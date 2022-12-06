«За нами Курская область и вся Россия». Губернаторы двух регионов объявили о создании отрядов обороны

Вячеслав Гладков на месте боевой подготовки на границе Белгородской области с Украиной, 6 декабря 2022 года

Отряды территориальной обороны собирают в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Набирают в них тех военных, кто не может быть призван по возрасту или состоянию здоровья, но имеет боевой опыт. В Курской области также формируется дружина — она будет называться «Патриот», заявил губернатор Роман Старовойт.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отряды территориальной обороны будут сформированы в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области о необходимости начать подготовку и формирование отрядов теробороны или самообороны. Такое решение мы приняли», — отметил он.

По словам Гладкова, в батальоны теробороны будут брать россиян, которые «по состоянию здоровья или в рамках возраста не могут быть призваны». Однако в то же время добровольцы должны иметь боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома».

Кроме того, Гладков проверил ход строительства оборонительных сооружений на территориях, граничащих с Украиной.

«Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты. Работа <...> особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области», — отметил глава региона. Он подчеркнул, что работа идет в соответствии с утвержденным графиком.

21 ноября Вячеслав Гладков сообщил, что на границе с Украиной будет построена «засечная черта» — система оборонительных сооружений.

Губернатор Белгородской области также продлил до 21 декабря действие «желтого» уровня террористической угрозы в регионе. Он также напомнил, что на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов на территории области.

Дружина на Курщине

Сообщил о формировании отряда самообороны и губернатор Курской области Роман Старовойт. По словам чиновника, курские добровольцы могут записаться в народную дружину «Патриот».

«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина «Патриот». Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «мы не пропустим врага и защитим родной край, за нами Курская область и вся Россия».

24 октября власти Херсонской области также объявили о формировании территориальной обороны.

В администрации Херсонской области напомнили, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность в городе, и все желающие могут перебраться на левый берег Днепра в любой момент.

«В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в Telegram-канале херсонской администрации.

10 ноября российские войска покинули Херсон, правый берег Днепра был занят подразделениями ВСУ.

С 20 октября на территории Крыма, Белгородской области, Краснодарского края, Севастополя, а также в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях действует средний уровень реагирования. В Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР было введено военное положение.