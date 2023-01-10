Не подарок: Грузия не вернет Украине «Буки»

Министерство обороны Грузии сообщило, что не будет возвращать зенитные ракетные комплексы «Бук», которые в 2007 году Киев передал Тбилиси. В ведомстве отметили, что тогда Тбилиси получил ЗРК не безвозмездно, а на основе многомиллионной сделки. Представители Минобороны подчеркнули, что Грузия не намерена поставлять Украине вооружения, так как не хочет стать участником конфликта с Россией.

Секретные соглашения

В Министерстве обороны Грузии опровергли заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что в 2008 году страна безвозмездно получила от Киева зенитные ракетные комплексы «Бук».

«То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО «Бук», не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы «Бук» в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Минобороны Грузии добавили, что страна также «заплатила десятки миллионов долларов» за приобретение в 2017 году у США противотанковых систем Javelin. При этом в ведомстве подчеркнули, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую поддержку. Однако в вопросе передачи вооружений «правительство Грузии неоднократно высказывало твердую позицию».

Накануне временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье, опубликованной на сайте украинского издания «Европейская правда», сообщил, что Киев попросил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году «Буки».

«Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину», — написал дипломат.

Кроме того, по его словам, в украинский запрос вошли и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Он отметил, что в Вашингтоне этот запрос одобрили.

«Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ», — подчеркнул Касьянов.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в 2007 году страна купила «Буки» у Украины «при помощи президента Ющенко» и «за минимальную цену». По его мнению, Тбилиси должно быть «стыдно отказывать Украине в передаче системы «Бук». Экс-глава Грузии добавил, что против Ющенко было возбуждено уголовное дело за продажу этих ЗРК.

Отказ от военной помощи

6 декабря поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил на брифинге, что Киев несколько раз обращался к Тбилиси с просьбой предоставить вооружение, но запрос остался без ответа.

«Обращение Украины за военной помощью к нашей братской Грузии, в то время когда речь шла о выживании, жизни и смерти, было вполне оправданным, справедливым и необходимым», — сказал он, а также напомнил о военной поддержке Киевом Тбилиси в 1993-м и 2008-м годах.

Михаил Саакашвили, который в 2008 году был президентом Грузии, говорил, что Тбилиси «тогда бы не выстоял» без помощи Киева. По его словам, на Украине Грузия «готовила своих военных», кроме того, Киев передал систему «Бук», которая была «критичной».

Он подчеркнул, что Украина не намерена делать Грузию стороной конфликта в военной спецоперации России. Касьянов отметил, что его «беспокоят постоянные обвинения и спекуляции на эту тему во внутренней политике Грузии».

Дипломат добавил, что Тбилиси не ответил и на призывы отправить Украине генераторы для восстановления системы энергоснабжения страны.

Председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» в парламенте Мамука Мдинарадзе в тот же день заявил, что Грузия не будет поставлять военную помощь Украине и становиться стороной конфликта, как того хочет Киев.

По его мнению, в словах украинского дипломата главным посылом было то, что «Грузия должна выделиться как сторона в военном конфликте». Мдинарадзе подчеркнул, что его страна оказывает Украине гуманитарную помощь, приняла более 30 тысяч беженцев, а также поддержала и выступила соавтором более 400 документов, в том числе «касающихся Гааги и военного трибунала в отношении России». Грузинский политик уверен, что своими заявлениями Касьянов хотел «нанести ущерб грузинскому правительству».

«Грузия целиком и полностью выражает свою политическую поддержку и оказывает гуманитарную помощь сверх предела возможностей, но она не может и не будет оказывать военную помощь, потому что она не может быть зафиксирована как <...> страна риска номер один после Украины, не может быть идентифицирована как военный сторонник, сторона конфликта в этой войне», — отметил Мдинарадзе.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Грузия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили тогда заявил, что присоединение к экономическим и финансовым санкциям навредит жителям республики. Однако он отметил, что Тбилиси поддерживает Киев, а не Москву.