ЗРС малой, средней и большой дальности) на Украине можно охарактеризовать следующим образом — свое заканчивается, западное в достаточном количестве еще не поступило.

Имеющимися в распоряжении ВСУ ПЗРК типа FIM-92 Stinger и Starstreak, зенитными самоходными установками Gepard, ЗРК IRIS-T SLM, ЗРК NASAMS всех проблем с зенитным ракетным прикрытием административно-политических центров, важных военных и государственных объектов и группировок войск не закрыть. Пока обещанные поставки ЗРК средней дальности западного производства исчисляются единицами, и качественно усилить ПВО Украины в обозримый срок они не позволят. Боевое применение ЗРС Patriot РАС-3 на Украине пока не отмечалось. Да и одна зенитная ракетная батарея Patriot украинского неба никак не прикроет.

В статье Washington Post отмечается, что из-за «истощения запасов» украинским войскам нужно сделать так, чтобы системы ПВО в приоритетном порядке работали против истребителей и вертолетов. При этом Киев призывают не расходовать этот ресурс на «меньшие угрозы, подобные беспилотникам». Даже эту рекомендацию, вполне правдоподобную на первый взгляд, можно смело отнести к глупостям. Если, к примеру, на стартовую позицию ЗРК направляется БЛА Герань 2 с боевой частью весом более 40 кг, то, получается, огонь открывать нецелесообразно? Остается только это доходчивым образом объяснить боевому расчету.

Правда во всем этом заключается в одном – ЗРК западного производства поставлено ВСУ на данном этапе немного, ракет к ним запасено вряд ли больше, чем два боекомплекта (к каждому ЗРК бк имеет вполне конкретное значение), и проблемы здесь действительно есть.

Сегодня телеканал CNN сообщил, что Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. При этом делается ссылка на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Опять-таки, выглядит все это совершенно невероятным. Дело в том, что стратегическое планирование применения ВСУ осуществляется крайне узким кругом функционеров. В их число входят главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ, несколько генералов и офицеров главного оперативного управления ГШ ВСУ. Только они ознакомлены в полном объеме с планом предстоящей наступательной операции ВСУ. Далеко не все детали известны даже президенту Украины.

Предположение, что существует источник, близкий к Владимиру Зеленскому, который мог бы сообщить иностранному телеканалу о каких-либо изменениях в плане наступательной операции (и тем более ее сроках), выглядит абсолютно фантастичным.

Поэтому скорее всего, все эти утечки и тексты в западных СМИ являются звеном оперативной маскировки и предназначены только для одного – введения противоборствующих сторон в заблуждение относительно их истинных замыслов. Да и то вряд ли. Утечки документов, случившиеся в США, по большому счету, ни на что не влияют. И никаких особых секретов в них не обнародовано.