«КНДР поставила в Россию ракеты». США пожалуются в ООН на ЧВК «Вагнер»

Численность ЧВК «Вагнер» якобы достигла 50 тыс. человек, а расходы на группировку составляют до $100 млн, заявили в Белом доме. Кроме того, в США считают, что Северная Корея поставляет «вагнеровцам» свои ракеты, но КНДР отрицают подобные заявления. Тем не менее постпред США заявила, что поднимет этот вопрос на заседании Совбеза ООН. Евгений Пригожин назвал сведения о поставках оружия из Северной Кореи «сплетнями» и «домыслами».

Руководство США считает, что численность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» достигла за время боевых действий на Украине 50 тыс. человек. Об этом заявил в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.

Не ссылаясь на какие-либо данные, американский чиновник также заявил, что Вашингтон оценивает ежемесячные расходы на содержание ЧВК «в 100 млн долларов».

Кирби добавил, что Белый дом подозревает КНДР в поставках Российской Федерации в ноябре ракет – якобы предназначенных специально для их использования «вагнеровцами».

«Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования «Вагнером», — сказал координатор. Однако, добавил он, Белый дом не считает, что северокорейские ракеты смогут изменить динамику боев.

Ранее министерство обороны Северной Кореи утверждало, что Пхеньян не поставлял и не планирует поставлять Москве какое-либо оружие или боеприпасы, а Штаты такие заявления делают, чтобы «подорвать имидж КНДР».

Бизнесмен Евгений Пригожин, создатель ЧВК «Вагнер», в комментарии РБК заявил, что заявления Кирби являются домыслами.

«К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — сказал он.

Он добавил, что ЧВК приобретает большое количество американского вооружения.

«Поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер». Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — подчеркнул предприниматель.

22 ноября Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы ограничить доступ группировки к техсредствам. Ведомство поправило существующие черные списки, куда ЧВК «Вагнер» была включена в 2017 году. ЧВК указана в качестве «конечного потребителя товаров военного назначения»

Из США «Вагнеру» запрещены любые поставки, в том числе по реэкспорту. «В ближайшие недели мы также намерены объявить о новых санкционных мерах в отношении «Вагнера» и сетей поддержки в странах по всему миру», — заявил впоследствии Джон Кирби.

ООН данных не имеет

Заявление руководства США по поводу якобы поставок ракет из КНДР в распоряжение ЧВК «Вагнер» поддержал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

«Великобритания будет работать вместе с партнерами, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит высокую цену», — заявил дипломат. По его словам, данные поставки нарушают резолюции Совбеза ООН.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь заявила, что американские дипломаты поднимут в Совете Безопасности ООН вопрос о северокорейских ракетах у ЧВК «Вагнер».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не владеет информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК «Вагнер».

«Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет», — сказал чиновник.

Численность ЧВК «Вагнер»

С момента начала СВО российские СМИ сообщают, что в ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина начали вербовать заключенных из исправительных учреждений РФ.

По данным зарубежных изданий, на момент основания в 2014 году численность частной военной компании составляла около 1 тыс. человек. Впоследствии количество «наемников» увеличивалось якобы до 2000 человек. По данным из источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность ЧВК «Вагнер» в 2020 году достигала 2500 человек.

В апреле 2022 года британская газета Independent оценила численность ЧВК в 8 тыс. человек.

РБК в 2016 году оценивал содержание «группы Вагнера» от 5,1 млрд до 10,3 млрд руб. в год. В затраты были включены зарплаты, снабжение базы, проживания и питание, единовременные траты на снаряжение, компенсации семьям погибших.

«Лента.ру» в 2016 году сообщала, что группа ЧВК «Вагнер» в Сирии насчитывала 4840 человек.