Матрос и старшина отбили атаку беспилотников на Севастополь

Девушки-военнослужащие Черноморского флота уничтожили два надводных беспилотника, атаковавшие военные объекты РФ в Севастополе, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Старшего матроса Марину Фалееву и главную старшину Татьяну Целуйко представят к наградам, подчеркнул глава МО. Губернатор города Михаил Развозжаев ранее сообщил, что три надводных дрона пытались попасть в бухту, но взорвались – от взрывов в паре зданий выбило стекла.

Два беспилотных надводных аппарата были уничтожены девушками-военнослужащими при попытке прорыва в бухту Севастополя. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает ТАСС.

«Сегодня с [четырех до шести часов утра] была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. <…> Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», — заявил он на заседании коллегии МО РФ.

Шойгу поручил представить Фалееву и Целуйко к наградам, а также выписать им денежную премию – за уничтожение объектов противника.

Утром 22 марта губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в своем Telegram-канале, что надводные беспилотники атаковали город. Атака была отбита силами Черноморского флота.

«Они [аппараты] пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — написал чиновник.

По его словам, корабли ЧФ не получили повреждений в результате атаки, но взрывы беспилотников выбили стекла в ряде зданий.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на [улице] Ленина, 2, в Доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — подчеркнул губернатор.

Севастопольцы в соцсетях утверждают, что слышали несколько громких звуков взрывов над городом, а также заметили огонь в бухте, сообщил Telegram-канал Baza.

«Никаких прилетов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Беспилотники на воде

В начале февраля 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил главе Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли, что

российские военные в ходе СВО применяют надводные дроны.

«Поделился [с Милли] обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — сказано в сообщении Залужного в соцсетях.

УНИАН опубликовало видео атаки на мост в прибрежном поселке Затока Одесской области, которую совершил «надводный объект». Официально украинские власти не комментировали данное происшествие. Российский «Первый канал» также публиковал эти кадры.

Минобороны РФ не сообщало об использовании надводных беспилотников.

В ноябре 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в городе центр по разработке и производству морских дронов. «В Севастополе можно было бы сделать компетенции по разработке морских дронов — беспилотных аппаратов», — заявил Развожаев.

Октябрьская атака

29 октября 2022 года Развожаев сообщал в своем Telegram-канале, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили надводный беспилотник и летающий дрон в акватории Севастопольской бухты.

«В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — добавил чиновник.

При этом он попросил севастопольцев не информировать о том, где и во сколько что видели, поскольку такая информация очень нужна украинским войскам, «чтобы понять, как выстроена защита» Севастополя.