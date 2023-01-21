«Уже крутится история, которой мы не управляем»: Арестович впервые усомнился в победе ВСУ

«Не похоже», что Украина победит в конфликте с Россией, заявил украинский политик Арестович, который ранее ушел с должности внештатного советника офиса Зеленского. Он считает, что такая ситуация сложилась с 14 января. Вместе с тем он напомнил о словах польского президента Дуды, который предположил, что через «несколько месяцев или недель» станет понятно, «выживет ли Украина».

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов усомнился в победе ВСУ в спецоперации России.

«Я сейчас уже неофициальное лицо и могу говорить все, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже. С 14-го числа уже перестало быть на это похоже. Вы что думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы – она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?» – задал Арестович риторический вопрос.

Арестович также утверждает, что Киев упустил не только «военный» шанс в конфликте с Россией, но и политический.

«Уже крутится история, которой мы не управляем», — добавил он.

Говоря о словах президента Польши Анджея Дуды, Арестович имел в виду выступление политика на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января.

Тогда Дуда заявил, что сейчас «самое главное – оружие».

«Эта война очень сложная. Еще не конец. Россия еще не побеждена. Много российских солдат на фронте. Мы опасаемся, что именно сейчас они готовятся к новому наступлению, которое, возможно, начнется через несколько месяцев. Важно уже сейчас отправить в Украину дополнительную военную поддержку», – сказал польский лидер.

Он подчеркнул, что это касается современных ракет и танков. По его словам, вооружение поможет Украине защищаться и остановить возможное наступление РФ.

Дуда уверен, что предоставленной Киеву помощи «недостаточно».

«Ситуация действительно тяжелая. Я опасаюсь, что через несколько месяцев, может быть, недель будет решающий момент войны, который даст ответ на вопрос, выживет ли Украина», – добавил он, в очередной раз призвав западных партнеров предоставить украинским военным помощь.

Скандал с Арестовичем

14 января во время ракетной атаки со стороны России обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате трагедии погибли более 40 человек, пострадали свыше 70 жителей дома. По данным офиса Зеленского, в доме проживали около 1,7 тыс. граждан, в разрушенном подъезде было 72 квартиры, в которых прописаны около 200 человек. После ЧП в Днепре объявили трехдневный траур.

Комментируя произошедшее, на тот момент еще советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские ПВО российскую ракету «сбили, она упала на подъезд». «Она взорвалась, когда упала», – добавил он.

В ответ на это мэр Днепра Борис Филатов назвал Арестовича «самовлюбленным скотом и помойным ртом» и призвал СБУ и контрразведку отреагировать на слова советника. В Верховной раде стали собирать подписи за увольнение Арестовича.

После этого политик заявил, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». Свою ошибку он списал на «усталость» и знакомого, который натолкнул его на версию с работой ПВО.

Позднее Арестович отказался от этих слов, обратив внимание, что в скандальном эфире он «говорит дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».

Тем не менее 17 января Арестович принес «искренние извинения» за «серьезную ошибку», допущенную в прямом эфире при обсуждении ситуации в Днепре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В том же посте он выразил мнение, что «волна хейта», которая обрушилась на него после 14 января, «не сопоставима с последствиями этой ошибки»: «Это не принесло ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».

Работа Арестовича в офисе Зеленского

В тот же день, 17 января, Арестович опубликовал в Telegram фотографию своего заявления об уходе с поста советника офиса Зеленского: «Принципиальная ошибка, значит, в отставку». Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров подтвердил, что Зеленский принял отставку.

В 2020 году Арестович стал советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. Отмечалось, что его кандидатуру выбрали из-за его военного опыта и позиции по ситуации.

В конце 2020 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником. По словам Ермака, политик должен «предоставлять исчерпывающие ответы, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обвинений в украинском информационном пространстве».

19 января был внесен в базу «Миротворца». На сайте «Миротворца» указывается, что он «профессиональный провокатор», «осуществляет публичные информационные диверсии в пользу российских захватчиков», «участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины».

В «карточке» размещено его фото в образе певицы Люси Зайцевой, которую он играл в фильме 2012 года «Не бойся, я рядом». В кинокартине Арестович исполнил главную роль — Игоря Смирнова, которого бросила девушка. Чтобы вернуть любимую, Смирнов решает стать ее соперницей — Люсей.

В начале 2022 года Алексей Арестович сложил свои полномочия, однако с началом спецоперации на Украине вернулся на пост советника главы офиса президента. В эфирах украинских Youtube-каналов он не раз прогнозировал «скорую победу ВСУ».