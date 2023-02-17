От «партизана» до добровольца. Бывший главарь «кировской банды» погиб в бою

Главарь «кировской банды» Александр Ковтун погиб на Украине, участвуя в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер», сообщили «Вести:Приморье» со ссылкой на Telegram-канал «ОПС-медиа». До недавнего времени мужчина отбывал 25-летний срок в колонии особого режима.

Смерть «Приморского партизана»

Будучи в исправительной колонии, осужденный лидер «кировской банды» Александр Ковтун подписал контракт с ЧВК «Вагнер», сообщили «Вести:Приморье» со ссылкой на Telegram-канал «ОПС-медиа».

«Приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. По имеющимся данным, Александр Ковтун погиб 29 января <…> Подробности пока не известны», — говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, «приморские партизаны» — неофициальное название группировки, участников которой присяжные признали виновными в бандитизме и совершении тяжких преступлений в Приморском крае, в частности, в отношении сотрудников органов МВД, в феврале — июне 2010 года.

Официальные источники отказались комментировать гибель Ковтуна.

«У нас нет таких данных», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ГУФСИН по Приморью. Глава региональной ОНК Владимир Найдин также сказал, что ничего не слышал об этом.

«Кировская банда»

По версии следствия, в общей сложности с февраля 2010 года банда, в которой состоял Ковтун, как минимум четыре раза напала на сотрудников милиции, а также совершала кражи, поджоги и угоны автомобилей.

В 2014 году ТАСС сообщил, что суд приговорил главаря преступной группировки Александра Ковтуна, а также еще двух ее членов — Владимира Илютикова и Алексея Никитина — к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Другого участника банды — Максима Кириллова – лишили свободы на 22 года, а бандита Романа Савченко приговорили к 25 годам. Именно такое наказание для мужчин просило обвинение. Брату Александра, Вадиму Ковтуну, суд назначил 8 лет и два месяца лишения свободы, хотя прокурор просил для него 15 лет в колонии строгого режима.

Помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская заявила ТАСС, что потерпевшими от преступлений «кировской банды» стали более 30 человек, шесть граждан погибли.

«Чтобы прийти к этому результату (к приговору членам банды – «Газета.Ru»), понадобились годы следствия, восемь месяцев подсудимые только знакомились с материалами уголовного дела. По делу проведено более 100 судебных экспертиз», — сказала Римская.

По ее словам, за полтора года до вынесения приговора, в суд было направлено 50 томов уголовного дела и большое количество вещественных доказательств — видеозаписи и фотографии, изъятые похищенные вещи, различные виды оружия и боеприпасов.

«Масштаб этого дела исчисляется не только количеством уголовных томов, но количеством людей, пострадавших от преступных посягательств: это более 30 потерпевших, в отношении которых совершены кражи, разбои, поджоги, убийства. Кроме того, от рук обвиняемых пострадали девять сотрудников милиции: двое погибли, семь получили ранения различной степени тяжести, убиты четыре гражданских лица. Не говоря уже о родителях, лишившихся своих детей, и детях, оставшихся без отцов», — отметила представитель Следственного управления СК России.

Всего «кировским бандитам» предъявили обвинения в 30 эпизодах преступной деятельности. Всех членов группировки признали виновными в совершении бандитизма, незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, трех эпизодах убийства, четырех эпизодах разбоя, похищении документов, умышленном уничтожение чужого имущества, трех эпизодах посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, девяти эпизодах кражи и угоне автотранспорта.

«В распоряжении злоумышленников находился целый арсенал различного оружия, специальных средств и камуфлированных костюмов. Для хранения оружия они подготовили в лесу несколько укрытий.

В процессе подготовки нападений, обвиняемые постоянно совершенствовали навыки обращения с оружием. В их распоряжении был водный и сухопутный транспорт, взятый в пользование у родственников, а также похищенный в результате нападений», — привела Римская данные следствия.

По ее мнению, у членов банды «отсутствует всякое представление о нравственности», они совершали преступления «не за идею, а просто для того, чтобы навлечь ужас на общество и почувствовать себя хозяевами жизней людей и при этом не упустить свой корыстный интерес».

Сам Ковтун Родился 30 августа 1989 года. Он сдался властям 11 июня 2010 года. Тогда четырех участников банды сотрудники правоохранительных органов заблокировали в арендованной квартире в центре Уссурийска. Два бандита покончили с собой, после чего третий сдался. Но Ковтуна уговорили сдаться через несколько часов – только после переговоров с участием его адвоката и матери. С тех пор мужчина содержался за решеткой (приговор позже ему заменили и назначили отбывание наказание сроком 25 лет), пока не отправился на Украину.