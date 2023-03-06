Тяжелые и взрывоопасные: на Западе сомневаются, что британские танки помогут Украине

Особенности британских танков Challenger 2 ставят под сомнение их применимость в боях на Украине, пишет военный журнал Military Watch. Издание указывает на несовместимое с боеприпасами других стран НАТО нарезное орудие, устаревшие тепловизоры, проблемы с защищенностью боезапаса. Эксперты делают вывод, что на ситуацию на поле боя Challenger 2 повлияет мало, но ВСУ с ним будет лучше, чем без него.

Лондон обещает поставить Киеву танки Challenger 2 уже в апреле, но их пригодность для нужд украинской армии вызывает все больше сомнений у военных экспертов. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

«Ряд особенностей Challenger 2 ограничивает его потенциальную полезность на украинском фронте», — говорится в публикации.

Первая особенность, на которую указывают авторы, в том, что британский ОБТ — единственный в своем классе, до сих пор использующий нарезные орудия. И дело не только в значительном снижении мощности и точности британского танка.

«Это ограничивает совместимость с боеприпасами, используемыми на других западных танках, например Leopard 2. Это создает проблемы, поскольку ни Великобритания, ни другие страны больше не производят боеприпасы для устаревших 120-мм нарезных орудий. А это означает, что использование танков с орудием такого класса на передовой может быстро привести к истощению запасов снарядов», — объясняет журнал.

Второй проблемой эксперты считают отсутствие осколочных боеприпасов для пушек Challenger 2. Их орудия стреляют исключительно бронебойными и подкалиберными снарядами, которые применяются для борьбы с бронетехникой. Но танковые дуэли в действительности редкое явление, танки чаще применяются для подавления живой силы противника. А для эффективного сражения с пехотой нужны именно осколочные боеприпасы.

Третья особенность, которая ограничивает использование британской бронетехники на Украине — тепловизоры. На Challenger 2 устанавливаются приборы первого поколения, которые были прорывными в начале 1990-х годов. Но сейчас такие тепловизоры устарели, они уступают даже приборам, которые устанавливаются на модернизированные танки советского производства. В качестве примера авторы приводят российский танк Т-90М, использующий тепловизоры третьего поколения.

«Несмотря на очень хорошо бронированную башню, корпус Challenger 2 изготовлен из простой стальной брони без композитов или реактивной брони. Это плохо сочетается с отсутствием противовыбросовых панелей или противовзрывных дверей для боезапаса и означает, что одно попадание может вызвать катастрофические последствия при взрыве боеукладки», — отметили авторы публикации.

Вызывает вопросы и способность ВСУ поддерживать британские танки в боевом состоянии, учитывая, что они требуют квалифицированного технического обслуживания. Кроме того, Challenger 2 весят 65-70 тонн — значительно больше, чем советские танки, используемые украинской армией. А значит, возникает проблема проходимости, преодоления мостов и переправ, высокого расхода топлива.

«У Challenger 2 есть важные преимущества, в частности, броня башни, и нет никаких сомнений в том, что украинской армии лучше с ними, чем без них. Тем не менее их недостатки могут привести к тому, что на боевую обстановку они будут влиять крайне незначительно. Что плохо сочетается со всеми фанфарами, окружавшими поставки этих танков», — резюмируют авторы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

О поставке Киеву 14 танков Challenger 2 16 января объявил британский министр обороны Бен Уоллес. Премьер-министр страны Риши Сунак позже сообщил, что бронетехника поступит на Украину в конце марта. Соединенное Королевство стало первой страной, официально подтвердившей отправку танков для ВСУ.

4 марта украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания увеличит вдвое количество отправляемых Киеву Challenger 2 — не 14, как объявлялось ранее, а 28.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что нарезной ствол британского танка ограничивает количество заряжаемых боеприпасов. И в отличие от гладкоствольного орудия он не может стрелять реактивными снарядами с большей дальностью поражения.

Танки Challenger 2 строились по натовской концепции тяжелых оборонительных систем. Но в условиях современного боя она выглядит устаревшей. Доктор военных наук Константин Сивков говорил, что современные российские танки компенсируют толщину бронеплит Challenger 2 динамической и другими видами активной защиты, а также маневренностью.

Challenger 2 часто сравнивают с российским Т-90М. Шанс их встречи в зоне СВО, хоть и небольшой, но есть. Однако эксперты отмечают, что главным преимуществом Т-90М является скорость перезарядки. И при прочих равных на ближней дистанции британский танк успеет получить два попадания до своего выстрела.