«Несокрушимая приверженность». США пообещали защищать Сеул всеми видами оружия

Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Сопом после совместной пресс-конференции в Министерстве обороны в Сеуле, Южная Корея, 31 января 2023 года

США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, КНДР в 2022 году устроила «беспрецедентное число провокаций», дестабилизировав обстановку в регионе. В начале этого года южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что армия его страны может провести совместные ядерные учения с ВС США. При этом министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине.

Применить обычное и ядерное оружие для сдерживания КНДР и защиты Республики Корея готово руководство США. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом в Сеуле, передает ТАСС.

«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания», — сказал американский министр.

По словам Остина, расширенное сдерживание включает в себя не только применение обычных вооружений армии и флота США, но также ядерное оружие и средства противоракетной обороны.

Глава Пентагона добавил, что за минувший год Северная Корея устроила «беспрецедентное число провокаций» в регионе. Министр подчеркнул, что США и Южная Корея осуждают опасные действия КНДР, дестабилизирующие обстановку в регионе Корейского полуострова.

Ллойд Остин также напомнил, что сейчас в Южной Корее дислоцированы 28,5 тыс. американских солдат – один из самых крупных заморских контингентов ВС США. «Это демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддерживать мир на Корейском полуострове», — резюмировал он.

Министр национальной обороны РК Ли Чжон Соп заявил, что Вашингтон и Сеул решили расширять масштабы военных учений в 2023 году.

«Оба лидера договорились расширить масштаб и размах комбинированных полевых учений и провести в этом году крупномасштабную совместную демонстрацию совместных стрельб», — говорится в заявлении чиновника.

Причиной тому стали участившиеся военные испытания и стрельбы, проводимые армией Северной Кореи. Министры обороны США и Южной Кореи также подчеркнули в совместном коммюнике, что необходимо улучшить обмен информацией разведок двух государств, чтобы адекватно ответить на ракетную угрозу Пхеньяна.

Кроме того, Ли Чжон Соп воздержался от прямого ответа на вопрос о возможности поставок военной помощи Украине.

«Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине», — подчеркнул министр.

Позиция РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 30 января, что вероятное размещение ядерного оружия США в Южной Корее может вызвать неприятные последствия.

«Особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на Юг Корейского полуострова американского ядерного оружия, о чем стали открыто рассуждать в Республике Корея — этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, думаю, Китая», — заявил глава МИД РФ.

При этом президент США Джо Байден утверждал, что Вашингтон и Сеул пока не обсуждают возможность привлечения американских ядерных сил к совместным военным учениям.

Заявление НАТО

30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США «выполняют важную задачу» для своих союзников на фоне политики России, Китая и Северной Кореи.

Глава альянса пояснил, что «пока существует ядерное оружие, в особенности пока авторитарные силы в России им обладают и интенсивно вкладываются в его модернизацию, пока мы видим то, что делает Китай, увеличивая число вооружений, и то, что делает Северная Корея, в таких условиях [ядерному] сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача».

По его мнению, мир может оказаться в большей опасности, если ядерные державы НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.

«Расширенное сдерживание прикрывает благодаря средствам США страны НАТО и некоторых партнеров НАТО, таких как Республика Корея, у которых нет собственного ядерного оружия», — сказал Столтенберг, добавляя, что «это позволяет предотвратить его распространение».

Корейцы хотят ядерное оружие?

Более 70% жителей Южной Кореи выступили за разработку в стране собственного ядерного оружия. Данные соцопроса 30 января опубликовало агентство Yonhap.

В публикации отмечается, что на фоне возможной угрозы со стороны КНДР и недостаточного доверия к дипломатии 76,6% южнокорейцев считают, что стране нужно запустить разработку собственного ядерного оружия. Еще 72% южнокорейских граждан убеждены, что у их республики получится создать свое ЯО. Еще 63,5% участников опроса также верят в возможность разработки корейского ядерного оружия в Японии. 78,6% респондентов отметили, что Пхеньян, скорее всего, проведет ядерные испытания в седьмой раз.