Провал F-22 и F-35? Почему США вернулись к выпуску истребителей F-15

Военные эксперты считают, что ВВС США следует отказаться от покупки истребителей четвертого поколения F-15EX, считающихся аналогами российских боевых самолетов пятого поколения Су-57. О том, что представляет из себя F-15EX и будет ли его закупка стратегической ошибкой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«ВВС США должны отказаться от F-15EX, если они не купят значительно больше, чем запланированные 80 самолетов, что является неоправданным сокращением от 144 истребителей, которые они когда-то хотели приобрести», — пишет автор издания The Drive Тайлер Роговей.

По его мнению, обслуживание небольшого парка уникальных самолетов обходится значительно дороже, чем парка той же численности более широко распространенных моделей. Роговей считает, что создание парка из 80 единиц F-15EX не имеет никакого смысла.

Напомним, 13 июля 2020 года корпорации Boeing был выдан рамочный контракт в $22,89 млрд на закупку 144 самолетов F-15EX, с продолжением закупок самолетов этого типа минимум до 2030 финансового года. Позднее появлялись сообщения, что ВВС США планируют суммарно закупить уже 200 истребителей F-15EX.

Потом, похоже, эти планы были существенно откорректированы, что и нашло отражение в публикации The Drive.

Военно-воздушные силы США планируют вывести из боевого состава 421 устаревший боевой самолет до 2026 года, заменив их 304 новыми истребителями. Экономия, полученная от эксплуатации меньшего парка боевых самолетов, будет направлена на приобретение новых авиационных комплексов, таких как истребитель Next-Generation Air Dominance (NGAD) в конце этого десятилетия, и новый многоцелевой истребитель MR-X в 2030-х годах.

В соответствии с перспективным планом обороны (FYDP) на предстоящие годы, действие которого завершается в 2026 финансовом году, ВВС США получат 84 новых истребителя F-15EX и 220 истребителей F-35A, что приведет к чистому сокращению истребительного парка на 117 самолетов за пятилетний период. Сокращение будет самым большим со времен «CAF Redux» или сокращения числа боевых самолетов в начале 2010-х годов, когда ВВС США сократили свою численность примерно на 250 боевых самолетов.

По всей видимости, публикация в The Drive в определенной степени отражает борьбу мнений в руководстве США о боевом и численном составе ВВС страны в обозримом будущем.

Что такое F-15EX

Для начала следует заметить, что многофункциональный истребитель Boeing F-15EX Advanced Eagle, строго говоря, не является аналогом российского Су-57. F-15EX многими специалистами считается лучшим истребителем четвертого поколения. А отечественный самолет Су-57 все-таки позиционируется как многофункциональный истребитель пятого поколения.

Boeing F-15EX создан на базе модификации истребителя F-15 Advanced, созданного для Катара и Саудовской Аравии. Это F-15QA (Qatar Advanced) и F-15SA (Saudi Advanced). Он поставляется с рядом обновлений, отсутствующих в стареющем парке F-15C/D ВВС США.

По словам руководителя программы F-15EX в ВВС США полковника Шона Дори, большой объем вооружения, концепция «цифровой магистрали» и открытая архитектура F-15EX позволят сделать этот самолет ключевым элементом американского парка тактических истребителей и дополнят боевые возможности истребителей пятого поколения.

Помимо этого, самолет способен нести гиперзвуковое оружие, что дает ему нишевую роль в будущих конфликтах между примерно равными по потенциалу противниками.

Новейшая версия EX выдающегося (без особого преувеличения) истребителя F-15 поставляется в ВВС США с передовой авионикой, в том числе с системой радиоэлектронной борьбы Eagle Passive/Active Warning and Survivability System, цифровой кабиной, более совершенным бортовым компьютером с многоядерным процессором ADCP-II (Advanced Display Core Processor) от компании Honeywell и усовершенствованной электродистанционной системой управления полетом. Новый компьютер способен в несколько потоков обрабатывать данные с различных бортовых систем истребителя и выводить информацию на многофункциональные дисплеи. Благодаря этому увеличивается точность наведения вооружения. Кроме того, новая система имеет большее время наработки на ошибку, чем нынешние компьютеры F-15 с одноядерными процессорами. ADCP-II считается самым быстрым бортовым компьютером в мире.

F-15EX также оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Boeing F-15EX Advanced Eagle заменят парк F-15C/D, средний возраст которого составляет 37 лет и который начинает испытывать, по терминологии ВВС США, «структурные напряжения».

Первый самолет F-15EX ВВС США приняли от корпорации Boeing в марте 2021 года. Первоначальные планы предполагали, что вторая партия этих истребителей должна быть доставлена в 2024 финансовом году на авиабазу ВВС Национальной гвардии (Air National Guard Base, ANGB) Кингсли Филд в Орегоне, которая также будет служить площадкой для тренировочных полетов F-15EX. Третья партия ориентировочно будет доставлена в Портленд ANGB в Орегоне в 2025 финансовом году.

Подобным контрактом ознаменовалось возвращение ВВС США к закупке истребителей четвертого поколения спустя 15 лет после прекращения их поставок.

Последний истребитель F-15E был поставлен ВВС США в 2001 году, а последний истребителей Lockheed Martin F-16 — в 2005 году.

F-15EX будет способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или «гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов». Самолет будет оснащен так называемыми конформными баками. Хотя надо заметить, что в январе этого года то же издание The Drive сообщало, что первые боеспособные F-15EX не получат топливных баков подобного типа, увеличивающих дальность полета, которая считалась основным преимуществом этого типа самолетов.

Некоторые специалисты рассматривают возврат ВВС США к закупкам истребителей четвертого поколения как констатацию провала F-22 и F-35, однако такой подход не верен.

На сегодня закуплено около 700 F-35 разных версий. Поэтому модернизированные F-15 и F/A-18 правильнее всего рассматривать не в качестве альтернативы пятому поколению, а как дополнение к нему.

В частности, стоимость самолета F-15EX и запасных частей к нему составляет примерно $90 млн. В то же время эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание F-35 превышают затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание самолетов четвертого поколения, таких как F-15.

Второй аргумент в пользу покупки новых самолетов четвертого поколения заключается в том, что стратегия национальной обороны США устанавливает необходимость как в малозаметных тактических самолетах, способных проникать в оспариваемые области воздушного пространства, так и в самолетах с большой полезной нагрузкой, способных запускать авиационные средства поражения с дистанции противостояния.

Считается, что именно F-15EX имеет это преимущество. Из всех истребителей ВВС США он может нести самую большую полезную нагрузку.

28 февраля 2021 года правительство США официально разрешило корпорации Boeing предложить истребитель F-15EX в качестве кандидата на бесконечный тендер по закупке 144 новых истребителей для ВВС Индии.

Что касается устаревшего парка истребителей F-15C/D ВВС США, насчитывающего около 234 самолетов, то нельзя исключать, что в обозримом будущем (пока чисто гипотетически) эти машины (а впоследствии и F-15EX) могут быть переданы Воздушным силам Украины.

Стоит также напомнить, что расстояние между Москвой и, например, Харьковом по прямой составляет всего 647 км. А радиус боевого применения многофункциональных истребителей типа F-15EX составляет более 1500 км. То есть ракетно-бомбовые удары гипотетически могут быть нанесены по российским объектам, дислоцированным далеко-далеко за Волгой.

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