Следующее «поле битвы»: почему Россия и США не могут поделить Арктику

Арктика может стать следующим регионом активного противостояния России и США, полагают эксперты. Вашингтон стремится «вернуть господство» в Арктике, Россия тем временем планирует создание инфраструктуры в этом регионе, чтобы обеспечить безопасность собственных рубежей и интересов. Обретет ли соперничество в Арктике острый характер, и ждать ли кораблей НАТО у российских границ, – в материале «Газеты.Ru».

США и Россия усиливают военное присутствие в районе Северного полюса, пишет индийское издание EurAsian Times. Именно Арктика, как полагают эксперты, в будущем может стать «полем битвы» между двумя государствами.

США при этом опасаются, что Москва может задействовать супероружие в этом регионе. В первую очередь, в Вашингтоне считают, что этим оружием может стать АПЛ «Белгород» с ядерными беспилотниками «Посейдон» — они способны атаковать любые американские военные объекты, отмечается в материале.

В Минобороны РФ сам факт нахождения этой подлодки в арктических водах не отрицают (ее даже засняли из космоса в надводном положении), однако ядерной начинки у беспилотных торпед нет. Построенная на «Севмаше» АПЛ «Белгород» имеет место приписки в Вилючинске на Камчатке, куда и следует наиболее прямым путем через Северный Ледовитый океан. Отрабатывая по пути учебно-боевые задачи, суть которых, естественно, не разглашается. Опасения Пентагона — лишь предположения, которые в Главном штабе ВМФ РФ не комментируют.

Недавно в США была создана должность посла по особым поручениям в Арктическом регионе, что еще раз указывает, что США в очередной раз сместили акцент своего внимания в этом регионе.

Американские сенаторы подчеркивают, что Москва не только реализует ряд крупных экономических проектов, но и активно укрепляет в Арктике свой военный потенциал.

В связи с этим в Вашингтоне решили изменить приоритеты своей политики в этом регионе и призвали союзников создать оборонную стратегию действий в Арктике.

Еще в январе прошлого года Пентагон принял обновленную версию своей арктической стратегии Regaining Arctic Dominance («Возвращение господства в Арктике»), в которой были обозначены «основные угрозы и вызовы настоящего времени» — в первую очередь, со стороны России и Китая.

В своей оборонной стратегии в Арктике Вашингтон большие надежды возлагает на Финляндию и Швецию, которые, по оценке генсека НАТО Йенса Столтенберга, должны вступить в альянс уже до конца нынешнего года. Обе страны входят в Арктический совет, однако зона их влияния в регионе и военный потенциал ограничены. В шведских ВМС числятся 5 дизель-электрических подводных лодок (самая новая — 30-летней давности) и около 10 корветов. У Хельсинки боевой состав флота еще меньше. Кроме того, Финляндия не имеет выхода к северным морям за полярным кругом.

Впрочем, эксперты полагают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли окажет существенное влияние на регулирование отношений в Арктике, однако на правах новых союзников по Североатлантическому альянсу Хельсинки и Стокгольм будут иметь политическое значение, чем США будут активно пользоваться.

«Наверняка Пентагон вынашивает планы размещения в этих странах военных баз, станций РЛС, аэродромов. Куда большую опасность могут представлять атомные подводные лодки Великобритании и Канады, да и самих США.

Они и так совершают регулярные заходы в северные широты. И наш Северный флот их успешно контролирует, они, к слову, тоже стараются отслеживать перемещение наших АПЛ. Серьезной подвижкой со стороны НАТО могут стать стратегические воздушные средства, которые постараются завоевать господство в воздухе. Сейчас это не произошло, контроль полностью на российской стороне», — рассказал «Газете.Ru» адмирал Владимир Комоедов.

Москва неоднократно подчеркивала, что придерживается целей обеспечения безопасности в арктическом регионе.

«Серьезного конфликтного потенциала в Арктике, тем более с участием РФ, нет», — говорится в основном документе российского представительства в Арктическом совете (формально Москва сейчас председательствует в Совете, однако с весны 2022 года с нее этот статус снят).

На официальном уровне Россия постоянно заявляет о готовности к сотрудничеству в регионе со всеми заинтересованными сторонами. При этом Москва подчеркивает, что готова защищать свои интересы и соблюдать территориальную целостность страны, в том числе и в арктическом регионе.

На сегодняшний день потенциал ВС РФ в Арктике самый мощный как по численности, так и по количеству задействованных вооружений.

Помимо базирующихся на Севере флота, аэродромов авиации и средств ПВО, Вооруженные силы РФ обосновались и в отдаленных регионах Арктики. В шести районах построены военные городки и аэродромы — на Земле Александры (архипелаг Земли Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой Земле, на острове Средний (Северная Земля), на мысе Отто Шмидта, на острове Врангеля и острове Котельный (Новосибирские острова).

На последнем в условиях вечной мерзлоты возведена база «Северный клевер», где служат 250 человек (в автономном режиме база может существовать 18 месяцев), находятся станция для наблюдения за воздушными судами и комплекс противовоздушной обороны. В состав Арктической группировки войск входят две мотострелковые арктические бригады, подразделения ВДВ, истребители-перехватчики и транспортная авиация.

В Вашингтоне несколько иной взгляд на соотношение сил в этом регионе. «США намерены улучшить свою игру в Арктике», — говорит советник Госдепартамента Дерек Шолле на брифинге по поводу усиления военного присутствия на Крайнем Севере. России Вашингтон отводит мизерную роль в освоении этих территорий.

По мнению Шолле, «60-75% вопросов в Арктике можно решить без участия Москвы».

Обращался он и к новым партнерам — Финляндии и Швеции: «Соединенные Штаты ценят уникальный дух международного сотрудничества, который в целом характеризовал Арктику с момента окончания холодной войны». При этом в Хельсинки отвечали, что нужно «попытаться сохранить рабочие отношения с соседней Россией, но она должна рассматривать все через призму безопасности».

Приоритетом же развития Вооруженных сил России на ближайшее время становится создание инфраструктуры в Арктике.

«Имеющиеся ресурсы сконцентрированы на таких основных направлениях развития Вооруженных сил, как создание военной инфраструктуры в Арктике, совершенствование аэродромной сети, внедрение передовых технологий, связанных с материально-техническим обеспечением войск», — говорил министр обороны Сергей Шойгу несколько лет назад.

Эксперты, впрочем, уверены, что появление боевых кораблей НАТО в Северном Ледовитом океане не является перспективой ближайших лет.

«Несмотря на таяние льдов, 2-4 месяца в году прохождение судов и кораблей здесь без ледокольного сопровождения невозможно. Так что увидеть в перспективе американский авианосец у острова Котельный вряд ли возможно. Но здесь есть и другая проблема: меньше льдов — меньше возможности скрытного передвижения наших атомных подводных лодок, которых практически нельзя было обнаружить. С другой стороны, и нашим противолодочным самолетам будет проще засечь субмарины НАТО», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

Эксперт предполагает, что будет меняться тактика боевого дежурства АПЛ как в России, так и в США, ведь именно подводным лодкам будет отведена роль контроля северных маршрутов.

«У России пока есть неоспоримое преимущество как по количеству АПЛ, так и береговым станциям обнаружения и противолодочным средствам. Имеющуюся группировку в Арктике необходимо продолжать наращивать, особенно на фоне новых стратегий США в Арктике.

Американцы рано или поздно пойдут на экспансию в этом регионе, привлекут союзников, постараются максимально контролировать весь Северный Морской путь. Соответственно, российская армия должна быть к этому готовой и идти в арктическом развитии как минимум на шаг впереди», — считает Дандыкин.

Нынешний интерес к Арктике вызван и тем, что она чрезвычайно богата практически всеми видами природных ресурсов. По мнению исследователей, здесь залегает 13% от мировых неразведанных запасов. В Баренцевом, Печорском и Карском морях выявлено более 200 перспективных залежей нефти и газа. В пределах материковой части Арктики располагаются уникальные запасы и прогнозные ресурсы медно-никелевых руд, олова, платиноидов, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней. Стоимость неразведанных запасов полезных ископаемых в арктическом регионе оценивается в сумму до $35 трлн.