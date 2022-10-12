Почему мотострелки оказались самыми востребованными в ходе мобилизации

Пехота оказалась самым востребованным родом войск в рамках частичной мобилизации в России, в особенности это касается мотострелков. В целом, Сухопутные войска составляют основу российской армии – 280 тыс. человек на февраль 2022 года. «Газета.Ru» — об особенностях и функциональности пехоты в ходе современных боевых действий.

О востребованности именно мотострелков в ходе частичной мобилизации заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации. В основном это мотострелки», — цитирует замвоенкома ТАСС.

Впрочем, это не означает, что в столице основной упор с призывом резервистов делается исключительно на пехоту.

Еще в первые дни частичной мобилизации представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский назвал пять основных военных специальностей, требуемых армии:

«Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители».

Мотострелковых соединений в российской армии больше, чем других — отсюда и потребность именно в пехоте.

«Определяет призывной контингент по военно-учетным специальностям конечно же не военком. При призыве есть разнарядка Генштаба, которая определяет по регионам требуемое количество призывников как в Сухопутные войска, так и на флот, в авиацию, ракетные войска. Это годами отработанная практика, механизм, который позволяет удовлетворить армию в кадровых потребностях. При нынешней мобилизации учитываются именно военные специальности резервистов, с вопросом: «В каком полку служили, товарищ?». Чтобы не переучивать артиллериста в снайпера или наоборот, это прописные истины», — рассказал «Газете.Ru» бывший военный комиссар Савеловского района Москвы полковник запаса Сергей Моисеев.

Он также отметил, что в Западном военном округе, куда входит и Москва, расположено наибольшее количество соединений Сухопутных войск.

«Это три армии — 1-я танковая, 6-я и 20-я общевойсковые, соответственно, многие проходили службу на различных должностях мотострелков, куда их сейчас и определяют при частичной мобилизации. Такая же ситуация и в других регионах страны, в Сибири, на Дальнем Востоке. И там пехота крайне востребована», — сказал Моисеев.

Пехота в российской армии, несмотря на тот факт, что первая моторизованная дивизия была образована в 1939 году, а новый вид войск — мотострелковые войска, появился в 1958 году, привычно проходит службу на ногах. В армии даже сохранился такой старинный метод обучения, известный как «пеший по конному» — это когда во время занятий не используется техника, а солдаты изображают передвижение по полигону в пешем строю. Про строевую подготовку и говорить нечего — солдат к ней приучают с первых дней службы и плац воинской части для новобранца становится первым отправным километром к далекому «дембелю». За год службы российский солдат проходит пешком или бегом более 3000 км — это как от Москвы до Берлина и обратно.

«Пока нога солдата не переступит окоп противника, территория не может считаться занятой — это аксиома любой войны, — рассказал «Газете.Ru» генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. — И здесь значимость пехоты не меняется на протяжении многих десятилетий. Общевойсковой командир любого уровня при планировании как наступательных, так и оборонительных операций обязан учитывать многие факторы для достижения тактического результата. Использовать артиллерию, танки, приданные средства, но в первую очередь должен держать в голове возможности мотострелковых подразделений, благодаря которым возможно закрепление успеха на поле боя».

Приставка «мото» к мотострелковым войскам выражена в наличии разнообразной бронетехники.

Из современных — это БМП-3, вооруженная 100-мм пушкой и спаренной 30-мм автоматической пушкой, способная вместить в десантное отделение семь солдат, плюс два человека в передней части. Впрочем, основной бронетехникой Сухопутных войск все еще остается БМП-2, которых на вооружении около 3000 единиц (БМП-3 и БМП-1П по 500).

Широкой линейкой представлены бронетранспортеры БТР-90, БТР-80А, БТР-82АМ. Эксплуатируется и МТ-ЛБ (бронетранспортер, артиллерийский тягач), которых в армейский рядах около несколько тысяч единиц.

Среди современных средств передвижения пехоты, которые применяются в ходе спецоперации, можно отметить бронеавтомобили «Дозор», «Тигр», «Тайфун». Универсальность броневиков на автомобильном шасси заключается еще и в том, что их можно модифицировать — от перемещения личного состава до применения противотанковых комплексов и средств ПВО.

Сухопутные войска ВС РФ включают в себя не только пехоту. В их составе присутствуют танковые соединения (есть даже пулеметно-артиллерийская дивизия на Курилах), бригады РХБЗ, артиллерийские, реактивно-артиллерийские, зенитные ракетные, ракетные, разведывательные, инженерные, управления и связи, прикрытия, МТО, военной полиции. Но основа — именно мотострелки. Это 8 МСД (дивизии) и 19 МСБ (бригады).