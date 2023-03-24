«Запад прекрасно знает о последствиях». Минобороны РФ рассказало о снарядах с обедненным ураном

В Минобороны России заявили, что использование ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном, поставки которых ранее анонсировал Лондон, приведет к заражению посевных площадей. В военном ведомстве также предупредили, что число больных онкологическими заболеваниями из-за применения таких боеприпасов может вырасти. В Великобритании и США в то же время утверждают, что этот тип снарядов широко применяется и не является радиоактивным.

Минобороны России заявило, что планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном приведут к негативным последствиям для украинских военных, а также для населения этой страны и ее сельского хозяйства.

Военное ведомство обратило внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая ранее заявила, что Лондон передаст Киеву бронебойные подкалиберные снаряды.

«Наряду с предоставлением Украине боевых танков Challenger-2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — ответила Голди на вопрос члена Палаты лордов Реймонда Джоллиффа, который спрашивал, содержат ли какие-либо боеприпасы, поставляемые Украине, обедненный уран.

По данным британского Минобороны, снаряды, содержащие обедненный уран, обладают повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Ведомство назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов.

В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что существуют документы, подтверждающие осведомленность стран НАТО об опасных последствиях применения этого вида боеприпасов как для людей, так и для экологии.

«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном», — сказал Кириллов в ходе брифинга.

По его словам, после применения таких снарядов значительные посевные площади на территории Украины будут заражены, а автотранспорт может распространить радиоактивные вещества на остальную территорию. Кириллов также предупредил о возможном ущербе для агропромышленного комплекса Украины.





Свойства обедненного урана

В Минобороны РФ указали, что бронебойные подкалиберные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых меньше калибра орудия. Такие боеприпасы применяются для стрельбы по танкам и бронеобъектам на дальностях прямого выстрела.

«Использование обедненного урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает их высокое бронепробивное действие, — указал Кириллов. — При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню».

По его словам, похожими характеристиками обладают вольфрамовые сплавы, однако боеприпасы на их основе значительно дороже в производстве.

«Изготовление боеприпасов с обедненным ураном используется гораздо чаще в тех странах, в которых имеются запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях», — заявил Кириллов.

Он указал, что страны НАТО применяли такие боеприпасы в вооруженных конфликтах ранее. В частности, США использовали такие боеприпасы в Ираке в 2003-2004 годах.

Представитель военного ведомства также рассказал о возможных последствиях использования этого типа снарядов. По словам Кириллова, радиационная опасность возникает в случае попадания обедненного урана в организм в виде пыли.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — заявил он.

Кириллов указал, что потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в дыхательных путях, легких и пищеводе вызывают развитие злокачественных опухолей. По его словам, в докладе королевского научного общества Великобритании в 2001 году «Угрозы здоровью человека, вызванные применением боеприпасов с обедненным ураном» сказано, что «основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких».

Реакция российских властей

Ранее возможную поставку снарядов с обедненным ураном прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца. Уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать», — заявлял Путин.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что России есть, чем ответить на возможные поставки Украине таких боеприпасов. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что таким решением западные страны готовы идти «на нарушение международного гуманитарного права».

В США при этом считают, что Россия преувеличивает угрозу от применения снарядов с обедненным ураном. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что Москва использует информацию об этих снарядах в качестве «пугала».

«Это широко распространенный тип боеприпасов, который используется десятилетиями из-за его бронебойных свойств», — сказал американский чиновник и добавил, что эти снаряды не являются радиоактивными и не относятся к ядерному оружию.

«Если Россия так обеспокоена за судьбу своих танков и танкистов, пусть просто переправит их обратно через границу и выведет из Украины. Им там не место изначально», — заявил он.

При этом в Пентагоне отметили, что США не поставляют этот тип боеприпасов Украине.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что армия страны «использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий». «Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — утверждают в ведомстве.

Обедненный уран — это побочный продукт обогащения природного урана при производстве ядерного топлива или ядерных боеголовок. По данным Международного агентства по атомной энергии, обедненный уран на 60% менее радиоактивен, чем природный уран. Этот материал используют не только при создании боеприпасов, но и в качестве балласта в самолетах и судах.