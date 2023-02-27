«Китай понесет потери уже в портах погрузки»: почему план Пекина по Украине стал отказом от вторжения на Тайвань

На днях Пекин представил «Позицию Китая по политическому решению украинского кризиса». КНР призвала уважать суверенитет и целостность всех государств, остановить боевые действия, предотвратить дальнейшую эскалацию и начать прямой диалог Киева и Кремля. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет почему, по его мнению, какие бы мирные инициативы ни выдвигал Пекин — он преследует лишь свои сугубо прокитайские интересы.

Исключительно китайские (и никакие другие) интересы прослеживаются во многих пунктах предложенного Пекином мирного плана без всякого увеличительного стекла. К примеру, призыв «уважать суверенитет всех стран» (тут явно речь о правах Китая на Тайвань), «отказаться от «менталитета Холодной войны» (а здесь явно заметна обеспокоенность Пекина созданием блока Aukus – военного альянса Британии, Австралии и США), «прекратить огонь и начать мирные переговоры» (тут вновь явный тайваньский подтекст), снизить стратегические риски (Пекин здесь подчеркивает, что нельзя использовать ядерное оружие, а противодействовать его применению или угрозе применения – необходимо. Но это тоже сугубо китайский интерес в вопросах тайваньского кризиса).

Наконец, Пекин предлагает «прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек производства и поставок» (и в этом пункте тоже прослеживаются китайские интересы, поскольку уже введенные санкции США достаточно больно ударили по экономике КНР).

Анализируя 12 пунктов мирного плана Пекина, становится ясно, что китайское руководство, похоже, существенно пересмотрело свою стратегию в отношении возможного военного вторжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань. И есть все основания полагать, что Пекин сделал это, основываясь на анализе боевых действий специальной военной операции.

Во-первых, Пекину приходится учитывать позиции международного сообщества и его отношения к действиям России на Украине. Такое вмешательство третьих сторон будет неизбежно и для Китая при военном вторжения на Тайвань. А это самым гибельным образом скажется на развитии китайской экономики. Да и затевать военную операцию Пекину после выдвижения мирных инициатив как-то совершенно не с руки.

Во-вторых, глядя на то, какие многомесячные кровопролитные бои идут за небольшие по численности населенные пункты между сторонами спецоперации, в Пекине осознают, что военное вторжение на Тайвань может привести к немалым потерям в личном составе НОАК и значительным утратам в боевой и другой технике.

Как ранее писала «Газета.Ru», в случае высадки на Тайвань НОАК необходимо будет провести полноценную воздушно-морскую десантную операцию (ВМДО), то есть высаживать оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию, занимаемую противником. В ВМДО важнее всего завоевать господство в воздухе и на море в районе проведения операции. Необходимо обеспечить переход морского десанта морем и его прикрытие. Следующая задача – перелет воздушного десанта.

Чтобы успешно провести воздушно-морскую десантную операцию, необходимо в полтора раза превосходить противника в силах и средствах в полосе высадки, как минимум трехкратно превосходить на главном направлении и пятикратно на самих участках высадки.

Для захвата такого острова, как Тайвань, в состав воздушного десанта придется включить несколько воздушно-десантных дивизий и бригад, а в состав морского десанта – не менее 5-7 общевойсковых дивизий, а также соединения и части морской пехоты.

И это только для захвата одного-двух плацдармом в полосе высадки. Затем морем предстоит перебросить несколько сотен тысяч бойцов и командиров с вооружением и техникой, а после организовать непрерывное снабжение этой группировки соответствующими материально-техническими средствами. В общем, проведение ВМДО – задача поистине гигантского масштаба.

Опыта проведения подобных операций у Китая нет – и это важный фактор.

Особо надо подчеркнуть, что ВС Тайваня (правильнее сказать – Китайской Республики) представляют собой весьма нешуточную силу. ВМС Тайваня стоят в одном ряду с флотами таких стран, как Италия, Индия и Франция (22 фрегата, четыре эсминца, четыре подводные лодки, 31 ракетный катер и др.)

ВВС Тайваня (Китайской Республики) насчитывают более 300 истребителей, из них вполне современных Мираж 2000D – 56 и F-16A – 120. 14 августа 2020 года Тайвань подписал формальное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении 66 истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 70 Viper новой постройки.

Тайвань располагает крылатыми ракетами, способными достичь крупных городов материкового Китая. Заявленная дальность новой модификации ракеты Hsiung Feng IIE (Сюнфэн 2Е – «Сильный ветер») — 1200 км. Этого вполне достаточно, чтобы нанести удары по городам на побережье и даже в глубине Китая в случае начала боевых действий.

Есть для ВМФ НОАК у Тайваня и другие сюрпризы. К примеру, у сверхзвуковой противокорабельной ракеты Hsiung Feng III стартовая масса около 1500 кг, маршевая скорость полета около М-2 и дальность стрельбы до 100-130 км.

А теперь остается только представить – Китай выстраивает ордер из десантных кораблей и судов обеспечения для перехода морем в направлении Тайваня. Подобную формацию надо без потерь провести через Тайваньский пролив, то есть ВМФ НОАК необходимо обеспечить полное господство на море. Насколько это возможно в современных условиях при нарастающем оснащении ВС Тайваня американским оружием, вопрос открытый. Скорее всего, первые потери НОАК понесет уже в портах погрузки, а ордер будет окончательно растрепан на переходе морем.

Еще одна сложная задача – обеспечить перелет китайского воздушного десанта через пролив. Для выполнения этой задачи надо полностью подавить ПВО и ВВС Тайваня. Видимо, в Китае на основе анализа опыта СВО начали сознавать, что решить в полном объеме подобную задачу крайне затруднительно, а то и вовсе невозможно.

Поэтому проблема острова Тайвань, скорее всего, для материкового Китая в исторически обозримый срок будет разрешаться без всяких ВМДО – по образу и подобию Гонконга и Макао. И в основе подобного модифицированного китайского подхода заметно несомненное влияние специальной военной операции России.