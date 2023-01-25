«Не говорите, что мы не предупреждали»: Москва ответила Киеву на угрозу ударов по городам России

Глава делегации России в Вене Гаврилов заявил, что в случае передачи ВСУ оружия, которое может достигнуть российских городов, Москва предпримет жесткие действия. Так он прокомментировал заявление Киева о возможном ударе по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Песков считает, что подобные заявления демонстрируют правоту российской стороны.

Москва готова жестко ответить, если США и НАТО поставят Украине вооружение для ударов по городам России. Такое предупреждение сделал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — сказал он во время пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Москва действует правильно, и угрозы Киева ударить по российским городам доказывают это, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности», – сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударить по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. О словах 24 января сообщало украинское издание «Страна.ua».

Песков также напомнил во вчерашнем своем брифинге, комментируя планы Киева о покушении на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и убийство Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина.

«Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дугиной, который был в Подмосковье», – сказал он.

Накануне он сказал, что «причастность киевского режима к таким покушениям очевидна».

Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля в Подмосковье. ФСБ России заявила, что за убийством стоят киевские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.

Помимо слов Подоляка, Песков прокомментировал и утверждение газеты The Washington Post о том, что безопасность Украины может обеспечить мощная армия, а не членство в НАТО. Пресс-секретарь Владимира Путина назвал призывы Запада продолжать усиливать ВСУ ради безопасности на Европейском континенте абсурдными.

«Мы с вами читаем каждый день огромное количество рассуждений. К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента», – сказал он журналистам.

Он считает, что «это тупиковый путь развития мысли – и военной, и политической».

Россия, по словам Пескова, глубоко в этом убеждена уже больше года. Он напомнил, как «Путин призывал всех сесть за стол переговоров и обсуждать наши озабоченности», как президент России «призывал всех вспомнить о нескольких десятилетиях постепенного наступления НАТО в сторону России», и как «Путин предупреждал, что продолжение этой линии не может остаться без последствий».

«Эти заблуждения чреваты продолжением этого страшного периода, который мы сейчас проходим», – предупредил Песков, отметив, что пока не просматриваются перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Дэвид Игнатиус опубликовал в газете The Washington Post свои размышления о недавних словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который «недвусмысленно похвалил Германию за военную поддержку Украины».

Дипломат также напомнил, что американский президент Джо Байден «всегда подчеркивал, что одним из его требований в Украине является недопущение Третьей мировой войны», несмотря на то, что Вашингтон поставляет Киеву свое оружие.

Автор статьи пишет, что некоторые официальные лица США все чаще считают, что ключом к «созданию справедливого и прочного мира, который поддержит территориальную целостность [послевоенной] Украины и позволит ей сдерживать и защититься от любой будущей агрессии» являются не гарантии безопасности союзников, «а предоставление Украине инструментов, необходимых ей для самозащиты».

«Безопасность будет обеспечена мощными системами вооружений, особенно брони и противовоздушной обороны, а также сильной, не коррумпированной экономикой и членством в Европейском Союзе», – отмечает Игнатиус.

Вместе с тем, по его словам, Блинкен в очередной раз подтвердил, что Украина должна принимать решения самостоятельно.

25 января немецкое правительство подтвердило, что передаст ВСУ танки Leopard 2, которые Киев требует не один месяц. Кроме того, Берлин пообещал разрешить направить эту технику и другим странам, которые ранее закупили танки у Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Тем не менее и этого Киеву мало. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить также истребители, боевые корабли и подводные лодки, сообщает Der Spiegel.

По его словам, поставки боевых танков Leopard 2 должны стать только «первым шагом». «Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить берег. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки в Черном море», – сказал Мельник.

Ранее он назвал депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт «отвратительной ведьмой», потому что она призывала отказаться от поставок Киеву немецких танков.