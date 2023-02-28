«Есть потери и в наших рядах». Что сказал Путин на заседании коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-украинская граница должна быть под особым контролем Пограничной службы ФСБ, чтобы поставить заслон от диверсионных групп и незаконного провоза оружия на территорию РФ. Глава государства также распорядился усилить контрразведку. Главные заявления Путина на заседании коллегии ФСБ – в материале «Газеты.Ru».

Охрана границ

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Глава государства заявил, что в 2022 году подразделения ФСБ «принимали прямое участие в специальной военной операции», решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом».

По его словам, за минувший год ФСБ, как и Вооруженные силы РФ, получила «бесценный боевой опыт».

«К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», — сказал Путин.

Президент также наметил основные приоритеты в предстоящей работе Федеральной службы безопасности. В частности, по его мнению, необходимо и дальше содействовать войскам России и Росгвардии в ходе военной спецоперации на Украине, «в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией».

Путин также призвал сотрудников ФСБ «уделить повышенное внимание» становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он уверен, что необходимо укрепить их оперативный и кадровый потенциал и оснащать самой современной техникой. Глава государства подчеркнул, что важно «работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях», так как «доверие жителей Донбасса и Новороссии» – это «надежная, самая главная опора».

Путин добавил, что российско-украинский участок границы должен находиться «под особым контролем пограничной службы ФСБ». Согласно его данным, в настоящее время там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии.

«Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — пояснил глава государства..

Он также считает, что нужно «более четко» отладить «систему пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов».

Российский лидер отметил, что необходимо «усилить линию контрразведки», так как западные спецслужбы «всегда активно работали по России», особенно сейчас, и нужно «соответствующим образом» на это реагировать.

Президент отметил, что должна быть «надежно защищена» информация о российских системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных.

«Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике», — заметил глава государства.

Борьба с терроризмом

По словам Путина, противодействие террористической угрозе — по-прежнему актуальная задача, так как в 2022 году количество подобных преступлений выросло.

«Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, – мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе, – и со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов своих старых друзей так называемых, в кавычках на нашей территории», — полагает президент.

Он добавил, что нужно «постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК». Путин уверен, что необходимо развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Российский лидер отметил, что нужно продолжать выявлять и пресекать действий тех, кто «использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма». Особо уязвимой категорией граждан в этой области он назвал молодежь.

Согласно его данным, за минувший год также выросло количество экстремистских преступлений. Президент считает, что «нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить» общество РФ, используя «сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию».

«Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечением войск, задействованных в специальной военной операции <…> незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы», — заключил Путин.

Предотвращение диверсий

В 2022 году ФСБ неоднократно сообщала о предотвращении диверсий на территории России. В частности, 2 ноября прошлого года в ведомстве заявили о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. У подозреваемого изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

«По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова», — отметили в ФСБ.

А 24 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе «Южный поток». По информации ведомства, диверсию готовили украинские спецслужбы. У подозреваемых нашли магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также координаты места подрыва.