Снаряды с ураном. Чего можно ждать от танков Abrams и Leopard на Украине

Военнослужащие Германии помещают танк Leopard 2 на грузовик на железнодорожной станции недалеко от Вильнюса, Литва

Представитель РФ на форуме ОБСЕ в Вене Константин Гаврилов заявил, что поставки Украине снарядов с сердечниками из обедненного урана Москва будет расценивать как «применение грязных ядерных бомб». По мнению военного эксперта Константина Сивкова, от таких снарядов «заражается местность и возникают вспышки онкозаболеваний». Вопрос считается спорным, а международные конвенции его не запрещают. ООН утверждает, что применение противотанковых урановых снарядов в Югославии никак не сказалось на здоровье людей.

Власти РФ будут расценивать поставки Украине снарядов с сердечником из обедненного урана как применение грязных ядерных бомб. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает РИА Новости.

«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке.

В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями», — сказал дипломат.

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Он добавил, что РФ «предупреждает западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа».

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил РИА Новости, что поставки ВСУ американских танков M1 Abrams и немецких Leopard 2 «представляют угрозу мирным жителям» из-за снарядов с обедненным ураном, которые применяются при стрельбе из их пушек.

«Об этом надо четко сказать: в составе боекомплекта этих танков – американских, британских, французских и немецких, кстати, как и американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) – есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана», — сказал доктор военных наук Сивков.

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Он также выразил мнение, что применения снарядов такого типа на территории России «следует рассматривать как применение грязного ядерного оружия».

По словам Сивкова, Вооруженные силы США применяли такие боеприпасы в ходе вторжения в Ирак,

«создав целые зоны, опасные для жизни людей». Согласно утверждениям собеседника агентства, в результате применения урановых снарядов «возникает чрезвычайно токсичная и радиоактивная пыль, оседающая на местности».

Кроме того, он заявил, что применение таких снарядов «рассматривается как акт ядерного нападения на территорию Российской Федерации».

Обедненный уран используют в бронебойных подкалиберных снарядов, которые применяют для поражения бронетехники. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году. В сумме в ходе «Бури в пустыне» ВС США и их союзники выпустили порядка 782 тыс. таких снарядов, сообщала газета The Guardian. Во время бомбардировок Югославии американские военные израсходовали более 40 тыс. урановых снарядов, из них большинство оказалось разбросано на территории Боснии и Косово.

close 100% Последствия бомбардировок НАТО Югославии, 1999 год Reuters

Международные организации не считают боеприпасы с сердечником из обедненного урана химическим или ядерным оружием. Их применение не регулируется какими-либо конвенциями и соглашениями, и не запрещено – поскольку этот тип вооружения «является слишком новым».

Остаточный вред от их использования в ходе военных действий – спорный вопрос, есть разные точки зрения на последствия применения данных снарядов для окружающей среды и здоровья человека.

Хотя уран высокотоксичен, в необогащенном виде он не опаснее ртути или мышьяка. Ключевая опасность такого урана – выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая в теории может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что предельная доза радиоактивного облучения, которую человек может «схватить» при вдыхании частиц обедненного урана, может на 2% увеличить риск лейкемии.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП ООН) утверждает в своем отчете, что применение урановых снарядов в Югославии американцами «никак не сказалось на окружающей среде или населении, а также участниках боевых действий».

Итальянские исследователи-экологи, проводившие пробы почвы в Боснии и Косово, подтвердили небольшое повышение содержания урана в почве в районе боевых действий. Однако значения загрязнения не превышали допустимых норм, и в целом «нельзя говорить о загрязнении почвы».

Экологическую катастрофу вызвало применение американскими войсками химического оружия в ходе войны во Вьетнаме. Однако в этом случае с самолетов ВВС США распыляли над джунглями различные высокотоксичные реагенты. Почти целиком были выжжены и отравлены мангровые леса Вьетнама, более 60% джунглей было отравлено. Снаряды с урановым сердечником США тогда не применяли.

close 100% Советский бомбардировщий 3М, сфотографированный американскими военными во время Войны во Вьетнаме, 1968 год U.S. Navy

Институт ООН по исследованию проблем разоружения в свою очередь утверждает, что обедненный уран «не отвечает юридическим определениям ядерного, радиоактивного, токсического, химического или зажигательного оружия», поскольку снаряды с этим веществом в твердом сердечнике «не создаются специально, чтобы убивать или ранить с помощью химического или радиоактивного эффекта».

Ряд антивоенных активистов в разное время призывал запретить снаряды с обедненным ураном, Европарламент поддерживал данные инициативы, однако Франция и Британия в Совбезе ООН каждый раз блокировали возможный запрет.

Стоит также отметить, что снаряды с сердечником из обедненного урана по крайней мере в советское время создавались для бронебойных снарядов танков Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.

В российской авиации снаряды с ураном не используются, сообщала в 2001 году «Независимая газета». Существует госстандарт, запрещающий создание такого оружия.