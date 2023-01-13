Минобороны сообщило, что Соледар взяла армия РФ. В ЧВК «Вагнер» не согласны

Минобороны сообщило, что накануне вечером российские войска полностью взяли под контроль Соледар. В ведомстве при этом не упомянули наемников ЧВК «Вагнер» как участников боев за город. Глава компании бизнесмен Евгений Пригожин, который еще 11 января заявил о взятии Соледара бойцами ЧВК, считает, что у «вагнеровцев» «постоянно пытаются украсть победу».

Скрытый маневр ВДВ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что вечером 12 января российские войска окончательно взяли под контроль город Соледар, который «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении».

По его словам, взятие города «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск» (украинское название Бахмут). По мнению представителя российского оборонного ведомства, вскоре удастся «заблокировать» Артемовск и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения Вооруженных сил Украины.

«Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск. Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны», — сказал Конашенков.

Согласно его данным, истребительная авиация ВКС России уничтожила три украинских самолета и вертолет, которые выполняли «задачи по огневой поддержке с воздуха». Представитель Минобороны добавил, что российская ПВО в районе Соледара сбила девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.

Конашенков отметил, что во время боев за город «подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали с ходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон».

«Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА. Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов», — сказал представитель Минобороны.

Он заключил, что только за последние трое суток в районе Соледара были уничтожены «более семисот украинских военнослужащих и свыше трехсот единиц вооружения ВСУ».

Во время брифинга Конашенков не упомянул участие бойцов ЧВК «Вагнер» в сражениях за город, хотя глава группы предприниматель Евгений Пригожин неоднократно заявлял о присутствии наемников в Соледаре. Он также настаивает на том, что «вагнеровцы» сыграли ключевую роль в боях за город.

Несовпадение данных

11 января Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют Соледар. По его словам, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои.

Он также подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

«Хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», — говорилось в еще одном заявлении Пригожина, опубликованном в тот же день в Telegram-канале его пресс-службы.

Однако Конашенков на брифинге 11 января сообщил, что Соледар блокировали подразделения ВДВ «с северной и южной частей города».

«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — объявил представитель Минобороны России.

«Лодка и так качается»

Пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на вопросы о том, почему данные Минобороны не совпадают с информацией, изложенной бизнесменом.

«Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал», — сказал Пригожин.

Пресс-служба компании «Конкорд» также опубликовала заявление главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева по поводу взятия Соледара.

«Читаю с удивлением сводку Минобороны. Не было ни одного десантника на Соледаре, десантники это сами подтверждают. Соледар был взят исключительно усилиями бойцов ЧВК «Вагнер». И не нужно оскорблять бойцов тем, что унижается их заслуга. Вы их этим демотивируете. Надо воевать, а не членами меряться и воровать чужие заслуги», — заявил он.