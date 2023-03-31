«Я потерял родину, не могу потерять вторую». За что умирают иностранные наемники на Украине

В районе Кременной в Донбассе около месяца назад погибла группа иностранных наемников ВСУ. Военнослужащий 20-й армии ЗВО рассказал, что большинство убитых были французами. Американский журнал Newsweek сообщил о гибели почти 40 наемников из Белоруссии, которые покинули страну после протестов 2020 года и воевали на стороне украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные около месяца назад в районе Кременной в Донбассе уничтожили группу французских наемников, воюющих на стороне украинской армии, сообщил РИА Новости военнослужащий 20-й армии Западного военного округа.

«В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей, но мы им даем отпор всегда. Было порядка месяца назад — наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили. Части удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу», — военнослужащий.

По его словам, в подразделении было несколько украинских военных, однако большинство — французы. «Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы», — уточнил военный. Он также рассказал, что в районе Кременной иностранцы выполняют как роль инструкторов, так и непосредственно участвуют в действиях штурмовых и диверсионных групп ВСУ.

Белорусская оппозиция

Корреспондент Newsweek пообщался с несколькими участниками Международного легиона – военнослужащими полка им. Кастуся Калиновского из Белоруссии — выставка, посвященная революционеру и поэту Калиновскому проходила во Львове. Все белорусы, вступившие в Международный легион, уехали из страны после президентских выборов 2020 года.

«Режим Лукашенко боится, что мы сможем сделать, когда в стране возникнет политический кризис. <…> Теперь у нас больше опыта в реальных боевых действиях, чем у большинства белорусских офицеров», — сказал Newsweek Оскар, член белорусского подразделения «Волат».

Он также рассказал, что участвовал в качестве волонтера-наблюдателя в выборах президента Белоруссии 2020 года. Оскар отметил, что занимался подсчетом количества избирателей, «чтобы чиновники не добавили фальсифицированные бюллетени за Лукашенко». По словам Оскара, его действия никак не повлияли на результат выборов. В последний день голосования неизвестные люди в штатском задержали его и отвезли в отделение милиции, в котором он провел несколько дней. После этого он присоединился к протестующим. Когда его вызвали в отделение в качестве свидетеля, он покинул страну.

«Я уже потерял одну родину, и если я ничего не сделаю, то потеряю другую,

— сказал Оскар.

Боец по имени Денис придерживается тех же позиций: «После победы Украины Лукашенко должен быть привлечен к ответственности. <…> Лукашенко не просто репрессировал свой собственный народ, он позволил российским военным использовать его территорию в качестве плацдарма для наступления [в направлении Киева]».

Денис также рассказал, что участвовал в боях в Бахмуте, и это была «одна из двух худших вещей, которые я когда-либо видел».

Также Newsweek пообщался с бойцом с позывным Даша – «высокой, широкоплечей молодой женщиной». Даша – гранатометчик.

«В Беларуси существует смертная казнь для тех, кто воюет за Украину. Обычно они не казнят женщин, но в моем случае они, вероятно, сделали бы исключение», — призналась она.

Newsweek также пообщался с одним из организаторов выставки — главой Белорусского кризисного центра во Львове Алексеем Францкевичем. По его словам, вскоре выставка отправится в тур в Варшаву, Вильнюс и Прагу.

«Для украинцев и европейцев важно понять, что все большее число белорусов рискуют своими жизнями в защиту демократических ценностей, чтобы защитить безопасность самой Европы. Белорусы борются против российской агрессии на Украине с 2014 года. Михаил Жизневский, гражданин Беларуси, был одним из первых протестующих, убитых во время Майдана. Многие погибли за ВСУ в Донбассе в течение следующих восьми лет», — сказал он.

В публикации журнала отмечается, что официальных данных о количестве погибших в ходе российско-украинского конфликта белорусов нет. Сейчас известно по меньшей мере о 37 погибших белорусах из подразделений Международного легиона