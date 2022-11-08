Новинки и хиты продаж: что представили на китайском авиасалоне Airshow China — 2022

В Чжухае начал свою работу 14-й международный авиасалон Airshow China, в котором участвуют 740 компаний из 43 стран мира. «Газета.Ru» изучила перечень представленных китайских новинок и образцы российской техники, представленной на авиасалоне.

Помимо КНР участие в авиасалоне Airshow China — 2022 примут такие крупные игроки рынка вооружений, как США, Франция, Германия, Италия, Саудовская Аравия и Россия. В рамках салона ожидается показ около 100 самолетов различных типов и другой авиационной техники. Доминировать в экспозиции будет именно Китай, который впервые представит на этой выставке ряд своей авиационной военной техники. Одновременно в рамках салона, как сообщает газета Global Times, китайские военные представят также технику и вооружения для сухопутных войск.

В рамках чжухайского авиасалона Пекин впервые продемонстрирует тяжелый самолет-заправщик YU-20.

Первый полет его прототипа состоялся еще в 2013 году, но только сейчас этот транспортный самолет в варианте воздушного заправщика, оснащенного российскими двигателями Д-30КП2 (собственные более мощные двигатели WS-20 до сих пор проходят испытания) «вживую» покажут зрителям. Как отмечают представители КНР, на мировом авиационном рынке тяжелые военно-транспортные самолеты были представлены лишь российскими Ил-76 и их модификациями, а также американскими C-17 Globemaster III. Теперь Китай со своим YU-20 не будет зависеть от импортных поставок самолетов подобного класса, Пекин также рассчитывает поставлять их на экспорт.

Еще одним дебютом на авиасалоне Airshow China-2022 называют ожидаемую демонстрацию китайского истребителя 5-го поколения J-20.

Такие уже стоят на вооружении НОАК с 2018 года, и Аэрокосмическая корпорация Чэнду, в честь которой и назван истребитель, выпустила их более 150 единиц. Китайцы традиционно не раскрывают секретов своих вооружений и не демонстрируют военную технику. При этом в Пекине утверждают, что J-20 является третьим в мире самолетом-«невидимкой» после американских истребителей F-22 и F-35. Китайские военные эксперты неоднократно давали высокие оценки российскому истребителю 5-го поколения Су-57, отмечая его высокую маневренность и мощные вооружения. При этом исключали этот самолет из числа обладающих технологиями невидимости.

Запланирована в рамках чжухайского авиасалона и демонстрация китайского ударного беспилотника Wing Loong 3, который также уже хорошо известен. Он экспортируется в Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ и Казахстан и неплохо себя зарекомендовал — БПЛА способен нести до двух тонн ракетного вооружения. Схожий как по характеристикам, так и по форме с американским MQ-1 Predator, китайский «Птеродактиль», по утверждению агентства Reuters, КНР продает за миллион долларов, что существенно ниже, чем цена MQ-1 Predator и уж тем более MQ-9 Reaper ($30 млн за единицу).

На авиасалоне будет продемонстрирован и авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500A. Это достаточно свежая разработка китайского турбовинтового самолета, но эксплуатация этих АВАКСов проводится в ВВС НОАК с 2018 года. Этот комплекс впервые был Китаем представлен на аналогичном авиасалоне в 2016 году.

«Новинки на авиационных выставках международного класса представляются крайне редко, — рассказал «Газете.Ru» авиационный эксперт полковник запаса Владимир Таланов. — Это уже финальная часть многолетней кропотливой работы конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей и апробированной работы воздушных машин. Китай сейчас показывает не единичные образцы воздушной техники, в том числе и боевой, а работу целого производственного комплекса. Китайцы сейчас показывают, что уже есть на самом деле, что реально существует. А это более четырех тысяч боевых самолетов, среди которых увеличивается доля истребителей собственного производства. История «китайских подделок» уходит в прошлое. Впрочем, они с удовольствием эксплуатируют и российские современные истребители Су-35 и Су-30МКК, просто выбирают лучшее и совершенствуют свое».

Высоко отозвался о темпах развития китайской промышленности, мощном росте авиационных и беспилотных технологий Китая и генеральный директор госкомпании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Он приехал на открытие российской композиции на международном авиасалоне Airshow China-2022 и отметил высокие темпы развития китайской промышленности. «Особо хочу отметить мощный рост авиационных и беспилотных технологий в Китае», — цитирует слова Михеева ТАСС.

Россия, продукцию которой привез в Чжухай «Рособоронэкспорт», на авиационной выставке «прорывных» вооружений также демонстрировать не стала.

Традиционными стали зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» (Китай еще в 2014 году заключил контракт на поставку 4-х дивизионов таких комплексов) и С-350 «Витязь», к которым китайская армия присматривается с 2020 года.

Истребительная линейка самолетов состоит из экспортных версий самолетов Су-57Э, Су-35, Су-34Э и МиГ-35. Из вертолетов — Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-171Ш. В основном, это боевая авиация, которая успела зарекомендовать себя в ходе спецоперации, а такой опыт ценится особенно.

«Авиационная выставка в Китае имеет уже достаточно высокий авторитет и привлекает участников из многих стран, — рассказал «Газете.Ru» источник в «Ростехе». — Мы ее не обделяем ни в коем случае вниманием, но все же готовимся к своему Международному авиационно-космическому салону, который традиционно пройдет в подмосковном Жуковском в 2023 году. На МАКС-2023 уже открыта регистрация участников, салон предполагается обширным и представительным. Естественно, что на нем должны быть свои «изюминки». Раскрывать их до поры до времени никто не будет».