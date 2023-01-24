«Решение принято». Немецкие танки едут на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц решил поставить Украине танки Leopard 2A6, сообщил Der Spiegel. Речь идет о 14 немецких основных боевых танках. По сообщениям СМИ, к ФРГ намерены присоединиться США, которые на днях могут объявить о передаче Киеву «значительного количества» танков Abrams.

Рота Leopard 2A6

После нескольких месяцев дебатов канцлер Германии Олаф Шольц решил поставить Украине основные боевые танки типа Leopard 2, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«Решение принято: Германия поставит Украине основные боевые танки типа Leopard 2. По информации Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6», — говорится в статье.

По данным портала Tagesschau речь идет о передаче 14 танков.

«Немецкие танки Leopard должны поступать из запасов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе для использования на промышленных складах может быть изготовлено больше основных боевых танков», — отмечается в материале Spiegel.

По данным издания, другие союзники, в том числе из Скандинавии, также хотят поставить Украине основные боевые танки типа Leopard 2, а власти ФРГ намерены выдать им разрешение на экспорт бронированных машин. Журналисты издания напомнили, что США также рассматривают возможность передать Киеву свои танки Abrams «в немалых количествах».

Согласно открытым источникам, модификация Leopard 2A6 – один из самых современных типов основных боевых танков ФРГ. От предшественников его отличает усиленное бронирование башни и дополнительная противоминная защита. Еще одно нововведение — орудие Rhl 120/L55 с увеличенной на 11 калибров (1320 мм) длиной ствола. Вместе со стволом также выросли дульная энергия и начальная скорость снарядов, и, как следствие — их бронепробиваемость и дальность поражения. При этом масса танка возросла до 62 тонн.

Разрешение союзникам на поставку

Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, уже в среду даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства на Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«Берлин хочет быстро принять решение по этому вопросу, чтобы подавить растущее разочарование среди союзников», — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что 24 января министр обороны Германии Борис Писториус в интервью общественному телеканалу ZDF сообщил, что Германия начнет инвентаризацию количества имеющихся в наличии танков Leopard, чтобы Берлин мог действовать быстро, если решит их отправить.

Ранее во вторник стало известно, что Польша официально запросила разрешение Германии на поставку Киеву «Леопардов». В статье поясняется, что немецкое законодательство требует получения разрешения на реэкспорт своей военной техники, что означает, что «сотни танков Leopard в Европе могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина».

По сообщениям СМИ, помимо Польши, поделиться с Киевом своими запасами «Леопардов» также хотят Финляндия, Испания, Дания и Нидерланды. В частности, нидерландский премьер-министр Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что королевство намерено выкупить у Берлина для Украины 18 танков Leopard 2.

Кроме того, во вторник издание Dagens Næringsliv (DN) сообщило со ссылкой на источники, что Норвегия готова передать Киеву до восьми своих танков Leopard.

«Существует вероятность того, что Норвегия поставит восемь из 36 имеющихся у нее танков Leopard Украине. Через короткое время правительство примет решение о закупке новых танков», — говорится в новости.

30 американских Abrams

По информации Politico, США «близки к одобрению» передачи Украине «значительного количества» танков Abrams. Причем об этом решении может быть официально объявлено уже на этой неделе.

«Администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков M1 Abrams на Украину <…> и объявление может появиться уже на этой неделе», — говорится в статье со ссылкой на слова двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Один из двух официальных лиц США сообщил изданию, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams. Еще один источник заявил, что, скорее всего, машины поступят в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности – эта программа позволяет Вашингтону финансировать закупку оружия и оборудования для Украины, а не извлекать их из существующих запасов Соединенных Штатов.

«Пентагон никогда не снимал танки со стола (переговоров – «Газета.Ru»)», — сказал изданию еще один чиновник.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что решение по вопросу предоставления Украине танков западного образца «будет принято в ближайшие дни», хоть оно и «всем дается непросто».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге, подтвердила, что Пентагон «никогда не исключал танки», их «никогда не снимали» с рассмотрения.