«Никто ничем не трясет». НАТО проверяет ядерные силы и ждет ответа России

В Северной Европе 17 октября начались ядерные учения НАТО «Непоколебимый полдень». Западные СМИ ожидают, что в ответ Россия проведет аналогичные учения Стратегических ядерных сил. «Газета.Ru» — об особенностях ядерных маневров НАТО и России.

Подробности проведения учений НАТО «Непоколебимый полдень» (Steadfast Noon) раскрыты в деталях. Маневры пройдут в воздушных пространствах Бельгии и Великобритании, а также над акваториями Северного и Норвежского морей. Всего в них примут участие ВВС 14 стран.

В учениях будут задействованы около 60 самолетов — как истребителей 4-го и 5-го поколений, так и американские бомбардировщики B-52 (потенциальные носители ядерных боеприпасов), — а также самолеты наблюдения и топливозаправщики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял, что на борту стратегических бомбардировщиков не будут находиться ядерные боеприпасы.

Военный аналитик Алексей Леонков считает, что главная цель ядерных учений НАТО — «создать эффект своей якобы мощи».

«В ядерной триаде как США, так и России право первого удара возложено на ракетные установки шахтного базирования. У нас – еще грунтового, подвижного. То есть в случае прямого обмена ударами первыми удары нанесут комплексы — американский Minuteman и российские «Тополь» или «Ярс», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

На втором этапе, по словам эксперта, целью станет «добивание уцелевших объектов противника ядерными средствами АПЛ», а уже на третьем будет задействована стратегическая авиация.

«Сейчас учения НАТО начались, образно говоря, с хвоста, с наиболее слабой части ядерного воздействия на противника. Они неслучайно говорят о том, что ближе тысячи километров к границам России не приблизятся. И нет никакого смысла грозить со стороны неба, коль вся наземная ядерная инфраструктура в части ПВО и ПРО находится в высшей степени готовности к отражению ядерной атаки. И, как ответное действие, нанесение своеобразного удара возмездия. Сейчас, объективно, вся хваленая система ПРО США может отразить ракетный удар разве что Северной Кореи», — полагает Леонков.

В Вашингтоне при этом ожидают, что Россия в ответ проведет свои ежегодные стратегические ядерные учения «Гром», где продемонстрирует запуск своих ракет, пишет Reuters.

Пока официальных заявлений о проведении учений Россия не делала.

«Ядерные учения в России еще не начались, Москва анонсирует их в обязательном международном порядке. Пока этого не произошло, значит, и каких-то ракетных движений на ближайшее время не предвидится. Все остальное — домыслы», — отметил Леонков.

На Западе особой паники насчет российских учений нет. Аналитики НАТО утверждают, что не видят угроз реализации планов российского руководства в ядерном противодействии. Специалисты называют учения «Гром» «обычными» и «рутинными», которые Москва организует регулярно и планово. Американская разведка также оценивает риск нападения с применением ядерного оружия как низкий.

Российские эксперты напоминают, что в противостоянии России с Западом уже сложился определенный паритет в плане ответных действий.

«То есть реакция всегда была адекватной степени угроз. Зашли корабли НАТО в воды сопредельных государств — для их контроля выходит группировка ВМФ, сопоставимая по силам. Проводятся учения ВМС с использованием подводных сил — их сопровождают на удалении наши АПЛ. То же самое — со стратегической авиацией, когда их полеты на опасном приближении вынуждают поднимать истребительные группы.

Это не значит, что готовы сбивать, топить или уничтожать, есть необходимость показать готовность к противодействию. Так было всегда, так происходит и сейчас»,

— сказал «Газете.Ru» адмирал Владимир Комоедов.

На учениях «Гром» отрабатываются практические действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации ВКС и атомной ракетной подводной лодки Северного флота.

Также на учениях Россия проверяет весь потенциал своей ядерной триады.

Уровень этих учений подчеркивает и тот факт, что ими руководит Владимир Путин.

В учениях «Гром-2019» и «Гром-2020» было задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники. Было произведено 16 пусков баллистических и крылатых ракет. В 2021 году «Гром» перенесли на начало 2022 года.

«У НАТО свои планы, у нас свои. Ответ на учения другой стороны — распространенная практика, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — В нынешней ситуации при демонстрации силы никто ничем не трясет. Просто маневры, форма подготовки сил к разного рода боевым действиям. Если бы не внешнеполитическая ситуация, обострение которой связано, в первую очередь, с проведением СВО на Украине и реакцией на это США, готовых вести войну чужими руками, это были бы штатные учения с двух сторон. Как это было не раз. Ажиотаж сейчас, скорее, именно политический, а не военный».