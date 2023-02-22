«Мы вправе защищаться любым оружием». Медведев объяснил, почему Россию нельзя победить

Бывший президент России, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поприветствовал решение главы государства Владимира Путина приостановить участие РФ в СНВ-3. По его мнению, если США «хотят поражения России», то она «вправе защищаться любым оружием, включая ядерное». Как Медведев с начала военной спецоперации на Украине отстаивает ядерные права России – в материале «Газеты.Ru».

«Грубая ошибка американцев»

Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что озвученное накануне Владимиром Путиным решение приостановить участие России в СНВ-3 было «назревшим». Он напомнил, что «неизбежность» этого шага отмечал еще в 2022 году.

По мнению Медведева, к этому решению Путина «подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО» России. Экс-глава государства уверен, что приостановка участия в СНВ-3 «будет иметь огромный резонанс в мире». Он полагает, что в Соединенных Штатах считали возможным «гадить» РФ «везде и во всем», поставлять вооружения Киеву, работать «на поражение России», «ограничивать» ее и «уничтожать», но при этом были уверены, что «стратегическая безопасность – это отдельная тема», которая не связана с «общим контекстом взаимоотношений» между Москвой и Вашингтоном.

«Этот вывод хуже, чем преступление, – это грубая ошибка американцев. Ошибка, порожденная их mania grandiosa (манией величия – «Газета.Ru»). Их ощущением своего превосходства и безнаказанности. Ведь всем разумным силам очевидно, что, если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал Медведев.

Он также согласился с мнением Путина о том, что «победить Россию на поле боя невозможно» (президент заявил это накануне во время выступления с обращением к Федеральному собранию).

20 июня 2022 года Медведев написал в своем Telegram-канале, что вопрос продления СНВ-3 зависит от решения президента страны.

«В свою очередь, как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим», — подчеркнул он в том заявлении.

Медведев тогда указал, что у России больше «нет никаких отношений» с США, и их не стоит «размораживать», «вести переговоры не надо», так как «это вредно» для РФ.

«Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку. Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости», — заключил зампред Совбеза в июньском обращении к пользователям своего Telegram-канала.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

«Мы с ума не сошли»

После начала военной спецоперации России на Украине Дмитрий Медведев завел свой Telegram-канал 14 марта 2022 года, первый пост в нем он опубликовал 17 числа того же месяца. С тех пор он неоднократно отстаивал право России защищаться ядерным оружием.

При этом Путин 7 декабря прошлого года во время заседания Совета по правам человека признал, что угроза ядерной войны «нарастает».

«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой (ядерное оружие – «Газета.Ru»). Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — отметил он.

Президент пояснил, что российская стратегия применения таких средств защиты, как ядерное оружие, «построена вокруг так называемого ответно-встречного удара».

«Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ <…> Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие <…> Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть», — сказал Путин.

Он заключил, что наличие ядерного оружия — «не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор».

«Путь в преисподнюю»

23 марта 2022 года Медведев написал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, США считают, что «надо Россию унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить».

«Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке все удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе», — предположил зампред Совбеза.

Он также представил себе, что на месте России остались «пять-шесть новых стран», где «у каждой такой «страны» свое стратегическое оружие». Экс-глава государства уверен, что такие расклады ведут к «тяжелейшему глобальному кризису», «большому ядерному взрыву» и пути в «преисподнюю».

26 марта Медведев сообщил, что, будучи ядерной державой, Россия «никому этим специально не угрожает».

«Относительно недавно стратегический потенциал нашей страны был переведен в особый режим, чтобы все понимали те угрозы, с которыми столкнутся другие государства, если попытаются военными средствами повлиять на курс нашей страны. Наиболее горячие головы в той же самой Польше и в некоторых других странах – сателлитах Соединенных Штатов Америки это, надеюсь, остудило», — написал зампред Совбеза.

«Сверхмощный ответ»

12 мая Медведев возмутился, что «в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом».

«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», — предупредил он.

По его мнению, это стало бы «катастрофическим для всех сценарием», поэтому западным странам «надо просто думать о возможных последствиях своих действий».

17 мая Медведев похвалил ядерный центр в Сарове и напомнил, что в случае нападения в России «способны дать немедленный и сверхмощный ответ».

«Россия вправе применить ядерное оружие»

27 сентября зампред Совбеза назвал «словесным поносом» заявления западных стран, в которых содержатся термины «свобода», «демократия» и «миссия». Он также возмутился, что в США и Евросоюзе «требуют от России убрать руку со своей «ядерной кнопки» и грозят РФ «ужасающими» последствиями, если она применит ядерное оружие.

«Приходится напомнить еще раз – для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства», — подчеркнул экс-глава государства.

По его словам, если «угроза России превысит установленный предел опасности», то она ответит, «ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций».

1 ноября Медведев раскритиковал тезис западных стран о том, что «России нельзя дать победить в войне».

«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»,

— поделился он своим мнением в Telegram.

19 января, накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, где обсуждались новые поставки вооружений Украине, Медведев посчитал, что «ни одному из убогих» не пришло в голову сделать «элементарный вывод», что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — предупредил он.