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FT: в ЕС хотят изучить идею управления замороженными активами ЦБ РФ для получения прибыли

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Olivier Hoslet/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами ЦБ РФ на $300 млрд для получения прибыли, которую, по его словам, в дальнейшем можно было бы направить на восстановление Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

В статье говорится, что Мишель призвал Европу продолжить переговоры по использованию активов Центробанка России. Financial Times отмечает, что представитель блока из 27 стран «хотел бы изучить идею активного управления замороженными активами» российского банка.

«Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами», — сказал глава Евросовета.

По словам Мишель, он ожидает, что лидеры государств Европейского союза «придадут некий импульс» дискуссиям по этому вопросу. Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на юридические препятствия для конфискации активов, есть «серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса в этом вопросе и реализовать его».

Ранее российский бизнесмен Владимир Потанин заявил, что у России с 1917 года есть прививка от конфискации активов. По его словам, конфискация российских активов является «скрытой или явной формой воровства» и разрушает инвестиционный климат юрисдикции, в которой это происходит.

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