«Дать Украине танки прямо сейчас». Председатель Евросовета потребовал предоставить Киеву вооружение

Украинская техника и военнослужащие в районе Чернобыля, январь 2023 года

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что следующие две или три недели станут решающими для хода военной спецоперации России на Украине. Поэтому он призвал поставить Киеву все необходимые вооружения, включая танки.

«Решающие для войны и мира недели»

Вернувшийся с Украины глава Европейского совета Шарль Мишель дал интервью испанскому изданию El Mundo, в котором заявил, что западные союзники «должны дать Украине танки, в которых она нуждается, прямо сейчас».

По словам Мишеля, Евросоюзу «нужно будет принять очень важные решения в кратчайшие сроки», чтобы «встать на сторону Украины и оказать ей всю необходимую поддержку. Он подчеркнул, что ЕС «не может подвести» Киев.

«Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и для мира. То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от ближайших недель, определит наше будущее», — уверен он.

Шарль Мишель 19 января приехал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и депутатами Верховной рады.

«Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общие европейские ценности мира и процветания. Они нуждаются в нашей поддержке и заслуживают ее», — написал Мишель в своем Twitter, добавив, что прибыл в столицу Украины, чтобы «обсудить все направления сотрудничества».

18 января стало известно, что Шарль Мишель во время выступления на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге сообщил, что поддерживает поставки танков Украине.

«Мы продолжим поддерживать украинцев столько, сколько это будет необходимо <…> Мы увеличиваем и нашу военную поддержку через Европейский фонд мира. Я лично поддерживаю поставки танков на Украину», — сказал глава Европейского совета.

Замороженные активы России

В интервью El Mundo Мишель сообщил, что у Евросоюза есть несколько вариантов того, что можно сделать с замороженными активами России.

«Сейчас у нас есть российские активы на 300 миллиардов евро, и в течение нескольких месяцев я выступал за то, чтобы что-то с ними сделать в соответствии с правовыми принципами. У нас есть несколько вариантов на столе», — сказал глава Европейского совета, однако он не уточнил, в чем именно эти варианты заключаются.

При этом Мишель подчеркнул, что «ключевой вопрос» — это тема возможности конфискации российских активов в пользу Украины для оплаты восстановления страны.

Ранее в интервью Financial Times он сказал, что хочет изучить идею управления замороженными активами Центробанка России на 300 миллиардов долларов для получения прибыли, которую затем можно передать Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предлагала создать специальную структуру для управления замороженными средствами России. Согласно данным Европейской Комиссии, Украина за время военной спецоперации потеряла около 600 млрд евро. По мнению фон дер Ляйен, «после того, как санкции будут сняты», замороженные активы РФ «могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб».

Новые пакеты санкций

Шарль Мишель также отметил, что Евросоюзу трудно принимать новые санкции против России.

«На Украине от нас ждут продолжения давления на Кремль, с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них сложнее предыдущего. У нас есть инструменты, но следующие шаги будут трудными», — подчеркнул глава Европейского совета.

На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.

Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен, ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений, который в основном будет нацелен на закрытие лазеек в уже принятых мерах.

17 января телеканал CNN сообщил, что фон дер Ляйен подтвердила намерение Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. По ее словам, новые ограничения будут в основном сосредоточены на закрытии лазеек в уже принятых мерах, чтобы «покончить с этими обходами и иметь серьезные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского союза».

20 января Bloomberg сообщил, что во время поездки в Киев Шарль Мишель также заявил, что «каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая».