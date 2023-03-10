«Не поддаваться на провокации». В Минобороны объяснили, как бороться со страхом мобилизации

В последнее время выросло число звонков на горячую линию Минобороны России, граждане обеспокоены слухами о возможности возобновления призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили на брифинге Национального центра управления обороной РФ. Однако дополнительных мероприятий не проводится и не планируется, отметили в Минобороны. Там призвали не поддаваться на провокации оппозиционных Telegram-каналов и в случае вопросов обращаться на горячую линию МО.

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется, сообщили на брифинге Национального центра управления обороной России.

«Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится»,

— говорится на сайте Минобороны.

В ведомстве считают, что слухи распространяются «киевским режимом и его западными кураторами в стремлении создать панические настроения в России путем распространения недостоверной информации». Минобороны призвало граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновении вопросов обращаться на горячую линию.

Также сообщается, что за последнюю неделю на горячую линию поступило 54 звонка, а за все время ее существования было рассмотрено 12 867 обращений.

Вопрос довольствия

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. 31 октября это подтвердил сам президент, а также заявил, что проконсультируется с юристами о необходимости отдельного указа. В итоге отдельного указа о завершении мобилизации не было. Всего планировалось призвать 300 тыс. человек, Путин сообщал о призыве 318 тыс. — мобилизованных и добровольцев.

13 февраля депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук в своем Telegram-канале опубликовал ответ Минобороны на вопрос о причинах отсутствия отдельного указа о завершении мобилизации.

«В случае признания указа утратившим силу до окончания специальной военной операции граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей буду лишены дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в опубликованном документе.

Там отмечается, что «28 октября 2022 года завершены мероприятия по частичной мобилизации, связанные с оповещением и призывом граждан на военную службу», однако «выполнение остальных мероприятий, предусмотренных указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647, продолжается».

В указе № 647 говорится об установлении денежного довольствия мобилизованных на уровне контрактников, а также о продлении действия контрактов военнослужащих «до окончания периода частичной мобилизации» за исключением тех, кто может уволиться по состоянию здоровья, возрасту или должен быть уволен после приговора суда, связанному с лишением свободы.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что указ о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил, поэтому он продолжает действовать. Песков не стал раскрывать подробностей проводимых мероприятий, указывая на то, что это «закрытый пункт» указа.

Достаточно слов

8 декабря сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью газете «Ведомости» заявил, что необходимости в указе о завершении частичной мобилизации нет. По его словам, слов президента для этого достаточно.

«С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — сказал он.

Также сенатор предложил представить обратную ситуацию, как будто отдельный указ опубликован, однако Путин об этом не заявил и уклоняется от ответа на вопрос о статусе частичной мобилизации.

«Все бы сказали: «Слушайте, указ-то указом, но почему он ничего не подтверждает под камерами», — предположил Клишас.

По словам сенатора, если появится необходимость в возобновлении частичной мобилизации, для этого понадобится отдельный указ.