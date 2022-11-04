США передадут Киеву 1100 дронов-камикадзе, 250 БТР и 45 танков

Пентагон и Минобороны Нидерландов объявили о новом пакете военной помощи Украине — на $400 млн и €120 млн. В него войдут 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, более тысячи дронов Phoenix Ghost, а также 90 танков Т-72. Часть вооружений поступят на Украину до конца декабря, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Какие вооружения получат Вооруженные силы Украины — в материале «Газеты.Ru».

Представитель Пентагона Сабрина Сингх анонсировала новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

«Министерство объявляет о дополнительной помощи для обеспечения безопасности на Украине объемом около $400 млн», — сказала она.

Сингх отметила, что помощь предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление техники и средств непосредственно из запасов Пентагона.

На вопрос журналиста о возможности передачи произведенных в США танках, Сингх ответила отрицательно. По ее словам, Украине передадут танки Т-72, которые совместно модернизировали Чехия, США и Нидерланды. По ее словам, это будет первый случай, когда Вашингтону придется заплатить за поставляемые Киеву танки. Отправляться они будут с чешских военных баз.

«Часть танков будут переданы Украине до конца декабря <...> Поставки предполагается завершить в 2023 году», — добавила она.

Минобороны Нидерландов также сообщило о выделении военной помощи Украине, ее объем составит €120 млн. «Из них €45 млн. предназначены для танков Т-72», — отметили там. Амстердам передаст Киеву 45 Т-72. Номенклатура других вооружений, которые поставят Нидерланды, не уточняется.

Т-72 – советский основной средний танк. В разных модификациях состоит на вооружении ВС России и стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии (Т-72М4) и Индии, которые их экспортировали. Также находится на вооружении Украины (Т-72 УА, Т-72 УА1, Т-72УА4).

Чешская модификация Т-72М4 используется по настоящее время. Мощность двигателя составляет 1000 л.с., максимальная скорость – 61 км/ч, масса – 48 тонн. Экипаж состоит из 3 человек. Танк вооружен 125-мм пушкой 2А46М под бронебойный снаряд APFSDS и пулеметами НСВТ и ПКТ. На машину установлена динамическая защита DYNA-72, которая обеспечивает защиту от кумулятивных боеприпасов, а также чешско-израильская электромагнитная система TRALL для борьбы с магнитными минами. Кроме того, в танке используется израильская силовая установка взамен советской, а также система навигации GPS и автоматическая система диагностики состояния систем танка.

Системы ПВО

Представитель Пентагона Сингх также отметила, что средства пойдут на «обновление систем ПВО Hawk».

ЗРК MIM-23 Hawk (Mobile Interceptor Missile – мобильная ракета-перехватчик) представляет собой зенитный ракетный комплекс средней дальности. Комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет. Принят на вооружение в 1960 году, последняя модернизация — середина 1990-х годов, в рамках которой ракета получила более мощный двигатель и иные характеристики, что позволяет довести дальность применения до 45 километров, максимальную высоту поражения цели – до 20 километров. Также модификация получила новую боевую часть с готовыми осколками массой 35 г каждый. В данный момент ни одна из модификаций системы не используется американскими военными.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны Hawk.

Беспилотники, бронетехника и флот

Также Сингх сообщила о передачи более 1,1 тысячи единиц барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) Phoenix Ghost. К августу США передали Украине порядка 700 единиц таких беспилотников.

Phoenix Ghost — барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией Aevex Aerospace. По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, обладает теми же возможностями, что и барражирующий боеприпас Switchblade, разработанный AeroVironment. Технические характеристики Phoenix Ghost неизвестны. Switchblade, с которым сравнивают беспилотник, имеет 2 модификации. Switchblade 300 имеет массу 2,5 кг, оснащен боевой частью, сравнимой с 40-мм гранатой. Switchblade 600 весит 54,5 кг, оснащен боевой частью, идентичной ПТРК Javelin, предназначен для уничтожения бронетехники. По словам разработчика Phoenix Ghost, дрон эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете более шести часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков. Малые габариты позволяют боеприпасу уместиться в рюкзак.

Также Сингх сообщила о выделении 40 бронекатеров речного класса, однако не уточнила конкретную модель.

Кроме того, Украине передадут 250 американских бронетранспортеров M1117. Данный тип БТР оснащен 40-мм гранатометом Mk. 19, 12,7-мм пулеметом M2HB и дополнительным пулеметом винтовочного калибра M249. Имеет массу 14,4 тонны. Предназначен для разведки, в качестве боевой машины пехоты, командно-штабной машины, а также ремонтно-эвакуационной машины. Экипаж состоит из водителя и командира. Кроме членов экипажа, машина способна перевозить до 8 военнослужащих.