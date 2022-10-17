Новая специальность: где и как мобилизованных учат управлять дронами

Спецоперация на Украине показала востребованность профессии пилота-оператора БПЛА. Мобилизованные также могут служить операторами, если они имеют соответствующее образование и опыт. «Газета.Ru» рассказывает, чему обучают пилотов-операторов БПЛА в армии и где на «гражданке» получить начальные навыки.

Специальность оператора беспилотника для российской армии, которой овладевают сейчас мобилизованные, не фигурировала в списках наиболее востребованных. Речь шла, по сообщениям МР РФ, о призываемых «технических специалистах», без расшифровки конкретной принадлежности. Военно-учетная специальность «пилот-оператор БПЛА» в военном билете ни у кого не значится.

О подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов из числа мобилизованных сообщил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров после недавнего визита на полигоны Центрального военного округа. В рамках поездки Евкуров проверял, как резервисты осваивают управление дронами.

«Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус», — заявил генерал Евкуров.

Кого учат

В военкоматах среди мобилизованных, прибывших по повестке или добровольно, специалистов по управлению беспилотниками подыскивают по воинским учетным специальностям и по личным опросам.

«Да, спросили, имел ли опыт использования дронов. Во время службы был аккумуляторщиком в танковых войсках, младшим сержантом. Сказал, что в «танчики» играю (онлайн-игра World of Tanks. — «Газета.Ru»), интереса это не вызвало. Плюс возраст за 50 и зрение подсело. А вот ребят помоложе более подробно расспрашивали об опыте с дронами»,

— рассказал «Газете.Ru» москвич Константин Белоусов.

Освоить профессию пилота-оператора БПЛА можно и в «гражданских» учебных центрах, которые предлагают свои программы обучения.

Их достаточно большое количество — GeoDrone, ZALA AERO, Skill Drone, «Энергоскан» и ряда других по всей стране. Предлагаемый курс обучения — от 3-х до 14-ти дней, цена от 70 до 145 тыс. руб. Входит теория, компьютерные «полеты» и практика обучения управления на дроне/квадрокоптере.

«Изначально программы разрабатывались с другими целями, не ориентированными на военное применение, — рассказал «Газете.Ru» представитель одного из таких учебных центров Михаил. — У военных свои требования к операторам дронов, не думаю, что без переподготовки кто-то сможет качественно управлять БПЛА, если это не китайский коммерческий «мавик» (DJI Mavic 3 Fly More Combo. — «Газета.Ru»). Однако основы управления наверняка помогут будущему военному оператору дрона».

Специалистов, именно профессиональных операторов дронов, не так уж и много, все-таки это больше любители, считает военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Курс их подготовки большей частью рассчитан на начальные навыки, которые требуют совершенствования. Причем это касается таких серьезных структур, как Минобороны, МВД, Росгвардия, МЧС, Федеральное агентство лесного хозяйства и ряда других. Но и туда на штатные должности людей с любительским дипломом берут после дополнительной подготовки.

Среди мобилизованных в «беспилотные войска» сейчас направляют на подготовку не только тех, кто уже умеет управлять дроном, но и компьютерщиков, связистов, имеющих опыт работы на РЛС, служивших ранее в ПВО.

В общем, тех, кто умеет «смотреть за горизонт», а не только в прицел автомата. Впрочем, и им предстоит обучение с ориентиром на боевое применение БПЛА», — рассказал «Газете.Ru» Джерелиевский.

Где учат военных операторов

В российской армии решение о формировании рот беспилотников в составе ряда соединений было принято относительно недавно — в декабре 2013 года. Первые такие подразделения БПЛА были созданы в ВДВ и 58-й армии Южного военного округа. Армия и ранее использовала беспилотники, но это были единичные и официально не признанные случаи их применения.

И когда статус подразделений БПЛА был закреплен в штате ВС РФ, встал вопрос о подготовке кадров для управления дронами.

В состав таких рот беспилотников собрали военнослужащих с техническим образованием и знанием компьютерной техники. Все они прошли специальную подготовку в Межвидовом центре БЛА в Коломне.

Этот 924-й Государственный центр беспилотной авиации Минобороны РФ, который возглавляет полковник Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), готовит специалистов широкого профиля по беспилотникам. Здесь обучается как руководящий состав подразделений БПЛА (в том числе руководители полетов), так и операторы управления дронами средней и малой дальности. Также в центре готовят инженеров технического состава, механиков и техников для эксплуатации беспилотников. Обучение проходят как профильные офицеры, так и военнослужащие контрактной службы с навыками управления авиационных дронов и обслуживания техники.

Центр в Коломне, который можно назвать «высшей школой», не единственный в Вооруженных силах по подготовке специалистов беспилотной авиации.

Такие центры существуют во всех военных округах, есть свои у ВДВ, РВСН, ВКС и ВМФ. Для обучения курсантов для последующей службы в подразделениях беспилотников было организовано в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже.

Курс «беспилотных командиров» преподают и на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С 2018 года там готовили специалистов со средним профессиональным образованием по военной специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (срок обучения 2 года 10 месяцев). Будущие командиры беспилотных взводов и рот будут учиться 5 лет и выпустятся в звании «лейтенант». Предполагается, что подобное обучение будущих офицеров для командования беспилотными подразделениями будет организовано в одном из общевойсковых командных училищ Минобороны.

Российская армия в ходе спецоперации в основном использует беспилотные аппараты — «Орлан-10», «Орлан-30», «Элерон-3» и «Застава». Зарекомендовали себя и барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые в модернизированном варианте способны находиться в воздухе около часа. Все они выполняют различные функции, как разведывательные, ударные, корректировки артиллерийского огня. И требуют специальной подготовки пилота-оператора.

«Дефицит операторов беспилотников был на первом этапе у Народной милиции ДНР, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин. — БПЛА привозили волонтеры, на них собирали деньги журналисты и вообще неравнодушные люди. А вот с управлением справлялись далеко не все. Сейчас в Донецке при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина создан и действует Учебный центр по подготовке операторов БПЛА. Там, к слову, проходят обучение по управлению дронами и мобилизованные российские граждане. Сейчас это одна из наиболее востребованных специальностей в целом по Союзной армии».