Замена ATACMS: Украина может получить британские ракеты

В Министерстве обороны Великобритании рассматривают возможность передачи вооруженным силам Украины крылатых ракет воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, в чем эти ракеты превосходят американские ATACMS и что требуется для защиты от них.

Министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи на днях заявил, что несмотря на возможные риски, Лондон продолжит поддерживать ВСУ «надлежащим и сбалансированным набором военных средств», чтобы помочь Украине «защитить свою суверенную территорию».

«Великобритания будет анализировать оказываемую Украине поддержку и не исключает возможности предоставления систем вооружений более дальнего радиуса действия», — подчеркнул Хиппи.

В число возможных образцов вооружения с большой дальности стрельбы входят крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ), в том числе Storm Shadow/SCALP.

Как ранее писала «Газета.Ru», КРВБ этого типа представляют собой совместную англо-французскую разработку и производятся европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP EG, что расшифровывается как многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением. Изделие комплектуется боевой частью весом 450 кг, дальность стрельбы Storm Shadow («Штормовая тень») превышает 250 км, высота полета при этом составляет 30-40 м, а скорость ракеты достигает 0,8-0,95 М (приблизительно 1000 км/ч).

Применение в военных конфликтах КРВБ Storm Shadow зафиксировано с 2003 года. В ходе боевых действий ракета продемонстрировала высокую эффективность.

Дальность стрельбы Storm Shadow/SCALP в различных изданиях и справочниках разнится. В одних источниках она приводится как свыше 250 км, в других – 300 морских миль (550 км). Есть и вероятность того, что предприятие-изготовитель держит в секрете истинную дальность стрельбы. Вполне возможно, что она значительно превышает 550 км. В таком случае в зоне ее поражения окажется Московский регион.

В качестве самолета-носителя КРВБ Storm Shadow Воздушные силы Украины могут использовать фронтовой бомбардировщик Су-24М. Польша уже пообещала Воздушным силам ВСУ в самые короткие сроки адаптировать украинские самолеты этого типа для боевого применения КРВБ Storm Shadow/SCALP. Принцип наведения «Штормовой тени» – «выстрелил и забыл».

Среди тактико-технических характеристик Storm Shadow особое внимание следует обратить на параметры боевой части – почти полтонны взрывчатки высокой проникающей способности, что по весу в два раза больше, чем у тактической баллистической ракеты ATACMS Block IA, которую с самого начала конфликта Украина пока безуспешно просит у Запада.

Предполагаемые цели для Storm Shadow – командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами, корабли на якорных стоянках, инфраструктурные объекты (мостовые переходы, железнодорожные узлы, выгрузочные станции). Стоимость ракеты Storm Shadow составляет €850 тыс.

Что касается возможных российских ответов на поставки «Штормовых теней» для Украины, то для начала следует принять во внимание тот факт, что до 1991 года территории Ленинградского, Московского и Северо-Кавказского военных округов считались сугубо тыловыми районами. Развитыми системами истребительного и зенитного ракетного прикрытия обладали разве что обе столицы (но и то потерпевшими существенный урон в результате разрушительных организационно-штатных мероприятий 1990-х годов). Однако после развала СССР внутренние военные округа внезапно оказались приграничными, в первом стратегическом эшелоне, а сил и средств сегодня для эффективного отражения ударов средств воздушного нападения вероятного противника, надо прямо сказать, явно недостаточно.

И в этой связи боевой состав радиотехнических, зенитных ракетных войск и истребительной авиации, дислоцируемых в этих регионах, нуждается в существенном усилении (вполне возможно, даже в разы). К примеру, нижняя граница радиолокационного поля, необходимая для обнаружения и беспровальной проводки КРВБ Storm Shadow на протяжении всей западной границы России, должна составлять 60-100 метров. Одно это требует радикального увеличения количества радиолокационных рот и батальонов радиотехнических войск и изменений в их дислокации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию. «Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — полагает генсек Североатлантического альянса. По словам генерального секретаря НАТО, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, считает генсек НАТО, будут возможны мирные переговоры.