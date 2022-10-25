«Война с сатанизмом». Кадыров призвал кавказцев принять участие в СВО

Россия слабо отвечает на обстрелы новых регионов со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал принимать более жесткие меры, а также подчеркнул, что теперь военные действия идут уже на территории РФ. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что массированные военные удары по Украине сейчас «не нужны» — однако предупредил Киев о жестком ответе в случае продолжения терактов.

Ответы на обстрелы украинской армией новых российских территорий «являются слабыми». Об этом в аудиосообщении в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Мы отвечаем слабо», — сказал он, призвав к более жестким ответным мерам — «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Кадыров добавил, что теперь специальная военная операция разворачивается на территории России. При этом, хотя глава ЧР «очень недоволен» положением дел, «большего и худшего» развития событий он не ждет.

«У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТ-шников отправят воевать с нами? Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их ни было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», — добавил Рамзан Кадыров.

Наконец, он назвал боевые действия на Украине «войной христиан и мусульман с сатанизмом» и призвал всех кавказцев принять в ней участие, сравнив «отказников» с приверженцами нетрадиционных форм бракосочетания. «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?» — сказал глава Чечни.

ВСУ усилили обстрелы

24 октября глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил в интервью РИА Новости, что Вооруженные силы Украины в несколько раз усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской гидроэлектростанции.

По его словам, прошедшая ночь была «очень громкой и тревожной», было зафиксировано три удара, «более десяти ракет в течение первого удара».

Глава новокаховской администрации добавил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по домам простых граждан. Согласно его заявлению, 22 октября в город прилетели три ракеты, в результате были уничтожены дома и автомобили.

Также 22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в очередной раз ВСУ обстреляли село Шебекино. Два человека погибли (мужчина и 16-летний подросток), 11 получили ранения. Было нарушено электроснабжение Шебекинского района.

19 октября при обстреле Шебекино пострадали три человека, один из них получил ранение в грудь и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

21 октября под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Тогда, по словам губернатора, пострадали только гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Глава региона рассказал, что основную часть жителей вывезли.

Мысли Кадырова

30 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе специальной военной операции есть моменты, которые ему нравятся, а есть то, что оставляет желать лучшего, передает ТАСС.

«Факт: где наши [чеченские] бойцы, я стопроцентно доволен», — сказал он.

1 октября Кадыров резко раскритиковал российское командование после оставления Лимана в Луганской области. Он также призвал принять «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного оружия».

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [спецоперации]. И продолжает вносить», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок».

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в ряде регионов России средний режим реагирования, позволяющий губернаторам вводить военное положение.

После этого Рамзан Кадыров также выражал личное отношение к ходу военных действий на Украине. 10 октября

на фоне российских массированных ударов дронами и ракетами по объектам инфраструктуры в украинских городах Кадыров заявил, что «теперь на все сто процентов доволен проведением СВО».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об ударах по украинской территории было принято по предложению Минобороны и Генштаба ВС РФ. Он также предостерег Киев от дальнейших ударов по российской территории.

8 октября произошел взрыв на Крымском мосту, частично его обрушивший. Российские власти обвинили в теракте военную разведку Украины. 14 октября Путин заявил, что «сейчас нет необходимости» нанесения массированных ударов по Украине.