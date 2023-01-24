«В сутки извлекают 4-5 тел»: в Закарпатье нашли спецвагоны с погибшими на Украине

Венгерские СМИ сообщают о «масштабной мобилизации» в Закарпатье и о расположенных в регионе морозильных камерах для хранения тел погибших украинских военных. Отмечается, что ежедневно родственникам выдают по 4-5 тел, хотя их намного больше. Что касается массового призыва, по заявлениям местных жителей, планируется мобилизовать 10 тыс. жителей региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Киев скрывает тела сотен военных ВСУ в морозильных вагонах на границе с Венгрией, пишет венгерская газета Metropol.

Такие «холодильники» были переданы Украине в рамках иностранной помощи союзников. Каждый из спецвагонов выдерживает до 50 тонн, то есть около 500 тел, утверждает издание.

Отмечается, что власти принимают решения о том, «когда и насколько быстро сообщать родственникам о смерти, а также тщательно распределяют разрешенное количество похорон в день».

В Закарпатье в сутки из морозильных камер «извлекают максимум четыре-пять тел». «Причем не всегда в том порядке, как они туда поступили. Захоронения разрешены с учетом политических и этнических причин, а также возраста умершего», – говорится в материале издания.

Предполагается, что украинские власти боятся, что массовая гибель людей приведет к панике среди населения и обострения общественного мнения. Автор материала напоминает, что информация о погибших тщательно охраняется: «Любому, кто нарушает правило каким-либо образом, даже с помощью поста в социальной сети, грозит тюремный срок».

Поэтому в точности назвать число погибших жителей Закарпатья невозможно. Тем не менее издание отмечает, что губернатор региона Виктор Микита летом сообщал «о «сотнях» героических смертей в Закарпатье».

В то же время, обращает внимание автор, если посчитать количество смертей, о которых сообщила закарпатская пресса в течение года, то выйдет больше тысячи погибших.

В январе газета Kárpáti Igaz Szóпо (общегосударственная общественно-политическая газета на венгерском языке, издающаяся в Закарпатской области Украины) привела слова консула Венгрии Кути Ласло о том, что погибли 12 венгров или связанных с Венгрией солдат. Но, по другим оценкам, их число может быть ближе к сотне, приводит данные газета Metropol.

Утверждается, что «большинство венгров служат в 128-й горно-штурмовой бригаде в Мюнкачи, которая обычно развертывается во время самых напряженных боев». При этом, как пишет автор статьи, есть беспокойство из-за сообщений российских СМИ о том, что во время боев в Соледаре 128-я бригада была разгромлена.

Другое венгерское издание Pesti Srácok 23 января заявило, что в Закарпатье проводят самую масштабную «кампанию принудительного призыва» с начала конфликта. Местные жители сообщили СМИ, что к весне планируется «набрать 10 тыс. человек из Закарпатья». Таким образом якобы формируется «новая бригада» после того, как «самая большая, профессиональная, обученная бригада, также известная как Закарпатская 128-я, понесла огромные потери в Соледаре».

«Украина пытается заменить павших. Почти во всех населенных пунктах Закарпатья уже несколько дней стоят очереди. В районе [города] Берегово, в Нагишолесе, в воскресенье рынок был окружен. Оттуда увезли 70 человек», – говорится в материале.

«Кроме того, преследование и лишение собственности оставшихся венгров достигло в Закарпатье беспрецедентно жестокого уровня», — сообщили журналисты будапештского издания.

В другом материале издания утверждается, что «в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и милиционеров». «Регистрируют, раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе... Они уже заходят в дома», – добавляется в сообщении.

«Если так будет продолжаться, в Закарпатье действительно не останется венгров, потому что те, кто осмеливался до сих пор тут оставаться, тоже убегут», - сказала Pesti Srácok местная жительница.

Ночью 23 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что «128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ стремительно идет к своему шестому переформированию».

По его словам, на этот раз «из-за потерь на Запорожском направлении». «Штаб бригады размещен в городе Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области», – уточняет он.

Рогов пишет о потерях 70% личного состава воинского подразделения.

22 января Минобороны России в очередном брифинге сообщило об «уничтожении пункта управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лежино в Запорожской области».