США предложили ближневосточным монархиям поделиться оружием с Украиной. Вряд ли они откажутся

США приступили к переговорам со странами Ближнего Востока о передаче Украине ЗРК NASAMS для обеспечения зенитного прикрытия основных административно-политических центров страны. «Газета.Ru» разбиралась с деталями вопроса.

В ноябре Пентагон сообщил, что отправил на Украину восемь зенитных ракетных батарей NASAMS. В том же месяце президент США Джо Байден выделил Украине очередной пакет военной помощи на сумму в $400 млн. В него были включены, помимо всего прочего, зенитные управляемые ракеты для ЗРК NASAMS, поскольку в ходе предыдущих боевых действий на Украине было израсходовано значительное количество ЗУР этого типа.

Помимо этого, Сухопутные войска Соединенных Штатов заключили с компанией RaytheonMissiles and Defense контракт на сумму до $1,2 млрд на поставку еще шести ЗРК NASAMS для Украины.

Контракт является частью пятого пакета Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) и включает в себя обучение и материально-техническую поддержку вооруженных сил Украины.

Компания Raytheon (вторая по объему производства вооружения и военной техники корпорация в мире) в августе выиграла контракт на поставку зенитных ракетных батарей NASAMS для ВС Украины в рамках третьего пакета USAI. Новый контракт является, по сути дела, продолжением ранее заключенных договоренностей.

Первые две батареи NASAMS, способные осуществлять запуск усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120, были доставлены, развернуты и по заявлениям официальных представителей Пентагона, «успешно продемонстрировали эффективность ЗРК этого типа против современных средств воздушного нападения».

ЗРК NASAMS создан норвежской оборонной компанией Kongsberg Defense & Aerospace в кооперации с корпорацией Raytheon. ЗРК этого типа в настоящее время используются для зенитного ракетного прикрытия федерального округа Колумбия США от возможных угроз с воздуха, но в остальном NASAMS не используются в операциях и боевых действиях Сухопутных войск США.

«Это проверенные на практике системы, которые внесут существенные изменения в ход боевых действий», — сказал заместитель министра обороны США по вопросам закупки вооружения и военной техники Уильям ЛаПланте.

На производство и поставку заказчику ЗРК NASAMS обычно уходит 24 месяца, хотя Сухопутные войска ВС США и американский оборонно-промышленный комплекс ищут способы сократить этот срок.

«Эти усилия еще раз иллюстрируют безотлагательность, которую правительство США проявляет в своем подходе к приобретению систем противовоздушной обороны для наших союзников и пополнению наших собственных запасов вооружения и военной техники», - заявили в Сухопутных войсках ВС США. Эти слова приводит Defense News

«Быстрое заключение контракта с компанией Raytheon Missiles and Defense на сумму до $1,2 млрд на поставку шести ЗРК NASAMS для Украины является еще одним примером способности СВ ВС США ускорить поставку критически важных средств ведения вооруженной борьбы через отраслевых партнеров США нашим союзникам», - добавил глава отдела снабжения Сухопутных войск США Дуг Буш.

Работой по заключению контракта с Raytheon руководило Управление программы СВ ВС США по управляемым ракетам и космосу, а также другие представители министерства обороны США.

Вместе с тем ЗРК NASAMS в соответствии с контрактом с фирмой Raytheon могут быть переданы Украине только к 2025 году (речь идет о шести зенитных ракетных батареях в составе 72 пусковых установок).

По этим причинам США начали вести переговоры со странами Ближнего Востока о передаче ЗРК NASAMS (ранее поставленных в эти монархии) для ВСУ для обеспечения зенитного ракетного прикрытия основных административно-политических центров Украины. Вашингтон обещает компенсировать подобные поставки странам Ближнего Востока в течение полугода. Есть все основания полагать, что монархии Залива и Оман от этого предложения отказаться не смогут. И соответствующие системы с помощью военно-транспортной авиации США в достаточно короткие сроки будут переброшены в восточные районы Польши, а затем уже и на Украину.

Сообщается, что Катар, Кувейт и Оман уже готовы передать Украине ЗРК NASAMS. В этом случае они ожидают от США интересных предложений в плане поставки в свои страны перспективного вооружения и военной техники, в частности, ЗРС большой дальности, истребителей, вертолетов и основных танков. В этой связи никаких возражений предложениям США от стран региона наверняка не последует.

Вполне возможно, что помимо NASAMS, Оман может отправить на Украину ЗРПК «Панцирь-С1Э», Катар – ЗРК «Роланд», Бахрейн (и эта страна запросто может подключится к передаче вооружения и техники ПВО Украине) – ЗРК MIM-23 «Хок» и «Кроталь».

Между тем Украина запросила у Запада комплексную систему противовоздушной и нестратегической противоракетной обороны, которую США и другие союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу стремятся реализовать для Киева в достаточно короткие сроки. Система будет состоять из зенитных ракетных комплексов и систем ближнего действия, малой дальности, ЗРК средней и большой дальности, которые все вместе должны эффективно нейтрализовать угрозы со стороны российской пилотируемой авиации и крылатых ракет всех видов базирования.

По мнению западных аналитиков, в настоящий момент времени вооруженные силы Украины в основном используют зенитных ракетные комплексы и системы советского производства. В дополнение к ЗРК NASAMS Украина также запросила (и уже получает) ЗРК Hawk времен холодной войны, который считается все еще эффективной системой и позволяет решать большинство задач, возникающих в ходе отражения ударов средств воздушного нападения, используемых в настоящее время в вооруженном конфликте.

На развертывание на Украине комплексной системы нестратегической противоракетной обороны, безусловно, потребуется весьма продолжительное время. Но процесс уже запущен. Весь вопрос в настоящее время заключается только в сроках реализации объявленной программы.