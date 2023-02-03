«Не можем оставить Артемовск»: что происходит вокруг города

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что за оборону Артемовска Украина «платит высочайшую цену». При этом точное количество погибших бойцов администрация Владимира Зеленского пока не готова назвать. Ранее два советника врио главы ДНР высказались о ситуации у Артемовска. Один считает, что группировка войск ВСУ в этой районе обречена. Другой полагает, что нужно сначала перекрыть дорогу, по которой оставляется оружие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удержание Артемовска (Бахмут – укр.) дорого обходится Украине. Но потери ВСУ в боях в окрестностях города он отказался называть.

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война», – сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.

Чиновник отметил, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города, но «не может оставить его позади». Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. Это важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

Ранее, 3 февраля, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил ТАСС, что Киев, делая вид, что продолжает удерживать Артемовск, может бросить мобилизованных для прикрытия выхода основной группировки ВСУ из города.

По мнению военно-политического эксперта, выводить будут «основные части, которые будут наиболее полезны: командиров, иностранных военных специалистов и наиболее ценные части».

Гагин считает, что этот вариант может быть самым гуманным для ВСУ. «По разведданным, по допросам пленных и со слов гражданских, которые оттуда выходят, группировка ВСУ в Артемовске обречена», – сказал он.

Советник врио главы ДНР предположил, что «окружения города ждать недолго, все предпосылки к этому есть». «Однако о полном окружении и полной сдаче города, как утверждают некоторые эксперты, пока еще говорить преждевременно», – констатировал собеседник агентства.

Другой советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что ВС РФ близки «к взятию под огневой контроль кольцо вокруг города». «В Артемовске намечается самый большой успех. Мы приближаемся к оперативному окружению города», – сказал он.

По его словам, российские подразделения закрепились на восточных окраинах города, а «артиллерия полностью контролирует все подходы к городу».

Кимаковский считает, что решающим шагом к взятию Артемовска под контроль ВС РФ станет полное перекрытие трассы из Часова Яра. Таким образом, группировки ВСУ потеряют доступ к основному пути снабжения в городе.

«Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов. У него останется возможность доставлять необходимое только по грунтовым дорогам вдоль лесополос», – добавил собеседник агентства.

По его мнению, взятие под контроль ЧВК «Вагнер» населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает полное окружение Артемовска.

Издание Economist ранее сообщило, что среди украинских командиров есть те, кто считает, что город не стоит неизбежных потерь. «Украинские командиры говорят, что, по их мнению, главная цель русских в попытках захватить Бахмут – представить успех публике дома, особенно группе Вагнера», – говорится в материале издания.

Один из собеседников СМИ – бригадный генерал Сергей Мельник, курирующий большую часть Харьковской области – обратил внимание, что Артемовск находится в долине и это может представлять для российских военных трудности при взятии города под свой контроль. В то же время он не исключил, что «удерживаемые Украиной районы региона могут быть окружены».

Мельник также выразил мнение, что есть смысл продолжать бороться за сохранение города, «даже ценой больших затрат». Украинский генерал считает, что даже если Артемовск будет потерян, его можно отбить.

Другой командир сказал Economist, что если бы от него зависело продолжение боев за город, то он отказался бы от обороны.

В то же время собеседники издания заявили, что у ВСУ «недостаточно оружия, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление», которое зависит от трех факторов: погода, готовность войск, поставки западных танков.

В четверг со ссылкой на представителей властей США и стран Евросоюза агентство Bloomberg сообщило, что Запад советует Киеву тянуть время, копить силы и дожидаться, когда придут долгожданные немецкие танки Leopard, чтобы перейти в наступление весной, даже пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.

«По оценкам американских и европейских официальных лиц, российское наступление на востоке Украины кажется неизбежным, даже несмотря на то, что Киев настаивает на дополнительных поставках оружия для своего наступления на юг весной», – отмечается в статье агентства.

Bloomberg приводит слова представителя разведывательной службы Минобороны Украины Андрея Юсова: «Мы накануне очень активной фазы. И февраль, и март – будут очень активные действия».

Если учитывать время, за которое оружие приходит с Запада на Украину, то нынешние обещанные пакеты помощи Киев получит в лучшем случае до поздней осени. Но, считает Юсов, когда они будут поставлены на вооружение Украины, то дадут военным «необходимый импульс».

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что США рекомендуют Украине выиграть время, чтобы дождаться эти танки и другое оружие.

«Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили американские и европейские официальные лица, подарив России символическую победу», – добавляет агентство в материале.