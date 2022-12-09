«Я думал – укропы». Военный, обстрелявший полицейских в Новошахтинске, дал показания

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Павла Николина, который стрелял из ручного пулемета в полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Перед началом заседания мужчина заявил журналистам, что открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, так как принял их за «укропов». Подозреваемый также признался, что служит в ЧВК «Вагнер».

Просто заблудился

Судья Ленинского суда Ростова-на-Дону объявил, что заключает Павла Николина под стражу «до 6 февраля 2023 года включительно», сообщает РИА Новости.

Перед началом заседания журналисты спросили мужчину, зачем он пересек украинско-российскую границу.

«Я не знаю, я даже не знал, что пересек», — ответил он.

Тогда представители СМИ спросили его, зачем он ушел из зоны военной спецоперации.

«Я не ушел, я просто отстал от группы – и все», — заверил подсудимый, уточнив, что просто заблудился.

Затем ему задали вопрос, зачем он стрелял в полицейских.

«Я думал – укропы. Потому что не по форме были (одеты – «Газета.Ru»). И документов не предоставили. Начали ездить за мной», — заявил мужчина.

На вопрос, служил ли он на Украине в составе ЧВК «Вагнер», мужчина сначала ответил «да». Но затем, немного подумав, он сказал: «А можно я вообще не буду на этот вопрос отвечать?»

Во время судебного заседания Николин заявил, что не оказывал сопротивления при задержании.

«Когда увидел значки, по форме понял, что это свои, и сдался <...> Спецназу не оказывал сопротивления, потому что увидел значки. По поводу полицейского очень сожалею, что так получилось», — сказал он.

Следователь сообщил, что «по существу дела» подозреваемый «дал признательные показания».

Стрельба из ручного пулемета

Город Новошахтинск расположен на реке Малый Несветай, на западе Ростовской области, на границе с Луганской народной республикой.

Днем 6 декабря в городе мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским. Он ранил одного из сотрудников правоохранительных органов и скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

«Это рыжий мужчина в балаклаве. На вид примерно 40 лет, есть щетина, а на правом запястье ожог. Рост — 182 см. С собой носит пулемет Калашникова», — процитировал ориентировку на злоумышленника Telegram-канал Mash.

Задержать злоумышленника удалось только на следующий день — в селе Киселево Красносулинского района, которое находится в 6,5 километрах от границы. Согласно данным СК, у него есть судимость за кражу и разбой. В ведомстве уточнили, что стрелок из пулемета – «38-летний уроженец другого региона».

По информации Telegram-канала Baza, «мужчину, вооруженного пулеметом Калашникова, обнаружили в заброшенной свиноферме». А при задержании он оказал сопротивление.

Служба в ЧВК «Вагнер»

Согласно данным канала Baza, злоумышленником, который открыл огонь по полицейским, оказался боец ЧВК «Вагнер».

«Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер». 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash назвал стрелка дезертиром, который прибыл на территорию России со стороны Украины. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС эту информацию.

7 декабря основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация о том, где проходил службу Николин, «не является публичной и носит закрытый оперативный характер».

«В случае, если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — приводятся слова Пригожина на странице его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Бизнесмен добавил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование и, «в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах».