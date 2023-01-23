«Они не хотели никого убивать»: Арестович рассказал, что Россия «пыталась вести умную войну»

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович сделал очередное заявление о спецоперации России на Украине. На этот раз он заявил, что Москва «пыталась вести умную войну» с точечными ударами. По его словам, это продлилось пять дней. Незадолго до этого Арестович усомнился в победе украинских войск в спецоперации, что привело к очередному скандалу вокруг политика.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором утверждает, что Россия в первые пять дней спецоперации «пыталась вести умную войну» с точечными ударами, «в каком-то смысле косплеила американцев».

«Я понимал, что они делали на информационном уровне. Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали – они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее», – сказал политик.

Но спустя пять дней, продолжил Арестович, конфликт «показал свою звериную сущность». Он пояснил, что «при таком сопротивлении» не может идти речь об изящных действиях.

Арестович уверен, что «они не хотели никого убивать», намереваясь предложить «подписать отречение». «Мы вас еще в музее будем показывать, будете на даче писать какую-то книжку, мемуары», — предположил политик ход мыслей военных России.

Он также опубликовал пост в своем Telegram-канале на тему информационной войны. «В Кремле поняли, что нас не разгромить прямыми атаками на поле боя, и перенесли усилия на информационный фронт», – считает он. Арестович заявил, что Украина «выигрывала у России» с первых дней спецоперации.

В нынешней ситуации политик дал совет своим подписчикам «сохранять холодный ум, читая очередную зраду [поражение], в которой обвиняют украинцев».

Возможно, он имел в виду в том числе и себя, так как недавно попал в очередной скандал. 22 января Арестович заявил, что сомневается в победе украинских войск.

«Я сейчас уже неофициальное лицо и могу говорить все, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже», – констатировал он.

Арестович также утверждает, что Киев упустил не только «военный» шанс в конфликте с Россией, но и политический. «Уже крутится история, которой мы не управляем», — добавил он.

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского также напомнил о словах польского лидера Анджея Дуды, которые тот произнес на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января.

«Вы что думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы, – она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?» – задал Арестович риторический вопрос.

В своем выступлении Дуда заявил, что «еще не конец». «Россия еще не побеждена. Много российских солдат на фронте. Мы опасаемся, что именно сейчас они готовятся к новому наступлению, которое, возможно, начнется через несколько месяцев. Важно уже сейчас отправить в Украину дополнительную военную поддержку», – сказал президент Польши.

Он выразил мнение, что поставленного Киеву оружия недостаточно, так как «ситуация действительно тяжелая». «Я опасаюсь, что через несколько месяцев, может быть, недель, будет решающий момент войны, который даст ответ на вопрос, выживет ли Украина», – добавил Дуда, в очередной раз призвав западных партнеров предоставить украинским военным помощь.

В России обратили внимание на сомнения Арестовича в победе ВСУ. Замглавы комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов предположил, что украинский политик «своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор».

На следующий день после неоднозначного высказывания Арестовича в своем Telegram-канале он выложил скрины заголовков видео: «Это поступок агента ФСБ», «Конец эпохи Арестовича», «Арестович плохо кончит» и другие.

После этого он опубликовал очередной пост, в котором он первым делом заявил, что Украина «войну не проиграет». «Но выиграть ее стало труднее, потому, что РФ предпринимает отчаянные усилия, чтобы не проиграть», – написал он, утверждая, что в ходе спецоперации увеличилось количество российских военных.

«Выполнение задачи выигрыша войны, так как нами заявлена победа («ни одного российского солдата на нашей территории»), напрямую зависит от двух вещей — достаточности и своевременности западных поставок, нашей способности к организационным усилиям и длинной воли всей страны», – уверен Арестович.

По его мнению, количество споров указывает на то, что у украинцев «появились другие заботы, кроме войны».

Алексей Арестович покинул должность советника офиса президента Зеленского 17 января – спустя три дня после обрушения дома в Днепре. Тогда политик заявил, что это произошло в ходе работы ПВО Украины. Слова Арестовича привели к скандалу, позже политик извинился за свое предположение.