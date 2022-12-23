«КНДР поставила в Россию ракеты». США пожалуются в ООН на ЧВК «Вагнер»

Руководство США считает, что численность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» достигла за время боевых действий на Украине 50 тыс. человек. Об этом заявил в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.
Не ссылаясь на какие-либо данные, американский чиновник также заявил, что Вашингтон оценивает ежемесячные расходы на содержание ЧВК «в 100 млн долларов».
Кирби добавил, что Белый дом подозревает КНДР в поставках Российской Федерации в ноябре ракет – якобы предназначенных специально для их использования «вагнеровцами».
«Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования «Вагнером», — сказал координатор. Однако, добавил он, Белый дом не считает, что северокорейские ракеты смогут изменить динамику боев.
Ранее министерство обороны Северной Кореи утверждало, что Пхеньян не поставлял и не планирует поставлять Москве какое-либо оружие или боеприпасы, а Штаты такие заявления делают, чтобы «подорвать имидж КНДР».
Бизнесмен Евгений Пригожин, создатель ЧВК «Вагнер», в комментарии РБК заявил, что заявления Кирби являются домыслами.
«К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — сказал он.
Он добавил, что ЧВК приобретает большое количество американского вооружения.
«Поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер». Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — подчеркнул предприниматель.
22 ноября Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы ограничить доступ группировки к техсредствам. Ведомство поправило существующие черные списки, куда ЧВК «Вагнер» была включена в 2017 году. ЧВК указана в качестве «конечного потребителя товаров военного назначения»
Из США «Вагнеру» запрещены любые поставки, в том числе по реэкспорту. «В ближайшие недели мы также намерены объявить о новых санкционных мерах в отношении «Вагнера» и сетей поддержки в странах по всему миру», — заявил впоследствии Джон Кирби.
ООН данных не имеет
Заявление руководства США по поводу якобы поставок ракет из КНДР в распоряжение ЧВК «Вагнер» поддержал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
«Великобритания будет работать вместе с партнерами, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит высокую цену», — заявил дипломат. По его словам, данные поставки нарушают резолюции Совбеза ООН.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь заявила, что американские дипломаты поднимут в Совете Безопасности ООН вопрос о северокорейских ракетах у ЧВК «Вагнер».
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не владеет информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК «Вагнер».
«Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет», — сказал чиновник.
Численность ЧВК «Вагнер»
С момента начала СВО российские СМИ сообщают, что в ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина начали вербовать заключенных из исправительных учреждений РФ.
По данным зарубежных изданий, на момент основания в 2014 году численность частной военной компании составляла около 1 тыс. человек. Впоследствии количество «наемников» увеличивалось якобы до 2000 человек. По данным из источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность ЧВК «Вагнер» в 2020 году достигала 2500 человек.
В апреле 2022 года британская газета Independent оценила численность ЧВК в 8 тыс. человек.
РБК в 2016 году оценивал содержание «группы Вагнера» от 5,1 млрд до 10,3 млрд руб. в год. В затраты были включены зарплаты, снабжение базы, проживания и питание, единовременные траты на снаряжение, компенсации семьям погибших.
«Лента.ру» в 2016 году сообщала, что группа ЧВК «Вагнер» в Сирии насчитывала 4840 человек.