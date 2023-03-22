«Окружение или есть, или его нет». Что не так с терминологией «военных аналитиков»

С начала специальной военной операции России на Украине число не только так называемых «диванных экспертов», но и Telegram-каналов, «военных аналитиков», комментирующих те или иные аспекты военных действий, выросло в разы, а вольное употребление терминологии превысило все мыслимые пределы. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, что не так с «тактикой огненного вала», почему «оперативных окружений» не бывает, а «доставки боекомплекта» возможны разве что на AliExpress.

На этой неделе ряд источников сообщал, что штурм Бахмута продолжается, и при этом войска применяют тактику «огненного вала».

Во-первых, для начала заметим, что не «огненный» вал, а огневой. Во-вторых, огневой вал в данном случае не имеет отношения к тактике. Он входит в так называемые виды огня, которые артиллерия применяет при выполнении огневых задач. Огневой вал относится к сопроводительным огням (в их число входит подвижная огневая зона, собственно огневой вал и последовательное сосредоточение огня).

Эти огни применяют в период артиллерийской поддержки атаки с целью безостановочного продвижения вперед атакующих мотострелковых (танковых) подразделений и частей.

Огневой вал применяется при прорыве заблаговременно подготовленной и развитой в инженерном отношении обороны противника с выраженной системой траншей и отсечных позиций. Основным рубежам огневого вала присваивают наименования хищных зверей.

То есть в предложении «штурм Бахмута продолжается, при этом войска применяют тактику «огненного вала», по крайней мере, ошибка, и это без всякого преувеличения, идеологического плана. При ведении боевых действий в особых условиях (а к ним относятся штурм городов и бои в условиях плотной городской и промышленной застройки) огневой вал не применяется.

В этом случае могут применяться огни по вызову, огни по отдельной цели, сосредоточенные огни, сосредоточенные огни внакладку (т. е. по одной точке прицеливания) и ряд других видов огней.

Или же достаточно произнести часто употребляемую в настоящее время фразу «доставка боекомплекта в настоящее время в город N затруднена», чтобы всего несколькими словами продемонстрировать полное незнание предмета. Доставка бывает разве что в AliExpress. В Вооруженных силах осуществляется подвоз материальных средств. В настоящее время известны, по крайней мере, три способа подвоза — транспорт каждой инстанции работает в своем звене подвоза (подвоз осуществляется «от себя»); транспорт работает в вышестоящем звене подвоза (подвоз осуществляется «на себя»); транспорт работает в двух-трех смежных звеньях («от себя», «на себя»).

И войскам подвозят отнюдь не «боекомплект», а материальные средства – боеприпасы, горючее, продовольствие, военно-техническое имущество. На обратном пути забирают раненых и больных, стреляные гильзы от артиллерийских орудий для их последующего переснаряжения. А боекомплект представляет собой расчетно-снабженческую единицу. Такими единицами в Вооруженных силах являются: по боеприпасам – боекомплект, по горючему и ракетному топливу – заправка, по продовольствию – суточная дача.

Таким образом, боекомплект — это количество боеприпасов, установленное на единицу оружия или боевую машину (танк, самолет, вертолет и т. д.). Правильнее будет сказать - «в целях успешного выполнения предстоящих боевых задач в войсках было сосредоточено до пяти боекомплектов боеприпасов, до 10 заправок горючего, свыше 15 сутодач продовольствия».

Или же практически намертво в массовое сознание российских граждан внедрен термин «наземная операция». А на самом деле операции бывают общевойсковыми (общефлотскими). К общевойсковым операциям относятся, к примеру, фронтовые (армейские, корпусные) операции, а также стратегическая воздушно-космическая операция, операция стратегических ядерных сил и стратегические действия на ТВД. То есть никаких «наземных операций» не может быть в принципе. В тех же фронтовых (армейских, корпусных) задействованы подчас все виды Вооруженных сил и роды войск (сил) – от Дальней авиации до флотилий разнородных сил.

Очень часто сегодня аналитиками употребляется словосочетание «оперативное (тактическое) окружение». Практически не проходит и дня, чтобы кто-нибудь да не вставил эти два-три слова в свое сообщение.

На самом деле подобного термина в теории оперативного искусства нет (да и никогда и не было). Есть, к примеру, формы оперативного маневра. К ним относятся, в частности, фронтальные (рассекающие) удары по одному или нескольким направлениям, отсекающие удары, оперативный обход (обхват), удары по сходящимся направлениям. Вот в последнем случае и может происходить окружение войск (сил) противника, а затем рассечение окруженной группировки и уничтожение ее по частям.

Но окружение — и это надо подчеркнуть особо — оно и в Африке окружение. Оно на самом деле или есть, или его нет. Тут абсолютно не применимы так часто употребляемые сегодня слова «почти», «осталось чуть-чуть», «еще немного», «контролируем уже на 70%» . А выражения «практически окружены», «находятся в оперативном (тактическом) окружении» вообще не имеют никакого отношения к реальности. За подобные доклады товарищ Сталин отстранял от должностей даже начальников штабов фронтов.

Казалось бы, все вышеперечисленное можно отнести всего лишь к мелким и формальным придиркам военного сухаря, которые не затрагивают суть вопроса. Однако это далеко не так. Как говорил Наполеон Бонапарт, правильно назвать – правильно понять. Путаешься в мелочах, значит, не понимаешь главного. Общеизвестно, что при неправильном употреблении военной терминологии в конечном итоге на выходе может получиться не информация, а дезинформация.