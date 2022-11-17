«Шли вторые сутки без света». На Украине из-за прилетов снова нет электричества

Утром 17 ноября воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В некоторых регионах начались отключения электроэнергии. Власти, СМИ и очевидцы сообщают о прилетах по Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Днепровской областям. Есть сведения о разрушениях объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

Одесса и Днепр

Около 9:30 по мск появились сообщения о взрывах в Днепре. Позже городские власти заявили о ракетном ударе по одному из промышленных предприятий города. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после этого уточнил, что атаке подверглись украинские предприятия газодобычи по всей стране, а также промышленные производства. В частности, в Днепре под удар попал Южный машиностроительный завод («Южмаш»), который занимается производством ракетно-космической техники.

«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас атакуют нашу газодобычу, атакуют наши предприятия в Днепре, «Южмаш», — сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Киеве.

Глава днепровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о пяти пострадавших после удара, а также о пожаре на «Южмаше». Позже число раненых выросло до 14. В некоторых районах города начались перебои с подачей электричества. Около полудня по московскому времени воздушную тревогу отменили.

В Одессе сообщили о мощном взрыве еще до объявления воздушной тревоги. Украинские СМИ писали о выбитых взрывной волной стеклах и дверях, а глава одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что был нанесен ракетный удар как минимум по двум объектам инфраструктуры, в регионе работают средства противовоздушной обороны. Он попросил всех жителей по возможности спрятаться в укрытиях. Районная администрация сообщила о трех пострадавших.

В местных пабликах в соцсетях жители пишут «Шли вторые сутки без света» и выкладывают фотографии, как готовят еду на огне.

В украинской энергетической компании «ДТЭК» сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны. «По распоряжению НЭК «Укрэнерго» вынуждены применить экстренные отключения. Это необходимый шаг, чтобы избежать масштабных аварий на энергооборудовании», — говорится в Telegram-канале компании.

Киев и Львов

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО и тоже попросил жителей не покидать укрытия. В городе после объявления воздушной тревоги сообщали о звуках взрывов. При этом официальных подтверждений поражения каких-либо целей в украинской столице и регионе нет.

Позже в сети появились кадры пролетающих над Киевом крылатых ракет — они были замечены над Шевченковским районом города. Городские власти заявляли, что две ракеты были сбиты, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Кроме того, украинские Telegram-каналы сообщают, что в окрестностях столицы были сбиты два ударных БПЛА Shahed.

Во Львове паблики сообщали, что в регионе сработала ПВО, но официальных подтверждений этому не последовало. Позже украинские СМИ сообщили, что во Львовской области прогремели несколько взрывов, без уточнения подробностей.

Военный корреспондент Андрей Руденко у себя в Telegram-канале прокомментировал удары по львовщине так:

«Для обывателя: когда такая скупая информация о нанесенном ударе, значит, точно попали куда надо и, скорее всего, это военный объект».

Кроме того, в регионе изменили график почасовых отключений света — теперь он длится круглосуточно, а не в промежутке с 7.00 до 22.00, как раньше. Каждую группу потребителей будут отключать, как и раньше, на четыре часа, но дважды в день.

Другие регионы

По данным украинских и российских СМИ, ракетные удары и пролеты снарядов наблюдались и в Полтавской, Винницкой, Харьковской, Николаевской областях. Подробностей о разрушениях в этих регионах пока нет.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким утром сообщил об ударах по региону со стороны российского флота в Черном море — он рассказал, что в воздухе были замечены четыре ракеты. Глава Хмельницкой администрации Сергей Гамалий призвал жителей «держаться подальше» от объектов энергетики и инфраструктуры.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры после ударов по Изюмскому району, но не уточнил, о чем именно речь. По словам Синегубова, в результате атаки пострадали трое работников, которые были госпитализированы.

На фоне утреннего обстрела спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сделал два заявления. Сначала сообщил, что силами украинской системы ПВО сбивается 10 из 10 российских ракет. После этого Игнат пожаловался на критическую нехватку западных средств противовоздушной обороны.