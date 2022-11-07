Артиллеристу в помощь. В России протестируют экзоскелеты для военных

До конца 2022 года на одном из полигонов в России пройдут испытания экзоскелетов, разработанных для облегчения переноски боеприпасов в боевых условиях. «Газета.Ru» — о перспективном устройстве и о его эффективности на поле боя.

В России планируется провести эксперименты по применению экзоскелетов в боевых условиях, в частности, для подноски боеприпасов, рассказал РИА Новости руководитель предприятия-изготовителя этой продукции Ekzo Solutions Максим Скоков.

«Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре-декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик на практике проверит эффективность нашей техники для решения данных задач», — рассказал Скоков.

По его словам, заказчиком выступает не Министерство обороны РФ, а «иные специальные структуры».

При этом он уточнил, что экзоскелеты в настоящее время не используются российскими военными в ходе спецоперации на территории Украины. Кроме того, подобные устройства на вооружении Минобороны не стоят, известно лишь об отдельных экспериментах с применением пассивных экзоскелетов, помогающих снимать нагрузку с носителей.

Пассивные экзоскелеты уже некоторое время используются в российской армии, утверждает и.о. заведующего лаборатории общей механики НИИ механики МГУ Владимир Буданов, правда, пока речь идет лишь о нескольких десятках подобных устройств.

«Это продукция компании «ГБ-Инжиниринг», которая сертифицирована и поступила на вооружение в экспериментальном порядке. Пока большей частью используется в подразделениях специального назначения. Минобороны заинтересовано в подобных разработках и рассматривает различные варианты применения экзоскелетов, в том числе предполагает их включение в экипировку «Сотник». Эффективность экзоскелетов — в том виде, в котором они сейчас существуют, — до конца не раскрыта. Но вот, скажем, боец в экипировке «Ратник», вес которой в общей сложности 30 кг, при надетом экзоскелете, снижающим человеко-машинную нагрузку, чувствует себя вполне комфортно, не испытывая дополнительных нагрузок», — сказал Буданов «Газете.Ru».

По его словам, в настоящий момент разработчики из НИИ механики МГУ достигли показателя перемещения дополнительного веса без нагрузки для человека именно в 30 кг.

«Идет работа над увеличением возможного переносимого веса, который может быть значительно больше, — говорит эксперт. — Сейчас этому мешает вес самого экзоскелета, который для боевого применения составляет 12 кг. Чем он меньше, тем лучше».

Сегодня основное внимание в вопросе испытаний экзоскелетов уделяется их применению для доставки снарядов к артиллерийским орудиям непосредственно на позициях: в боевых условиях — при отсутствии транспортно-заряжающих машин — это актуальный вопрос. Масса снаряда 152-мм составляет до 50 кг. При скорострельности такого орудия в 6 выстрелов в минуту, поднос боеприпасов имеет особое значение, а нагрузки на заряжающих во время боя просто колоссальные.

«Если физические нагрузки на артиллеристов с использованием экзоскелетов удастся снизить хотя бы наполовину, это в два раза повысит их эффективность при осуществлении стрельбы из орудий», — считает Владимир Буданов.

Тема экзоскелетов для боевой экипировки в России актуализировалась достаточно давно.

Первый опытный экземпляр пассивного типа, под названием ЭО-1, появился еще в 2015 году, и уже в 2017 году он использовался в Сирии.

Его использовали операторы робототехнических комплексов «Уран-6», носимая аппаратура которого весит около 20 кг. Экзоскелеты неоднократно демонстрировались на различных военных выставках и привлекали внимание своим внешним видом и заявленными техническими характеристиками. При этом речь шла лишь о создании пассивных экзоскелетов, а вот активный, с электроприводами и датчиками пока никому в мире создать не удалось.

В США разработки экзоскелетов начались значительно раньше, и они заинтересовали армию. В рамках проекта TALOS (Tactical Assault Light Operator Sult), с разработкой новой боевой экипировки, предполагалось внедрить технологии, обеспечивающие как перевозку грузов с использованием робототехники, так и использование экзоскелетов, разгружающих солдата при большом весе оборудования. В результате многочисленных работ (к ним было привлечено более 50 компаний) был наработан опыт технологий по развитию этого направления, но готовые образцы на вооружение армии США пока так и не поступили.