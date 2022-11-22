Атака на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сорвали налет беспилотников

В Севастополе дежурная ПВО сбила два беспилотника, атаковавших город. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что гражданские объекты в ходе налета не пострадали. Из-за атаки дронов был остановлен морской пассажирский транспорт – катера и паром в бухте. Вскоре сообщение восстановили, однако спустя час Развожаев заявил об отражении еще трех ударов БПЛА над акваторией. Подробнее о том, что происходит на южном берегу Крыма — в материале «Газеты.Ru».

Силы Черноморского флота РФ сорвали атаки трех украинских беспилотников над морем у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», — заявил он.

За пару часов до этого Развожаев сообщил, что Севастополь атакован беспилотниками.

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. <…> По предварительной информации, два БПЛА уже сбито», — говорится в посте губернатора.

Он добавил, что гражданские объекты в городе не пострадали, ничего не загорелось, и призвал севастопольцев сохранять спокойствие.

Наконец, по словам Развожаева, российская противовоздушная оборона сбила еще два беспилотника – на подлете к Балаклавской ТЭС.

«... опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — заявил губернатор.

Он добавил, что «сейчас в [Севастополе] тихо».

После первого сообщения Развожаева о налете дронов правительство города сообщило, что приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Спустя час после атаки движение катеров и парома восстановили.

Предыдущая атака

29 октября губернатор Михаил Развожаев сообщил об атаке украинских беспилотников на бухту Севастополя. В Минобороны это подтвердили, назвав произошедшее «террористической атакой». По данным министерства, российские корабли открыли огонь по девяти летательным беспилотникам и семи морским.

Пострадавших в результате нападения не было. Повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное.

В тот же день Минобороны РФ объявило о приостановке участия России в «зерновой сделке» на неопределенный срок. В МИД РФ объяснили, что российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».

США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия усугубляет продовольственный кризис».

Морские беспилотники, атаковавшие корабли Черноморского флота 29 октября, были запущены с побережья возле Одессы, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, перед атакой дроны двигались в зоне безопасности «зернового коридора», созданного для вывоза продовольствия из украинских портов. Согласно утверждению Минобороны, на беспилотниках были установлены канадские навигационные модули, которые позволили определить их координаты движения.

Уже 2 ноября РФ вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.