Пригожин призвал США признать террористами самих себя вместо ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» нельзя признать террористической организацией, поскольку она «не подходит ни по одному критерию». Однако при этом Соединенные Штаты Америки, согласно собственному законодательству, являются террористической структурой, добавил бизнесмен. Так он прокомментировал сообщения о планах США включить ЧВК «Вагнер» в черный список.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что США не имеют юридических оснований для признания его компании иностранной террористической организацией. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд» в своем паблике «ВКонтакте».

«Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», — заявил предприниматель.

Пригожин добавил, что ЧВК «Вагнер» «всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан».

Кроме того, он заявил, что «специалисты его медиаимперии» оказали «жесткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран, уложили США на лопатки их же инструментами, играя по их же правилам».

29 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения частной военной компании «Вагнер» в список иностранных террористических организаций Госдепартамента.

Окончательного решения по поводу ЧВК «Вагнер» в Белом доме не приняли.

По словам источников, поводом для обсуждения стала значимая роль, которую «вагнеровцы» играют в военном конфликте на Украине, и их возросшее влияние в Африке.

США, признавая организацию террористической, заявляют о своем праве вести уголовное преследование ее членов и наблюдать за международными активами группировки по всему миру.

В списке, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США, числится порядка 70 организаций. Среди них — «Аль-Каида» (организация запрещена в России), колумбийская ФАРК, африканская «Боко Харам», различные подразделения «Исламского государства» (организация запрещена в России), иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), ответвления Ирландской республиканской армии (ИРА), Хезболла, ХАМАС.

Для включения организации в список иностранных террористов Антитеррористическое бюро Госдепа готовит подробный отчет, собирая сведения из открытых источников и данные разведки – чтобы подтвердить, что подозреваемая группировка попадает под критерии террористической.

Организация должна быть, во-первых, иностранной; во-вторых – вовлечена в терроризм по определению американского законодательства; в-третьих – террористическая деятельность организации должна угрожать безопасности граждан США или представлять угрозу нацбезопасности.

Американские физлица и юрлица не имеют права помогать иностранным террористическим организациям; членов таких группировок выдворяют из США, они не имеют права въехать в страну. Финансовые организации США должны замораживать средства объявленных террористов на своих счетах.

Создание ЧВК «Вагнер»

26 сентября предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер».

По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов» — передает слова Пригожина его пресс-служба.

До этого Пригожин официально отрицал какую-либо причастность к ЧВК «Вагнер», подавал судебные иски против СМИ, размещавших сообщения о связи «группы наемников» с бизнесменом. «Не имею никакого отношения к ЧВК Вагнера. Более того, поскольку мое имя постоянно упоминается в связи с этой компанией, могу дать следующий комментарий: в РФ отсутствует понятие частной военной компании», — говорил он.

Бизнесмен находится под санкциями США с декабря 2016 года. В 2018 году американский Минюст обвинил предпринимателя и его Агентство интернет-исследований («фабрика троллей») во вмешательстве в выборы американского президента в 2016-м. В 2020 году были наложены санкции на предположительно связанные с Пригожиным фирмы.