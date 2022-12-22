«Не суетитесь, все нормально». Шойгу побывал на передовой и поздравил солдат с Новым годом

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на передовой, сообщили в Минобороны. Генерал армии проинспектировал группировки российских войск и пообщался с военнослужащими. Кроме того, глава оборонного ведомства проверил условия размещения личного состава и военной техники.

Шойгу на передовой

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск Вооруженных Сил РФ в зоне проведения военной спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что генерал проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Он также заслушал доклады командиров подразделений и «обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск».

Кроме того, Шойгу изучил «позиционные районы воинских частей», а также условия, в которых там разместили военнослужащих – проверил обогрев и приготовление пищи.

«На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил их за образцовое выполнение задач специальной военной операции. Поинтересовавшись настроением бойцов, глава военного ведомства получил четкий ответ: «Боевое!» — говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства также осмотрел «одно из медицинских подразделений», начальник медслужбы полка рассказал ему об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также о запасах медикаментов и медицинского имущества.

«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал», — так министр прокомментировал поддержание в блиндажах температурного режима.

Кроме того, на передовой Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

«Не суетитесь, спокойно, все нормально», — напутствовал их министр.

Поручение президента

18 декабря Министерство обороны также сообщило, что Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне военной спецоперации. По данным ведомства, министр побывал в Южном военном округе.

«Глава российского военного ведомства совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне специальной военной операции. На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач», — говорилось в сообщении Минобороны в Telegram.

Глава оборонного ведомства тогда также заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях.

«Особое внимание в ходе заслушивания командующих Министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений», — заключили в пресс-службе министерства.

Накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи провел расширенное заседание коллегии Минобороны. Он вновь заявил о своей уверенности в том, что все поставленные военной спецоперации будут успешно выполнены.

По его словам, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым», — подчеркнул глава государства.

Путин пояснил, что это касается и оборудования казарм, бытовых условий, экипировки и снаряжения, а также медицинского обслуживания.

Он также поручил повысить боевые возможности Военно-космических сил РФ — вскоре на боевое дежурство заступят межконтинентальные ракеты «Сармат».