180 тысяч за отсрочку от мобилизации. Прокуратура проверяет крупнейший частный вуз России

Полиция и прокуратура проверяют университет «Синергия» — как сообщают СМИ, там выявлено свыше 800 фактов фиктивного приема для получения отсрочек от мобилизации. Из указа президента Путина, объявившего мобилизацию, следует, что студенты очной и очно-заочной форм обучения мобилизации не подлежат. Заочников и преподавателей это не касается — их призвать могут. Дело «Синергии» — в материале «Газеты.Ru».

Правоохранительные органы вместе с руководством университета «Синергия» выявили сотрудников вуза, предположительно выписывавших за деньги справки для получения отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Синергии» — по данным СМИ, одного из крупнейших частных вузов России.

«Работая в тесной связи с правоохранительными органами, удалось своевременно выявить нарушителей и привлечь их к ответственности. <…> В расследовании возбужденных уголовных дел Университет «Синергия» оказывает всяческое содействие правоохранительным органам и прокуратуре г. Москвы», — говорится в заявлении.

Кто и как будет отвечать за нарушения, пока информации нет.

«Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тыс. руб.», — сообщили источники агентства «Москва» в прокуратуре и полиции.

Также сообщается, что выявлено «свыше 800 фактов фиктивного приема» в университет.

Ректор «Синергии» Артем Васильев заявил, что в университете подготовили обращение, предназначенное для Генпрокуратуры РФ. Его направят «для налаживания взаимодействия, своевременного обмена информацией и предотвращения подобных случаев».

Как пишет АГН «Москва», по факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института.

Мобилизуют ли студентов

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки для студентов.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — говорится в указе президента.

Официальный интернет-портал Объясняем.рф добавил, что под первичным обучением в данном случае понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома. Для граждан, получивших диплом специалиста после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным.

Студенты заочной формы обучения могут быть привлечены к мобилизации по решению призывной комиссии. Для заочников не предусмотрена отсрочка.

Очники и очно-заочники получают отсрочку от частичной мобилизации вне зависимости от того, на платной или на бюджетной основе они обучаются.

Мобилизуют ли преподавателей

Право на отсрочку от мобилизации в России получили в настоящий момент только аспиранты, ординаторы и студенты очного и вечернего отделений, обучающиеся в учебных заведениях с государственной аккредитацией. Преподавателей это не касается.

12 октября Общероссийский профсоюз образования обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

«В настоящее время более 40% работников вузов, непосредственно обеспечивающих образовательный процесс и осуществляющих научные исследования, составляют мужчины. По нашему мнению, призыв преподавателей и научных работников – мужчин ухудшит ситуацию с кадровым обеспечением вузов и научных учреждений, что может негативно повлиять на непрерывность научно-образовательного процесса», – заявила председатель профсоюза Галина Меркулова.

По данным СМИ, преподаватели в ряде вузов стали гораздо чаще просить у руководства перевода на удаленную работу. Ожидая поступления документов об отсрочке для работников с учеными степенями, вузы также подготовили списки сотрудников, которым положена бронь, но вопрос остается по-прежнему нерешенным.