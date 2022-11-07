Вброс украинских спецслужб или реальность: в Павловке сообщили о больших потерях ВС России

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения о ситуации в Павловке, в которых говорится о больших потерях среди российских войск. При этом чиновник допускает, что эта информация может быть вбросом украинских спецслужб. Что известно о ситуации, сложившейся в Павловке, — в материале «Газеты.Ru».

Вброс или реальность

Telegram-канал правительства Приморского края опубликовал комментарий губернатора региона Олега Кожемяко по поводу возможных потерь 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Павловке Донецкой народной республики.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», — сказал Кожемяко.

По его мнению, сообщения о больших потерях российских войск в селе могут оказаться «вбросом со стороны противника – украинских спецслужб».

Позже в Telegram-канале губернатора было опубликовано видеообращение Кожемяко, в котором он сообщил, что связался «с командирами наших морпехов на передовой».

«Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие. Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены! Для нас любые потери среди земляков – большая утрата и боль. Мы скорбим по погибшим. И будем оказывать помощь семьям и раненым», — отметил Кожемяко.

Он также заявил об уверенности в том, что «в любом случае разбор этой ситуации будет проведён и компетентные органы дадут свою оценку».

«Тяжелая ситуация»

Накануне военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что в Павловке сложилась «тяжелая ситуация».

«Морпехи нашей 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко <…> Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в МО, чтоб прислали комиссию для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу <…> О ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь все льется и льется», — написал журналист.

Он заявил, что не будет публиковать текст письма морпехов, однако суть послания «передана в Минобороны, оригинал в Приморье».

«(В письме – «Газета.Ru») сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры», — подчеркнул военкор.

Позже он написал, что «связь работает» и «информация ушла на самый верх». Сладков добавил, что необходимо «сберечь людей», дать им «стать героями, а не перемешанным с землей и досками мясом».

Узнав, что Кожемяко поручил разобраться в ситуации, сложившейся в Павловке, Сладков заявил в своем канале, что считает это «иллюстрацией реального государственного подхода».

«Быстрое реагирование и ожидание официального заявления о реальном положении дел <…> Друзья, компетентные органы разберутся (главное, чтоб не дистанционно, с расстояния в 2,5 км) и официально обо всем заявят», — написал он.

Бои за Павловку

30 октября Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении подразделения российских войск «уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот».

Согласно данным оборонного ведомства, штурмовые отряды российских войск «вышли к южным окраинам» Павловки ДНР. При этом были уничтожены более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов ВСУ.

Основатель бригады «Восток», общественный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале 29 октября, что при боях за Павловку ВСУ оказывают «отчаянное сопротивление».

«Павловка находилась под нашим контролем, но еще летом была в силу ряда ошибок утеряна. Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара — если противник не решит отойти, выравнивая фронт, — то сил и времени взятие Павловки может отнять немало», — предположил он.

На следующий день он написал, что Павловка частично перешла под контроль ВС РФ, «части, зашедшие в село с разных сторон, постепенно сближаются, преодолевая неизбежную неразбериху и нащупывая друг друга, чтобы «на встречных курсах» не нанести поражение самим себе». При этом, по мнению Ходаковского, сопротивление ВСУ в селе начало «ослабевать».

31 октября основатель «Востока» заявил, что считает наступление на Павловку «преждевременным». Он пояснил, что от села «до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров».

«На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар — иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов — а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», — предположил он.

К концу дня Ходаковский написал, что «противник активизировался: подтянул со стороны Пречистовки и Угледара несколько единиц бронетехники и отработал РСЗО по участкам, которые считает подконтрольными» ВС РФ. Из-за этого темпы наступления российских войск «были незначительными», а ВСУ сумели «затянуть в село со стороны Угледара три единицы бронетехники».

3 ноября основатель «Востока» рассказал, что «про наступление в направлении Угледара пока писать особо нечего». В Павловке ВС РФ «продвинулись, насколько смогли, и оказались в заложниках у распутицы и высоты над уровнем моря».

«Противник не наблюдает, как вы понимаете, молча, а работает артиллерией. В итоге все стопорится, и нужно отдать должное противнику, который не торопится нырнуть в грязь с головой на тех направлениях, где мы ожидаем его масштабного наступления, а ждет нормальных условий <…> Но в целом мы продолжаем грызть оборону противника, продвигаясь от опорника к опорнику — это положительно», — отметил он.

5 ноября Ходаковский написал, что его «опасения по Павловке оказались не напрасными».

«Вношу предложение: сохранить дизайн звезды героя ДНР и для российского наградного ряда, и вручать ее в случаях, когда конъюнктура этого требует, но, когда военачальник совершил «подвиг», «овчинка» из которого «выделки» не стоит. За Павловку именно такую звезду — с черной полосой — следует вручать генератору этой операции, — как знак особого отличия», — предложил он.

6 ноября он пришел к выводу, что «где-то потерялось целое поколение военных специалистов, которые по «сроку службы» должны составлять самую важную управленческую прослойку».

«Все-таки, надежда во мне на лучший исход проиграла трезвому пониманию перспектив, которое я выразил скупой формулировкой: считаю наступление преждевременным. И дело здесь не в Павловке, где мы оказались в огневом мешке и несем потери, а в подходе, который является типичным для большинства представителей этого «потерянного поколения», — посетовал основатель «Востока».