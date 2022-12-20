«В руки России еще не попал ни один HIMARS, что уж говорить о Patriot»

Российские специалисты смогут захватить и изучить ЗРК Patriot в случае их поставки на Украину, пишет хорватская газета Advance. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, в чем ошибается хорватское издание.

Обозреватель хорватского издания Антун Роша утверждает, что возможные поставки американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях.

«Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение «вблизи», разумеется, ни в коей мере не устраивает», — заявил Роша.

Хорватский журналист также отметил, что «из-за своей специфики Patriot эффективны для обороны, например, одной военной базы, но вряд ли смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев». Это говорит о том, что автор материала в газете Advance не специалист в сфере зенитного ракетного вооружения.

Если несколько батарей ЗРС Patriot вполне достаточно для прикрытия, скажем, аэродрома, то для построения зенитной ракетной обороны Киева (площадь приблизительно 900 кв. км) надо примерно 20-25 батарей. То есть вся разница в этом случае будет разве что в количестве привлекаемых сил и средств. И никакого качественного различия в прикрытии небольшого объекта или крупного административно-политического центра нет.

Также Антун Роша упоминает о том, что в Саудовской Аравии во время отражения ударов средств воздушного нападения йеменских хуситов ЗРС Patriot проявили себя далеко не с лучшей стороны. Между тем никаких подробностей о том противовоздушном бое, то есть как там в Аравии все было на самом деле, нет. К примеру, для утверждений о неэффективности американских систем надо знать, находился ли на рабочих местах боевой расчет, была ли включена и проверена на функционирование аппаратура, получали ли ЗРС Patriot внешнее целеуказание. Наконец, выходили ли батареи Patriot в эфир.

Теперь о том, что поставки американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях. Это действительно возможно, но только в случае захвата российскими войсками хотя бы одной батареи. Изучение же зондирующих сигналов ЗРС Patriot с помощью средств радиотехнической разведки ничего особо ценного не даст, поскольку такая возможность разработчиками предполагалась изначально.

Сам захват ЗРС Patriot (естественно, если они еще будут переданы ВСУ) весьма маловероятен. Это оружие далеко не переднего края. Стартовые позиции системы наверняка будут располагаться в глубоком тылу украинской армии, например, на прикрытии Киева или объектов на Правобережной Украине. А для захвата Patriot в этом случае надо проводить чуть ли не фронтовую наступательную операцию, но и даже в этом случае успех далеко неочевиден. Во всяком случае, в руки российских военных еще не попала ни одна боевая машина M142 HIMARS, что уж тут говорить о ЗРС Patriot. А без захвата и последующей разборки никакое детальное изучение системы возможным не представляется.

И, наконец, о том, что поставленные Украине ЗРС Patriot из США станут приоритетной целью для ВС России. Это действительно так, но считать подобную задачу легко выполнимой никак нельзя. ЗРС Patriot – система высокомобильная (время развертывания/свертывания – не более 25 мин). То есть длительное время находиться на одной и той же стартовой позиции Patriot не будет. После нескольких пусков ЗУР он обязательно сменит стартовую позицию. Отыскать Patriot надо еще суметь.

После 24 февраля вооруженные силы Украины сохранили в своем боевом составе несколько дивизионов ЗРС С-300ПТ. Буквы ПТ означают, что система изготовлена в контейнерном варианте (к слову говоря, вес некоторых контейнеров (к примеру, Ф9) превышает 16 тонн). Срок свертывания/развертывания этой модификации С-300 исчисляется часами. Несмотря на столь малую подвижность, контейнерный вариант системы в украинской армии до сих пор в строю. У высокомобильной зенитной ракетной системы шанс выжить, естественно, существенно выше.

Что касается уничтожения ЗРС Patriot российскими войсками, то для огневого поражения системы могут быть применены противорадиолокационные ракеты типа Х-31П, управляемые ракеты класса «воздух-земля» Х-29Т, Х-38Мхх, Х-59МК и др., наконец, бомбы свободного падения (типа ОФАБ-250-270 и ФАБ-500). Подобную задачу российской армии так или иначе придется решать.

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